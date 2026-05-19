KLJUČNI UKREPI KOALICIJE

Razkrivamo podrobnosti koalicijske pogodbe: spremembe pri bolniški odsotnosti, zaostritev migracij in testiranje funkcionarjev na prepovedane droge

Koalicija napoveduje tudi strožji pristop do socialne pomoči, brezplačne bančne račune ter vrnitev avtocestne policije.
Robert Golob. FOTO: Jure Makovec Afp

Janez Janša. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Kaja Grozina
 19. 5. 2026 | 19:46
 19. 5. 2026 | 19:50
Predsednik SDS Janez Janša naj bi imel zagotovljeno zadostno podporo za izvolitev za predsednika vlade. Po informacijah iz državnega zbora so poslanci SDS, NSi, SLS, Fokus, Demokratov in Resni.ce vložili podpise za njegovo kandidaturo, s čimer naj bi zbral več kot potrebnih 46 glasov. Če bo podpora potrjena tudi na tajnem glasovanju, ki je predvideno v petek, bo Slovenija dobila novo vlado dva meseca po parlamentarnih volitvah.

Znano, kdaj bodo Janšo izglasovali za mandatarja, Stevanović razkril, kaj pričakuje

Medtem ko je relativni zmagovalec volitev Robert Golob v minulih tednih neuspešno poskušal sestaviti novo koalicijo, se je politična dinamika postopno prevesila na stran Janše. Ključen signal takšnega razmerja moči je bila izvolitev novega predsednika državnega zbora, ki je nakazala oblikovanje nove parlamentarne večine. Čeprav koalicijske partnerice pogodbe uradno še niso predstavile javnosti, v političnem ozadju že krožijo nekatere ključne usmeritve prihodnje vlade. Koalicija naj bi načrtovala spremembe na področju bolniških odsotnosti, saj bi Zavod za zdravstveno zavarovanje nadomestila izplačeval že po 20 dneh, namesto dosedanjih 30, so poročali na 24ur.

Strožji socialni ukrepi, spremembe v varnosti in upravljanju države

Med predvidenimi ukrepi je tudi strožji pristop do prejemnikov denarne socialne pomoči. Ti naj bi bili, če so za to zmožni, vključeni v opravljanje javnih oziroma družbenokoristnih del, sicer pa bi se jim prejemki lahko znižali. Na področju bančnih storitev naj bi koalicija uvedla brezplačno odprtje in vodenje osnovnega bančnega računa ter določeno število brezplačnih dvigov na bankomatih. V varnostnem segmentu se omenja ponovna vzpostavitev avtocestne policije, ki je v preteklosti že delovala, a je bila v času aktualne vlade ukinjena.

V DZ vložena kandidatura Janeza Janše za predsednika vlade

Janez Janša. FOTO: Borut Zivulovic Reuters
Janez Janša. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Na mizi naj bi bila tudi ukinitev državnega obrambnega podjetja DOVOS, ustanovljenega lani, ob tem pa še revizija njegovega poslovanja. Poleg tega naj bi prihodnja oblast pregledala zaposlovanje v javnem sektorju v času vlade Roberta Goloba. Na področju migracij naj bi se politika zaostrila, med drugim z omejitvijo pravice do azila za prosilce iz tako imenovanih varnih držav. Med predlogi se pojavlja tudi uvedba naključnega letnega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge, in sicer naključno, enkrat letno. Jasnejšo sliko o prihodnji vladni politiki bo mogoče dobiti šele po formalni predstavitvi programa in potrditvi nove vlade v državnem zboru.

