Razkrivamo! Poslanec Mijić naj bi lagal tudi o svoji izobrazbi: »Ni evidentiran kot diplomant«

Poslanec stranke Resni.ca Boris Mijič se je znašel pred novimi očitki. Čeprav se je v javnih predstavitvah navajal kot diplomirani inženir gradbeništva, na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ni evidentiran kot diplomant. V Levici so se na ugotovitve odzvali z zahtevo po njegovi razrešitvi s poslanske funkcije.

Mijič je pred volitvami v predstavitvi kandidatov navedel sedmo stopnjo izobrazbe in naziv diplomirani inženir gradbeništva. V življenjepisu, objavljenem na spletni strani državnega zbora, je med podatki o izobraževanju navedel tudi ljubljansko Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Portal Necenzurirano je navedbe preveril neposredno pri fakulteti, kjer so jim najprej sporočili, da v evidencah niso našli podatka za osebo z imenom Boris Mijič. Po dodatnem poizvedovanju so odgovor dopolnili. »Boris Mijič pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ni evidentiran kot diplomant,« so pojasnili na fakulteti. Njegovega diplomskega dela ni mogoče najti niti v javno dostopnem sistemu COBISS.

Dvom o Mijičevih navedbah glede izobrazbe naj bi se pojavil že med njegovim delom v družinskem gradbenem podjetju Progros. Nekdanji zaposleni so zatrjevali, da ni obvladal nekaterih osnovnih vsebin gradbene stroke, zato naj bi mu morali pri pripravi in izvajanju projektov pomagati sodelavci. Po njihovih besedah je vodja enega izmed večjih gradbišč, na katerem je Progros sodeloval kot podizvajalec, začel preverjati Mijičevo strokovno usposobljenost. V registrih, v katerih bi moral biti vpisan kot imetnik ustrezne izobrazbe oziroma strokovnih pooblastil, naj ga ne bi našel.

FOTO: Delo Ui

Levica: Ne gre za nepomembno napako

V Levici ocenjujejo, da zadnje razkritje pomeni novo zavajanje javnosti in ni zgolj posledica napačnega ali nepopolno izpolnjenega življenjepisa. »To ni nepomembna napaka, ampak še eno zavajanje javnosti. Še en dokaz, da tak človek ne more opravljati funkcije poslanca državnega zbora,« so zapisali v stranki. Spomnili so, da so že po prvih razkritjih o poslovanju podjetja Progros zahtevali sklic parlamentarnega odbora za delo, na katerem bi obravnavali položaj nekdanjih zaposlenih ter odgovornost poslanca. Po njihovih navedbah je bila seja blokirana, medtem pa so v javnost prihajale nove informacije.

V stranki zdaj pričakujejo sklic sej odbora za delo in mandatno-volilne komisije. Njihova zahteva je jasna: Mijič bi moral po njihovem mnenju izgubiti poslanski mandat. »Vsak nadaljnji dan, ko sedi v državnem zboru, dodatno škodi ugledu te institucije,« so poudarili.

Očitki glede domnevno sporne izobrazbe prihajajo le nekaj tednov po razkritjih o poslovanju podjetja Progros, katerega lastnik je Boris Mijić. Ta je napovedal, da bo podjetje začelo poravnavati dolgove do države in nekdanjih zaposlenih ter zagotovil, da se odgovornosti ne izogiba. Po njegovih navedbah naj bi podjetje po dogovoru o poplačilu dveh terjatev prejelo več kot 30.000 evrov, del sredstev pa naj bi namenili tudi za poplačilo obveznosti do zaposlenih.