Razočaranje nad ljubljanskim lokalom: »Nihče od zaposlenih ne razume slovensko!«

Slovenska vplivnica Patricija z umetniškim imenom Riya Damyanti je svoje sledilce opozorila, da ob njenem obisku ameriške verige s hitro prehrano KFC v ljubljanskem BTC-ju nihče od osebja ni govoril slovensko. Ob tem naj bi ji celo povedali, da naj naročilo odda v angleščini, sicer je ne bodo postregli. »Sama sicer znam angleško, vendar so imeli ljudje pred mano in za mano velike težave. Starejši gospod sploh ni znal naročiti, ker ga nihče ni razumel,« je zapisala. Zraven je poudarila, da nima nič proti tujim delavcem, vendar meni, da je znanje osnov slovenščine nujno za delo s strankami.

»To je minimum spoštovanja do države in ljudi,« je dodala slovenska vplivnica, ki ji na TikToku sledi več kot 213 tisoč sledilcev. Riyi je pritegnil še en znan Slovenec, pevec Werner Brozovič, ki je pokomentiral: »Odličen zapis Patricija ... vse drži«.

KFC se je na objavo hitro odzval

Na zapis so se odzvali tudi pri KFC, kjer so se stranki opravičili in poudarili, da naj izkušnja ne bi odražala njihovih standardov, je pa ne zanikajo. »Popolnoma razumemo, kako pomembno je, da komunikacija s strankami poteka jasno in v slovenskem jeziku. Naš cilj je, da se vsak gost počuti dobrodošlo in razumljeno,« so zapisali. Ob tem so dodali, da si prizadevajo zagotoviti čim več zaposlenih, ki govorijo slovensko, ter da bodo primer dodatno preverili. Stranko so pozvali, naj jim posreduje več informacij o obisku, da lahko ustrezno ukrepajo.

Slovenskega dostavljavca menda celo prijavili

Pod objavo so se oglasili še drugi, ki trdijo, da težava ni omejena le na eno lokacijo. Eden izmed komentatorjev, ki dela kot dostavljavec za platformo za dostavo hrane, je zapisal, da se s podobnimi situacijami srečuje tudi v drugih poslovalnicah verige v Ljubljani, med drugim v KFC Miklošičeva in KFC Vič. Po njegovih besedah naj bi zaposleni pogosto komunicirali v tujih jezikih, pri čemer naj bi prihajalo do nesporazumov tudi pri prevzemu naročil. Ob tem je izpostavil, da naj bi bil po vztrajanju pri slovenščini celo prijavljen zaradi domnevno neprimernega vedenja. Ali bo KFC ukrepal in predvsem na kakšen način, bo verjetno kmalu znano.