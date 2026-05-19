Razkrivamo podrobnosti koalicijske pogodbe: spremembe pri bolniški odsotnosti, zaostritev migracij in testiranje funkcionarjev na prepovedane droge

Predsednik SDS Janez Janša naj bi imel zagotovljeno zadostno podporo za izvolitev za predsednika vlade. Po informacijah iz državnega zbora so poslanci SDS, NSi, SLS, Fokus, Demokratov in Resni.ce vložili podpise za njegovo kandidaturo, s čimer naj bi zbral več kot potrebnih 46 glasov. Če bo podpora potrjena tudi na tajnem glasovanju, ki je predvideno v petek, bo Slovenija dobila novo vlado dva meseca po parlamentarnih volitvah.
Med predvidenimi ukrepi je tudi strožji pristop do prejemnikov denarne socialne pomoči. Ti naj bi bili, če so za to zmožni, vključeni v opravljanje javnih oziroma družbenokoristnih del, sicer pa bi se jim prejemki lahko znižali. Na področju bančnih storitev naj bi koalicija uvedla brezplačno odprtje in vodenje osnovnega bančnega računa ter določeno število brezplačnih dvigov na bankomatih. V varnostnem segmentu se omenja ponovna vzpostavitev avtocestne policije, ki je v preteklosti že delovala, a je bila v času aktualne vlade ukinjena.
Na mizi naj bi bila tudi ukinitev državnega obrambnega podjetja DOVOS, ustanovljenega lani, ob tem pa še revizija njegovega poslovanja. Poleg tega naj bi prihodnja oblast pregledala zaposlovanje v javnem sektorju v času vlade Roberta Goloba. Na področju migracij naj bi se politika zaostrila, med drugim z omejitvijo pravice do azila za prosilce iz tako imenovanih varnih držav. Med predlogi se pojavlja tudi uvedba naključnega letnega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge, in sicer naključno, enkrat letno. Jasnejšo sliko o prihodnji vladni politiki bo mogoče dobiti šele po formalni predstavitvi programa in potrditvi nove vlade v državnem zboru.