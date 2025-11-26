Razočaranje za mnoge! Slovenske zastave ne bo evrovizijskemu odru na Dunaju

TV Slovenija se glede sodelovanja na Evroviziji, ki bo prihodnje leto potekala na Dunaju, uradno še ni izrekla, a kot kaže osnutek Programsko-produkcijskega načrta za leto 2026, slovenska javna televizija na Eurosongu 12., 14. in 16. maja 2026 ne bo sodelovala.

Z nacionalke so nam potrdili, da v osnutku Programsko-produkcijskega in poslovnega načrta prenos Pesmi Evrovizije ni vključen in »za zdaj torej ni načrtovan«.

Nacionalka je že večkrat do zdaj poudarila, da na Evroviziji ne nameravajo sodelovati, če bo v tekmovanje vključen tudi Izrael.

EBU medtem članicam pušča čas do decembrske generalne skupščine, ko naj bi bila sprejeta končna odločitev.

Seznam sodelujočih držav bo znan do božiča, organizatorji pa si prizadevajo, da bi se na jubilejnem, 70. tekmovanju na Dunaju zbralo čim več držav. Slovenija pa za zdaj ostaja med največjimi neznankami.

Slovenija je na Pesmi Evrovizije kot samostojna država prvič nastopila leta 1993 in od takrat se je tekmovanja udeležila vsako leto, razen v letih 1994 in 2000, ko je morala zaradi slabih rezultatov v predhodnih letih sodelovanje izpustiti. Od takrat naprej je sodelovala vsako leto.

EBU uvaja najobsežnejše spremembe pravil v zadnjih letih

Evropska radiotelevizijska zveza (EBU), organizatorka Pesmi Evrovizije, je sicer napovedala spremembe pravil glasovanja in promocije po letošnjem tekmovanju, ki je sprožilo polemike zaradi rezultata Izraela.

Nekateri evropski poslanci so tedaj opozorili na obsežno državno promocijo Izraela, vendar EBU-jeva preiskava ni odkrila nepravilnosti. Kljub temu zdaj uvajajo pravila, ki prepovedujejo kakršnokoli aktivno udeležbo državnih institucij pri promociji tekmovalcev.

Po večmesečnem posvetovanju s članicami predstavila sveženj sprememb, s katerimi želi pomiriti napetosti po letošnji kontroverzni Evroviziji, a pri tem Izraela ne omenja.

Spremembo so, da se v oba polfinala po štirih letih vrača glasovanje nacionalnih žirij, te pa bodo po novem morale biti bolj raznolike in vključevati tudi mlajše člane, stare od 18 do 25 let.

Prepolovili so število dovoljenih telefonskih glasov za posameznega izvajalca, napovedali strožje tehnične varovalke in uvedli jasen rez: vladna ali para-vladna promocija izvajalcev ne bo več dovoljena. Gre za poskus EBU-ja, da okrepi preglednost, zatre dvome o vplivanju zunanjih akterjev in tekmovanje vrne v okvir »praznika glasbe«, kot poudarja novi direktor Martin Green.

Podrobnosti o evrovizijskih vstopnicah za Dunaj bodo znane 24. novembra 2025