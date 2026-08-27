Razrešeni novomeški ortoped Gregor Kavčič se v bolnišnico ne vrača: spor končan brez krivca

Primer ortopeda Gregorja Kavčiča je v javnosti odjeknil po tem, ko ga je vodstvo Splošne bolnišnice Novo mesto konec lanskega leta po izrednem strokovnem nadzoru razrešilo kot vodjo ortopedskega oddelka in mu izredno odpovedalo pogodbo o zaposlitvi. Po ugotovitvah bolnišnice naj bi umetno podaljševal čakalne vrste in paciente preusmerjal k zasebnemu izvajalcu, kjer je tudi sam operiral. Kavčič je očitke ves čas zavračal kot neresnične in žaljive ter januarja vložil tožbo proti bolnišnici.

Spor je zdaj dobil epilog. Splošna bolnišnica Novo mesto je sporočila, da je bil delovnopravni spor s Kavčičem zaključen s sodno poravnavo, s katero sta stranki sporazumno in dokončno uredili medsebojna razmerja, povezana z njegovim nekdanjim delovnim razmerjem v bolnišnici. V skladu s sklenjeno poravnavo je Kavčič umaknil tožbo in se v bolnišnico ne vrača. Zato bi bilo po navedbah bolnišnice nadaljevanje sodnega spora nesmiselno.

Nihče ne bo ničesar plačal, niti ni znano, kdo je kriv

Poravnava za nobeno od strank ne prinaša finančnih obveznosti do druge stranke. Hkrati bolnišnica poudarja, da gre za kompromisno rešitev spora, ki ne pomeni priznanja pravilnosti pravnih stališč katere koli od strank glede zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. S tem torej poravnava ne določa, kdo je imel prav glede odpovedi, temveč pomeni dogovor, s katerim sta obe strani zaključili medsebojni spor. Tudi na julijski prvi obravnavi je Kavčič vztrajal, da je bila njegova odpoved neupravičena, in si je želel, da bi bolnišnica to priznala.

O primeru so se vmes izrekli tudi drugi pristojni. Komisija za preprečevanje korupcije je maja sporočila, da zadeve ni sprejela v nadaljnjo obravnavo, saj je bila prijava že posredovana pristojnim organom, za ločen postopek KPK pa ni bilo dovolj razlogov. V skladu z doseženim dogovorom bosta bolnišnica in Kavčič tudi v prihodnje komunicirala korektno, spoštljivo in v skladu s prevzetimi zavezami.