Orožje kot darilo politikom: Levici se zdi neprimerno, da se ga uporablja v ta namen

V trenutnem sestavu parlamenta najmanj trije člani lovskih družin.
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Slovenske poslanke in poslanci o orožju neradi govorijo, zlasti če ga imajo. FOTO: Jure Eržen
Nemalo presenečenja je med evropskimi predsedniškimi oziroma premierskimi kolegi izzvala darilna vrečka turškega predsednika, v kateri je bil revolver turške izdelave. Neenoten je bil odziv oziroma protokol državnikov glede transporta revolverja v svoje države, čeprav je darilu priložil dokument, s katerim je odpravil izvozne omejitve in obdarovancem omogočil, da ga odnesejo domov.
Evropejci imamo do orožja javno pretežno zadržan odnos, v dobi družbenih medijev so se iz slednjih umaknile oziroma privatizirale fotografije z orožjem. Povsem drugače kot v ZDA, kjer so posamični senatorji veliki ...