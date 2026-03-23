Razkrivamo: to so novi obrazi, ki so sinoči prišli v parlament!

Primerjali smo seznam poslancev starega in novega sklica parlamenta. Tole so vsi novi poslanci, ki se jim je sinoči uspelo prebiti v parlament.
 23. 3. 2026
Po sinočnjem nadvse infarktnem razpletu volilne tekme je danes čas za preračunavanja in raznorazne statistike. Mnogi nas cukajo za rokav in sprašujejo: kdo so novi poslanci, ki bodo greli klopi v novem sklicu parlamenta? Primerjali smo seznam starih in novih predstavnikov ljudstva in objavljamo seznam tistih, ki jih v starem sklicu parlamenta ni bilo. Kar polovico DZ-ja bodo sestavljali novi obrazi! Tiste bolj poznane smo izpostavili, pri mnogih pa velja enako kot prej: svoja poslanska mesta bodo, če bodo vstopili v vlado oz. prevzeli ministrske resorje, predali nadomestnim poslancem.

 

Vse volilne članke najdete tukaj

 

  1. Adrijana Kocjančič
  2. Aleksander Gungl
  3. Aleksander Štorek
  4. Alenka Bratušek
  5. Aleš Hojs
  6. Andrej Klemenc
  7. Andrej Kosec
  8. Andreja Katič
  9. Asta Vrečko
  10. Barbara Levstik Šega
  11. Boris Mijič
  12. Borut Sajovic
  13. Damjan Muzel
  14. Darko Ratajc
  15. Duško Vujanović
  16. Franc Križan
  17. Jana Gržinič
  18. Jana Jerman
  19. Janez Jože Olovec
  20. Katja Kokot
  21. Klemen Boštjančič
  22. Luka Goršek
  23. Luka Mesec
  24. Manja Lesnik
  25. Marjeta (Marjetka) Šmid
  26. Martin Mikolič
  27. Matej Arčon
  28. Matej Grah
  29. Mateja Čalušić
  30. Matjaž Han
  31. Metka Pešl Šater
  32. Mojca Žnidarič
  33. Nedeljko Todorović
  34. Robert Golob 
  35. Robert Potnik
  36. Srečko Ocvirk
  37. Tadej Ostrc
  38. Tea Košir
  39. Tina Brecelj
  40. Vinko Levstek
  41. Vinko Logaj
  42. Vladimir Šega
  43. Zoran Stevanović

 

Kaj pa, če obrnemo seznam in pogledamo, kdo vse so bili predstavniki v starem sklicu, v novem pa jih ni več:

 

  1. Aleksander Prosen Kralj
  2. Alenka Helbl
  3. Aleš Lipičnik
  4. Aleš Rezar
  5. Alma Intihar
  6. Andrej Hoivik
  7. Andreja Kert
  8. Andreja Živic
  9. Anže Logar
  10. Bojan Čebela
  11. Bojana Muršič
  12. Darko Krajnc
  13. Dean Premik
  14. Dejan Kaloh
  15. Eva Irgl
  16. Felice Ziza (predstavnik italijanske manjšine)
  17. Ferenc Horváth (predstavnik madžarske manjšine)
  18. Franc Medic
  19. Franc Rosec
  20. Gašper Ovnik
  21. Janja Rednjak
  22. Jernej Žnidaršič
  23. Jonas Žnidaršič
  24. Jože Tanko
  25. Jožef Horvat
  26. Jožica Derganc
  27. Jurij Lep
  28. Katarina Štravs
  29. Matej Tašner Vatovec
  30. Mateja Zupan Josipović
  31. Miha Kordiš
  32. Miha Lamut
  33. Milan Jakopovič
  34. Mirjam Bon Klanjšček
  35. Miroslav Gregorič
  36. Mojca Stegovec
  37. Mojca Šetinc Pašek
  38. Predrag Baković
  39. Rastislav Vrečko
  40. Soniboj Knežak
  41. Tatjana Greif
  42. Tine Novak
  43. Urška Klakočar Zupančič
  44. Vera Granfol
  45. Vida Čadonič Špelič

 

V obeh sklicih so isti poslanci:

 

  1. Aleksander Reberšek
  2. Alenka Jeraj
  3. Andrej Kosi
  4. Andrej Poglajen
  5. Andreja Rajbenšu
  6. Anja Bah Žibert
  7. Anton Šturbej
  8. Bojan Podkrajšek
  9. Damijan Bezjak Zrim
  10. Danijel Krivec
  11. Dejan Süč
  12. Dušan Stojanovič
  13. Franc Breznik
  14. Franci Kepa
  15. Iva Dimic
  16. Janez (Ivan) Janša
  17. Janez Cigler Kralj
  18. Janez Žakelj
  19. Janja Sluga
  20. Jelka Godec
  21. Jernej Vrtovec
  22. Jožef Jelen
  23. Jožef Lenart
  24. Karmen Furman
  25. Lena Grgurevič
  26. Lenart Žavbi
  27. Lucija Tacer Perlin
  28. Martin Premk
  29. Meira Hot
  30. Nataša Avšič Bogovič
  31. Nataša Sukič
  32. Rado Gladek
  33. Robert Janev
  34. Sandra Gazinkovski
  35. Sara Žibrat
  36. Suzana Lep Šimenko
  37. Tamara Kozlovič
  38. Tamara Vonta
  39. Teodor Uranič
  40. Tereza Novak
  41. Tomaž Lah
  42. Tomaž Lisec
  43. Zoran Mojškerc
  44. Zvonko Černač
  45. Žan Mahnič

 

Naš ponos: tole so vsi poslanci starega sklica. 
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Je to kuhinja, ki misli namesto vas?

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
20. 3. 2026 | 10:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
Promo
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
Promo
Razno
BELJAKOVINE

Beljakovine: koliko jih potrebujemo na dan in zakaj so ključne za energijo

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
23. 3. 2026 | 10:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVIN GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
