Razmere v Kranju se zaostrujejo, župan napoveduje kamere in talne ovire

Razmere v kranjski soseski Planina, kjer, kot smo poročali, prebivalce že dalj časa razburjajo pokanje petard, kurjenje ognja na igriščih ter nevarno divjanje mladostnikov s skuterji in skiroji, se ne umirjajo. Čeprav je kranjski župan Matjaž Rakovec po nedavnih incidentih krivdo delno preložil na starše in zagotovil, da policija ter redarstvo ukrepata, domačini opozarjajo, da izboljšanja ne občutijo, izgrede pa doživljajo kot vsakodnevno teroriziranje.

Zaradi kriznih razmer se bodo še ta teden na izrednem sestanku zbrali predstavniki občine, krajevne skupnosti, ravnatelji lokalnih šol in policija, so poročali v oddaji 24ur. Incidenti namreč niso omejeni le na posamezne vikende, ampak se stopnjujejo že od konca poletja. »To se dogaja že bolj ali manj od konca avgusta, se pravi cel september in pa sedaj tudi že oktober,« je za medije pojasnil Roland Brajič s PU Kranj.

Strah med stanovalci in ignoriranje redarjev

Mladostniki se po pripovedovanju stanovalcev pričnejo zbirati okoli 20. ure, z vandalizmom in hrupom pa nadaljujejo globoko v noč. Kombinacija objestnosti ter nevarne vožnje je med domačini zasejala strah. Medtem ko nekateri opozarjajo, da se starejši iz svojih stanovanj sploh ne upajo več, je ena od stanovalk izpostavila celo poskus ropa verižice. Stisko občank in občanov ponazarjajo njihove besede: »Ena beseda: nesramnost,« »Mene je strah iti v trgovino« ter »Vozijo povsod – levo, desno, važno je, da ima on prosto pot.«

Tik po novem letu smo poročali o razdejanju na območju Planine. FOTO: Zajem Zaslona Facebook

Pritiski se stopnjujejo tudi do pristojnih služb, saj skupine mladostnikov kljub poostrenemu nadzoru delo redarjev preprosto ignorirajo, ob prihodu policijskih patrulj pa se razbežijo.

Ovire in kamere

Občina se je na zaostrene razmere odzvala z napovedjo konkretnih tehničnih posegov v prostor. »Namestili bomo kamere, tudi dodatne ovire, da dirkanje s skiroji in z motorji ne bo več možno,« napoveduje župan Rakovec, ki ob tem poudarja, da brez sodelovanja družin ukrepi ne bodo zadostovali: »Na vzgojo največ vplivajo starši in to je glavna težava. Tukaj bo treba še ogromno vložiti.«

Predstavniki policije ob napovedani še večji prisotnosti na terenu pozivajo prebivalce, naj kršitve nemudoma prijavijo ter si zapomnijo čim več podrobnosti o kršiteljih. Hkrati opozorilo znova usmerjajo k staršem. »Starši, čuvajte svoje otroke, pazite nanje. Pa prepovejte jim uporabo stvari, ki niso igrača,« poudarja Brajič s PU Kranj.