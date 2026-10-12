Razkrivamo, od kod je ponoči prišlo več tisoč glasov PROTI na referendumu o RTV Slovenija

Naj si bo prosto po premierju Janezu Janši vzrok kozmični dež, morda noč, ki ima svojo moč, ali gre preprosto za praznik demokracije in "ne" politiki uničevanja javnega zavoda RTV Slovenija, ki ga izpostavlja nekdanja kulturna ministrica Asta Vrečko: rezultat referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV-prispevka se je čez noč spremenil. Še ob pol enih zjutraj je DVK objavljala rezultate, po katerih je bilo 50,15 % glasovalcev za ukinitev RTV-prispevka. Razlika v prid zagovornikov ukinitve je bila okoli tri tisoč glasov.

DVK je nato zgodaj zjutraj objavila nove podatke, kjer se je prednost tri tisoč glasov ZA izničila. Po novem je v prid ukinitvi glasovalo 461.073 oziroma 49,96 % upravičencev, proti pa 50,04 % oziroma 461.765 upravičencev. Razlika v korist nasprotnikov ukinitve je torej 692 glasov, zato bodo o usodi tega referenduma odločali glasovi po pošti.

Na Novicah imamo surove podatke DVK

Prekaljeni novinarski mački se sprašujejo, od kod je čez noč prišlo toliko glasovnic proti. Gre namreč za statistično precej veliko akrobacijo, saj je bilo ob že praktično vseh preštetih glasovnicah (99,59 % jih je bilo preštetih ob pol enih zjutraj, ko so še slavili zagovorniki ukinitve prispevka) treba najti tako količino glasovnic, da so med njimi glasovi "proti" izničili prednost glasovnic "za" (točno 2965 glasov) in še dodali 692 glasov v korist nasprotnikov.

Ker na uredništvu Slovenskih novic razpolagamo z DVK-jevo nočno datoteko rezultatov po posameznih voliščih, smo jo primerjali s tisto, ki jo je DVK izdal danes zjutraj. Rezultati so presenetljivi: sprememba v podatkih je omejena na zelo majhno število volišč, zato je možno rekonstruirati, kako je prišlo do drugačnega rezultata.

Ključ: opolnoči še nič glasov, zjutraj več tisoč, usodna so samo tri volišča

Najpomembnejša ugotovitev: med obema izvozoma surovih podatkov DVK o glasovanjih po posameznih voliščih, večernim in jutranjim, so se glasovi spremenili na natanko devetih voliščih. Na vseh devetih je bilo v večernem izvozu vpisanih nič glasov, do jutra pa so bili dodani rezultati. Med njimi so bila za uspeh nasprotnikov usodna tri volišča za predčasno glasovanje.

Od 9.501 dodatno evidentiranega veljavnega glasu jih je 69,25 % pripadlo strani PROTI, le 30,75 % pa strani ZA. To pojasni celoten preobrat: stran PROTI je čez noč pridobila 3.657 glasov več kot stran ZA, kar je zadoščalo za izničenje večerne prednosti 2.965 glasov in vzpostavitev nove prednosti 692 glasov. Sprememba torej izvira iz dodanih rezultatov devetih prej neizpolnjenih volišč.

Dve ljubljanski predčasni in eno kranjsko

V spodnji tabeli so vsa volišča, na katerih so se med obema izvozoma spremenili glasovi. Razvrstili smo jih po tem, koliko so prispevala k preobratu v korist strani PROTI. Kot je razvidno iz tabele, so levji delež pri preobrnitvi rezultata prispevali glasovi z glasovanja na treh voliščih: Ljubljana Center, Ljubljana Bežigrad 2 in Kranj 1. V vseh treh primerih gre za glasove predčasnega glasovanja. V skupnem seštevku so ta tri volišča prispevala okoli štiri tisoč novih glasov PROTI, kar je bilo praktično dovolj za zmago nasprotnikov.

V statistiki prav posebej izstopa predčasno glasovanje v Ljubljani Center, kjer je bilo kar 83,99 odstotka glasov PROTI. Referendumski rezultat se je torej obrnil zaradi izrazito drugačne volilne preference na peščici izjemno pozno vnesenih voliščih. Ker gre za rezultate predčasnih volitev, je nenavadno, da jih DVK ni vključil v svoje večerno štetje, ampak jih je v referendumsko malho glasovnic dodal šele danes zjutraj.

Ta trenutek ostajajo neodgovorjena tri vprašanja za DVK

Prvo: zakaj trije rezultati predčasnega glasovanja, ki so praktično spremenili rezultat referenduma, niso bili vključeni že v večernem štetju? Predčasno glasovanje je potekalo pred nedeljo, zaključilo se je že v četrtek. Zakaj torej DVK četrtkovih podatkov ni obdelal v nedeljo? DVK bo moral pojasniti, ali je šlo za pozno štetje, zamudo pri oddaji zapisnikov, pozni vnos v informacijski sistem ali kaj drugega. Drugo: zakaj šest rednih volišč ob polnoči še ni imelo evidentiranih oddanih glasovnic, čeprav so že imela evidentirano volilno udeležbo? Pri teh šestih voliščih je bilo v večerni datoteki skupaj že zabeleženih 2.940 udeležb, vendar niti enega oddanega oziroma veljavnega glasu. Tretje: zakaj se je na predčasnem volišču Ljubljana Center število volilnih upravičencev spremenilo z nič na ena? Opozarjamo, da gre za predčasno volišče, ki v nedeljo ne bi smelo beležiti števila volilnih upravičencev, saj se je predčasno glasovanje končalo v četrtek. Pri drugih dveh pozno evidentiranih predčasnih voliščih ostaja nič. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.