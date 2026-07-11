Orožje kot darilo politikom: Levici se zdi neprimerno, da se ga uporablja v ta namen

KATERI POSLANCI IMAJO DOMA OROŽJE?

V trenutnem sestavu parlamenta najmanj trije člani lovskih družin.

Nemalo presenečenja je med evropskimi predsedniškimi oziroma premierskimi kolegi izzvala darilna vrečka turškega predsednika, v kateri je bil revolver turške izdelave. Neenoten je bil odziv oziroma protokol državnikov glede transporta revolverja v svoje države, čeprav je darilu priložil dokument, s katerim je odpravil izvozne omejitve in obdarovancem omogočil, da ga odnesejo domov. Evropejci imamo do orožja javno pretežno zadržan odnos, v dobi družbenih medijev so se iz slednjih umaknile oziroma privatizirale fotografije z orožjem. Povsem drugače kot v ZDA, kjer so posamični senatorji veliki ...