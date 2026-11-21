Kot poročamo, javni zavod RTV Slovenija diha na škrge: denarja zmanjkuje celo za plače, za preživetje si je uprava morala sposoditi kar 9,5 milijona evrov v državni zakladnici. Mnogi se sprašujejo, če bo okoli dva tisoč zaposlenih RTV-jevcev v prihodnjih mesecih sploh še dobilo plače. Več tukaj. Gledalci in poslušalci bomo prihodnje leto ostali brez kupa priljubljenih oddaj in prenosov.

Osnutek Programskega načrta za leto 2027, ki smo ga pridobili v uredništvu, predvideva hude varčevalne ukrepe, ki bodo prizadeli ustvarjalce številnih priljubljenih oddaj na Televiziji in Radiu Slovenija. Pripravili smo pregled načrtovanih ukinitev:

To so vsi projekti, ki jih ukinja RTV Slovenija Evrovizija: letos je RTV Slovenija samovoljno odstopila od sodelovanja na Evroviziji. Ne samo, da Slovenija prvič v zgodovini samostojne države ni imela svojega predstavnika, prireditve niso niti prenašali. Uradni vzrok je bil v pritiskih antisemitov na Kolodvorski, ki so krivca našli v sodelovanju Izraela na tekmovanju, čeprav so dobro obveščeni že spomladi vedeli povedati, da je pravi vzrok v velikih stroških, povezanih s tem projektom. Upravi RTV-ja je zato izraelski izgovor prišel kot naročen. V letu 2027 se bo zgodovina ponovila: RTV ne predvideva niti slovenskega izbora za pesem Evrovizije (EMA) niti sodelovanja Slovenije na prireditvi v Bolgariji. Melodije morja in sonca: ne le Evrovizija, tudi prenosa priljubljenih Melodij morja in sonca na programu RTV Slovenija ne bo več. Verski program: izgubil bo skoraj polovico denarja in oddaj. Konkretno: nedeljske maše (prenosi bogoslužij) se krčijo s 51 na 12 na leto, torej iz tedenskega ritma na mesečnega, vsako drugo nedeljo v mesecu. Prazničnih bogoslužij bo pol manj, s 6 na 3. Leta 2026 so bili prenosi za Veliki petek, Božič, Marijino vnebovzetje, dan reformacije in ramazanski bajram. Za 2027 opis omenja le božične prenose ter kurban bajram. Obzorja duha se krči z 51 na 40 oddaj, Sveto in svet z 12 na 10 oddaj in Duhovni utrip z 42 na 39 oddaj. Radijski program: predvidena je ukinitev priljubljene satire Zapisi iz močvirja na Valu 202. Večerni program od 20. ure naprej na radiu Prvi bo avtomatiziran. Poleg nje naj bi z radijskih valov izginile še oddaje Galerija, Mini koncert, Proti etru, Čas prostor in glasba, radijske igre na Arsu in Radio Prvi ter regionalne oddaje Zvedavčki, Poglobljeno in Feljton, ki ga pripravlja Radio Maribor. Nemške novice ob 18. uri na Radiu SI bodo nadomestijo angleške, večerni izbor glasbe bo avtomatiziran. Informativni program: vodstvo v programskem načrtu priznava, da išče možnosti za "ohranitev" zdajšnjega obsega televizijskih poročil. Če denarja ne bo, gre pričakovati krnitev obsega informativnega programa. Izobraževalni program: dokumentarno-izobraževalnih oddaj bo le še okoli 5 na leto. Ukinjata se serija Rešeni pred izumrtjem in dva feljtona o podnebnih spremembah. Kultura: manj lastnih dokumentarcev, ukinja se razpis za odkup dokumentarnih filmov neodvisnih producentov. Monotematske kulturne oddaje bodo združene pod enim imenom, Arsoteka. Tarča, Tednik, Marcel in Globus: oddaje ostajajo po planu, prekinitev je predvidena le v poletnih mesecih. Dosje in Mednarodna obzorja: ne bosta redni oddaji, ampak izredna projekta. Slovenija danes: vsebine bodo preselili v podaljšana Poročila ob 17h. Filmi: za leto 2027 so predvidene samo tri premiere v okviru Kina Kekec, dva mladinska filma, manj prazničnih filmov. Silvestrski program: sestavljen bo iz samih ponovitev. Tuji filmi, serije in dokumentarci: polovico manj jih bo. Serij bo 71 epizod, kar je skoraj 100 manj kot leta 2026. Športni prenosi: pravic bo za 100 ur manj od desetletnega povprečja, oddaja Zima je zakon bo okrnjena. Športni dokumentarci padejo z 20 na 0, brezplačne izmenjave programa z 10 na 0. Pravic za športne prenose bo za 100 ur manj od desetletnega povprečja, oddaja Zima je zakon bo okrnjena. Športni dokumentarci padejo z 20 na 0, brezplačne izmenjave programa z 10 na 0. V načrtu Vala 202 je predvideno tudi 20-odstotno zmanjšanje terenskih športnih aktivnosti. Manjšine: V manjšinskem radijskem programu za madžarsko narodno skupnost se ukinjata oddaji Zöld Zóna/Zelena cona in Tudakozó/Poizvedovalec.

Erika Žnidaršič ni več v nemilosti vodstva RTV. Njena Tarča ostaja paradna novinarsko-preiskovalna oddaja na nacionalki. FOTO: RTV Slovenija

Marcel med oddajami, ki jih bodo »utrjevali«

Bralcem pojasnjujemo, da smo seznam ukinitev in krčenj oddaj izdelali na podlagi osnutka internega planskega dokumenta RTV Slovenija za leto 2027, ki ga Svet RTV še ni potrdil. To pomeni, da nekaterih ukinitev morda ne bo, vse pa bo na koncu odvisno od denarja.

Med javno bolj izpostavljenimi oddajami je naslednik Studia City, Marcel. Ta oddaja ostaja in ni na seznamu ukinitev. Nasprotno: v osnutku plana RTV 2027 je celo med znamkami, ki jih informativni program želi utrjevati, skupaj z Odmevi, Tarčo in Tednikom. Se pa tudi Marcel Štefančič ne bo mogel izogniti varčevanju. oddaja bo nekaj minut krajša, v juliju in avgusu pa si bo lahko privoščil dopust, ker je takrat ne bo na sporedu.

Leto 2027 bo v Informativnem programu v znamenju utrjevanja blagovnih znamk posameznih oddaj in rubrik: Detektor, Odmevi, Globus, Tarča, Tednik, Koda, Marcel. -citat iz osnutka Programsko produkcijskega načrta 2027

Tudi Tarča bo ostala brez večjih prask. Erika Žnidaršič se nima česa bati. Oddaja ostaja v enakem obsegu 60 minut, le poleti ji bodo namenili pavzo, zato bo skupno število oddaj v letu 2027 manjše od tistega letos. Ker Dosje in Mednarodna obzorja ne bosta več redni oddaji, bo Tarča postala edina oddaja preiskovalnega novinarstva na nacionalki.