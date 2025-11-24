  • Delo d.o.o.
ZAKON JE PADEL

Razočaranje, jeza in grožnje z novim zakonom: po referendumu v politiki završalo

Zgodovinska nuja ali politični polom?
FOTO: E. N.
FOTO: E. N.
N. B.
 24. 11. 2025 | 09:15
 24. 11. 2025 | 09:15
A+A-

Po nedeljskem referendumu, na katerem so volivci zavrnili zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, so se na družbenih omrežjih pojavili številni odzivi politikov. »Zagovorniki evtanazije v bistvu grozijo s sprejetjem zakona, ki je včeraj doživel zavrnitev. Zapomnite si to, ko boste marca odhajali na volišča,« je na omrežju X objavila poslanka SDS Jelka Godec. Zagovornik zakona Andrej Pleterski iz društva Srebrna nit je namreč sporočil, da se eno leto sicer ne bo moglo poseči v to tematiko, a da bodo njihova prizadevanja, da se zakon uveljavi, po enem letu spet odprta. »Ta zakon bo v tej državi zanesljivo sprejet, to je zgodovinska nuja, to lahko potrdim kot zgodovinar, arheolog in etnolog, ki se spozna na preteklost in ve, kaj so to zgodovinski procesi,« je povedal.

»Izgubila je vlada, ki je trmoglavila s slabim zakonom. Ideja o evtanaziji je že na posvetovalnem referendumu razdelila narod, zato je siljenje s takšnim zakonom s strani vladajoče koalicije najmanj neodgovorno. Današnji rezultat mora biti jasno sporočilo vsem politikom, da ko gre za tako občutljivo vprašanje, ne moreš mimo stroke in tistih, ki bodo posledice zakonodaje v praksi nosili na svojih ramenih,« pa je sporočil prvi mož Demokratov Anže Logar.

»Predsednik vlade Golob se po porazu na referendumu, obnaša kot športni komentator. Čestita podpornikom zakona, kako so se dobro in zavzeto borili. Golob pa poniglavo tišči glavo v pesek, kot da ni imel nič z negativnim izidom referenduma!« je na omrežju X sporočil vodja Zaupanja Karl Erjavec. Premier Robert Golob pa je sporočil, da z zagovorniki zakona deli razočaranje, nasprotnikom pa sporoča, da izziv ureditve področja ostaja. Zatrdil je, da jih to ne bo ustavilo, da na volitvah prepričajo z vizijo odprte, demokratične in svobodne Slovenije.

