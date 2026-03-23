Razkrivamo: to so novi obrazi, ki so sinoči prišli v parlament!

Po sinočnjem nadvse infarktnem razpletu volilne tekme je danes čas za preračunavanja in raznorazne statistike. Mnogi nas cukajo za rokav in sprašujejo: kdo so novi poslanci, ki bodo greli klopi v novem sklicu parlamenta? Primerjali smo seznam starih in novih predstavnikov ljudstva in objavljamo seznam tistih, ki jih v starem sklicu parlamenta ni bilo. Kar polovico DZ-ja bodo sestavljali novi obrazi! Tiste bolj poznane smo izpostavili, pri mnogih pa velja enako kot prej: svoja poslanska mesta bodo, če bodo vstopili v vlado oz. prevzeli ministrske resorje, predali nadomestnim poslancem.

Adrijana Kocjančič Aleksander Gungl Aleksander Štorek Alenka Bratušek Aleš Hojs Andrej Klemenc Andrej Kosec Andreja Katič Asta Vrečko Barbara Levstik Šega Boris Mijič Borut Sajovic Damjan Muzel Darko Ratajc Duško Vujanović Franc Križan Jana Gržinič Jana Jerman Janez Jože Olovec Katja Kokot Klemen Boštjančič Luka Goršek Luka Mesec Manja Lesnik Marjeta (Marjetka) Šmid Martin Mikolič Matej Arčon Matej Grah Mateja Čalušić Matjaž Han Metka Pešl Šater Mojca Žnidarič Nedeljko Todorović Robert Golob Robert Potnik Srečko Ocvirk Tadej Ostrc Tea Košir Tina Brecelj Vinko Levstek Vinko Logaj Vladimir Šega Zoran Stevanović

Kaj pa, če obrnemo seznam in pogledamo, kdo vse so bili predstavniki v starem sklicu, v novem pa jih ni več:

Aleksander Prosen Kralj Alenka Helbl Aleš Lipičnik Aleš Rezar Alma Intihar Andrej Hoivik Andreja Kert Andreja Živic Anže Logar Bojan Čebela Bojana Muršič Darko Krajnc Dean Premik Dejan Kaloh Eva Irgl Felice Ziza (predstavnik italijanske manjšine) Ferenc Horváth (predstavnik madžarske manjšine) Franc Medic Franc Rosec Gašper Ovnik Janja Rednjak Jernej Žnidaršič Jonas Žnidaršič Jože Tanko Jožef Horvat Jožica Derganc Jurij Lep Katarina Štravs Matej Tašner Vatovec Mateja Zupan Josipović Miha Kordiš Miha Lamut Milan Jakopovič Mirjam Bon Klanjšček Miroslav Gregorič Mojca Stegovec Mojca Šetinc Pašek Predrag Baković Rastislav Vrečko Soniboj Knežak Tatjana Greif Tine Novak Urška Klakočar Zupančič Vera Granfol Vida Čadonič Špelič

V obeh sklicih so isti poslanci:

Aleksander Reberšek Alenka Jeraj Andrej Kosi Andrej Poglajen Andreja Rajbenšu Anja Bah Žibert Anton Šturbej Bojan Podkrajšek Damijan Bezjak Zrim Danijel Krivec Dejan Süč Dušan Stojanovič Franc Breznik Franci Kepa Iva Dimic Janez (Ivan) Janša Janez Cigler Kralj Janez Žakelj Janja Sluga Jelka Godec Jernej Vrtovec Jožef Jelen Jožef Lenart Karmen Furman Lena Grgurevič Lenart Žavbi Lucija Tacer Perlin Martin Premk Meira Hot Nataša Avšič Bogovič Nataša Sukič Rado Gladek Robert Janev Sandra Gazinkovski Sara Žibrat Suzana Lep Šimenko Tamara Kozlovič Tamara Vonta Teodor Uranič Tereza Novak Tomaž Lah Tomaž Lisec Zoran Mojškerc Zvonko Černač Žan Mahnič