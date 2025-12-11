Razkrivamo podrobnosti glede odmevnega primera kraje mesnin, malo pred krajo je bil za Marcela poseben dan

Na družinski kmetiji v naselju Kupčinji Vrh pod Donačko goro v Halozah dela mladi Marcel Stojnšek, ki je že prepoznan kot izjemen mesar z vrhunskimi suhomesnatimi izdelki in številnimi nagradami. A ni znan samo v Halozah, temveč daleč okrog. Na tej kmetiji pa se je zgodila tatvina, kakršne v tem delu Haloz ne pomnijo. Bilo je pred dobrim tednom dni, ko so zjutraj pred začetkom vsakodnevnih opravil šokirani ugotovili, da so jim ukradli velike količine proizvodov, tatovi so v poskusu uničenja sledi z različnimi snovmi povzročili veliko razdejanje in posledično še večjo škodo. Marcel nam je povedal, da se je vse skupaj najverjetneje zgodilo večer prej, med 22. in 23. uro. Iz mesnopredelovalnega obrata so tatovi, bilo naj bi jih vsaj ducat, odnesli skoraj vse, kar je imel Marcel pripravljenega za praznični čas – meso, ki ga ne nadomestiš v enem tednu, temveč v letih.

Jutranje razdejanje

Kar veliko časa so zjutraj porabili za ureditev prostorov in pregled stanja ter ugotovili, da so neznanci odnesli vse – minimalno dve toni in pol suhomesnatih izdelkov, salame, meso devetih prašičev, okoli 200 kilogramov govejih obreznin, po 100 kilogramov hrenovk in kranjskih klobas ter ogromno drugih izdelkov, pripoveduje šokirani Marcel Stojnšek, ki ne more pozabiti razdejanja, ki ga je zagledal naslednje jutro. Le dva dni prej, 1. decembra, je bil zanj poseben dan, saj je prvič zaposlil delavca. »V sredo zjutraj sva ob petih spila kavo. Dal sem mu ključe, da odklene delavnico, pa pride povedat, da ni ne kljuke ne ključavnice,« nam je razlagal Marcel, ki ne more dojeti, kaj se je zgodilo le nekaj metrov od hiše, kjer je spala cela družina.

FOTO: Mesarija Stojnšek

Še pred polnočjo naj bi se s kraja dejanja odpeljala bel kombi s ponjavo in avtomobil s prikolico. »To ni delo enega ali dveh ljudi. Vsaj 10 do 15 jih je moralo biti. Midva delava takšno količino cel dan, pa še to hitro delava,« poudarja Marcel in dodaja, da so tatovi ukradli tudi nekaj gotovine. So pa pustili vso mesarsko opremo, nože, računalnik, tiskalnik. »Kosti, želodci, mast, ocvirki – to je ostalo. Očitno so želeli predvsem suhomesnate izdelke, pobrali so tudi vse, kar je bilo obešeno v dimnici in zorilnici,« žalostno ugotavlja mladi mesar, živilski tehnik, ki svojo poslovno prihodnost snuje na pridnih rokah ter kakovostnih sestavinah.

Mladi Stojnšek ocenjuje, da škoda znaša več kot 90.000 evrov. »To ni samo meso – to so tri leta starani pršuti, šunke, salama in klobase, specialitete, ki jih ne moreš narediti čez noč. Na srečo je nekaj izdelkov ostalo v prodajalni, sicer bi bil december – za nas najpomembnejši mesec v letu – popolnoma izgubljen,« je povedal Marcel in pristavil, da ne gre le za materialno škodo, ki so mu jo povzročili neznanci, hudo mu je zaradi (zlasti stalnih) strank; kar precej časa bo trajalo, da bo obnovil zaloge, pravi, zlasti pršuta, ki zori do tri leta, ter še nekaterih izdelkov, ki jih pripravljajo po svojem domačem receptu. Upa, da bo policija odkrila storilce oziroma tistega, ki je vse skupaj vedel in organiziral. Verjame tudi, da mu bo kaj sporočil kakšen kupec, ki pozna njegove izdelke, saj se razlikujejo od drugih.