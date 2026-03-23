Razkrivamo: toliko glasov podpore iz tujine potrebuje Janša, da premaga Goloba

Kot smo poročali ves nedeljski večer tja v zgodnje ponedeljkove ure, je šef SDS-a Janez Janša zgolj za las izgubil volitve. Da bi premagal Roberta Goloba, mu je zmanjkalo točno 7774 glasov. Svoboda je namreč zbrala 332.835, Janša pa 325.062 glasov.

Rešilna bilka za Janšo obstaja: glasovi iz tujine bi lahko, vsaj teoretično, še premešali rezultat na vrhu. Koliko jih bo prišlo, danes ne ve nihče. A obstaja dobra napoved: nekje med 10 in 15 tisoč. Gre za glasovnice, ki jih Državna volilna komisija prejme po pošti, in glasovnice tistih, ki so glas oddali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini.

Osnova za naše predvidevanje je število glasovnic, ki so iz tujine prišle na prejšnjih parlamentarnih volitvah. Takrat jih je bilo nekaj manj kot 14.600. Skoraj 9500 jih je prispelo po pošti, na veleposlaništvih oziroma konzulatih pa je bilo skupaj oddanih 5150 glasovnic, kažejo podatki Državne volilne komisije. Če predpostavimo, da bo iz tujine letos prišlo za odtenek manj, t.j. 14 tisoč glasovnic, to pomeni, da Janša za zmago na volitvah potrebuje 55,53 % podpore iz tujine, hkrati pa ne bi niti ena glasovnica smela iti v prid Robertu Golobu. Ker je to nemogoče, velja matematično pravilo, da bi za SDS moralo iz tujine glasovati za dobro polovico oziroma za 7774 volivcev več kot za Svobodo. Ali je to realno, naj presodi vsak sam.

K izidom volitev prišteli še glasove po pošti iz Slovenije K izidom nedeljskih parlamentarnih volitev so danes prišteli še nekaj več kot 3400 veljavnih glasovnic, ki so prispele po pošti iz Slovenije. Razmerij med strankami niso spremenile. Po delnih neuradnih izidih Državne volilne komisije (DVK) po 99,98 odstotka preštetih glasov je med vodilnima Gibanjem Svoboda in SDS trenutno 7951 glasov razlike. Za končne izide bo treba torej počakati še izid glasovanja po pošti iz tujine in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih (DKP), ki ga bodo volilnih organi ugotavljali čez teden dni.

Leta 2022 so sicer rezultati iz tujine približno odsevali tiste na voliščih v Sloveniji. Gibanje Svoboda je takrat prejelo približno 5300 glasov, SDS okoli 3200, Levica približno 1300, NSi okoli 1100 in SD približno 900.