Razlika med Svobodo in SDS skoraj skopnela

BAROMETER

Nova raziskava javnega mnenja Barometer. Kaže, da bi utegnil biti izid volitev zelo tesen.

Vsi akterji, ki upajo na prestop parlamentarnega praga, se s terenskimi obiski, soočenji, nagovarjanjem s plakatov in še čim trudijo, da bi čim več ljudi prepričali, naj jim namenijo glas. Vendar ostaja bazen še neopredeljenih razmeroma majhen – med 731 sodelujočimi v Barometru, ki ga je Mediana izvedla med 2. in 5. marcem, le desetina vprašanih nima favorita, šest odstotkov pa jih ne bi izbralo nikogar. Enak je bil delež neprepričanih že februarja, so se pa preference opredeljenih v zadnjih tednih precej prerazporedile: najopazneje, za štiri odstotne točke, se je zvišala podpora Gibanju ...