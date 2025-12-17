  • Delo d.o.o.
RESNE ZDRAVSTVENE RAZMERE

Razsaja mutirani virus! »Supergripa« polni bolnišnice: »S takšno sezono se nismo srečali vse od covida«

Po Sloveniji in Evropi se bliskovito širi tako imenovana supergripa – mutirani sev A(H3N2), ki udari prej kot običajno, se prenaša hitreje in že polni bolnišnice. Najbolj dramatično pa je v Veliki Britaniji.
FOTO: Delo
FOTO: Delo
N. Č.
 17. 12. 2025 | 10:17
 17. 12. 2025 | 10:27
4:39
A+A-

Sloveniji in po vsej Evropi se širi tako imenovana »supergripa«. Gre za spremenjeno različico gripe A(H3N2), ki  se širi hitreje kot običajni sezonski sevi. Tudi pri nas letos med potrjenimi primeri prevladuje A(H3N2). Kot pojasnjujejo na NIJZ, gre za različico, ki ji strokovnjaki pravijo podskupina K – ta izhaja iz podskupine J.2.4.1 (po klasifikaciji Nextstrain jo označujejo kot K).

Ta sev se je najprej pojavil proti koncu sezone 2025 na južni polobli in v Aziji, nato pa se je začel širiti naprej. Pomembno je, da se opazno razlikuje od sevov A(H3N2), ki so prevladovali prej. Zato strokovnjaki pričakujejo, da bo prav ta »K« glavni krivec za gripo v sezoni 2025/26.

Čeprav izraz »supergripa« ni uradna medicinska oznaka, se v tujini vse bolj uveljavlja kot opis letošnje gripe, ki se pojavlja prej kot običajno in se širi hitreje. Epidemiologi opozarjajo, da se je sezona letos začela zgodaj, pri čemer naj bi bile ključne mutacije virusa. Zaradi njih je različica bolj nalezljiva in se lahko vsaj deloma lažje izmika že pridobljeni imunosti.

Najpogosteje zbolevajo mlajši, zlasti predšolski in šolski otroci, kar ni presenetljivo. Doslej se z gripo niso pogosto srečevali, zato so bolj dovzetni. Pri njih bolezen večinoma poteka blago. Povsem drugače pa je lahko pri starejših od 65 let in pri kroničnih bolnikih, kjer se gripa lahko razvije v težjo obliko, med pogostejšimi zapleti pa je tudi pljučnica.

V Veliki Britaniji najhuje: 

Gripa se je razmahnila po vsej Evropi, najbolj napeto pa je v Veliki Britaniji, kjer poročajo o porastu smrti in velikem številu hospitalizacij. Tamkajšnji zdravniki priznavajo, da se s tako zahtevno sezono niso srečali vse od covida. Strokovnjaki dodajajo še opozorilo, da bi največji val bi lahko šele prihajal. 

V Veliki Britaniji so tik pred božičnimi prazniki zabeležili tudi skok sprejemov v bolnišnice. Po poročanju časnika Mirror naj bi v zadnjem tednu dnevno sprejeli povprečno okoli 2660 bolnikov z gripo, kar naj bi bil rekord za ta del leta. To naj bi pomenilo približno 55-odstotni porast glede na teden prej, omenjajo pa tudi skoraj 49.000 posredovanj nujne pomoči.

Britanski strokovnjaki opozarjajo, da gre za posebej agresivno različico H3N2, ki je mutirala in postala še bolj nalezljiva. Zaradi božičnih druženj se bojijo, da bi se virus lahko širil še hitreje, bolnišnični oddelki pa bi lahko dodatno pokali po šivih. Posebno pozornost so sprožila tudi opozorila pediatrov: v izjemno redkih primerih naj bi bila ta različica lahko nevarna tudi za sicer zdrave otroke – predvsem zaradi možnih zapletov, kot je sepsa, poročajo britanski mediji.

Cepivo in mutacije: zakaj se ljudje lažje okužijo?

Cepivo proti gripi običajno sestavijo spomladi za prihajajočo zimsko sezono, vendar se virus lahko do poletja spremeni. Po navedbah tujih zdravnikov je pri A(H3N2) junija prišlo do mutacij na delu virusa H3, zato cepivo lahko slabše ščiti pred novo različico. V Veliki Britaniji ob tem poudarjajo še, da je virus na južni polobli čez poletje razvil nenavadno veliko mutacij, zato naj bi bil imunski »ščit« prebivalstva šibkejši kot prejšnja leta. Kljub temu strokovnjaki poudarjajo: cepljenje omili potek bolezni in lahko skrajša čas okrevanja.

Simptomi: podobni gripi, a utrujenost lahko traja dlje

Strokovnjaki navajajo, da ima spremenjeni H3N2 praviloma podobne simptome kot druge gripe, vendar so lahko močnejši. Posebej opozarjajo, da se lahko izrazita utrujenost vleče dlje časa. Med tipične simptome sodijo vročina, kašelj, izcedek iz nosu, bolečine v telesu, včasih tudi bruhanje ali driska. Ključna razlika v primerjavi s prehladom: gripa pogosto udari nenadoma in z visoko vročino. Najpogostejši znaki so: povišana telesna temperatura (nad 38 °C), mrzlica, bolečine v mišicah in sklepih, splošna oslabelost in izčrpanost, glavobol, kihanje in izcedek iz nosu, bolečine v grlu, suh kašelj.

Kako je v Sloveniji? 

V ambulantah je zaradi prehladov, kašlja in gripi podobnih znakov vse več ljudi, število obiskov še kar strmo raste. Laboratoriji zdaj veliko pogosteje potrdijo pravo gripo – pozitivnih je skoraj tretjina vzorcev (28,8 %), medtem ko jih je bilo teden prej 16,2 %. Največkrat gre za gripo A(H3N2), kar pomeni, da je sezona gripe pri nas v polnem razmahu.

Okužb z RSV je za zdaj malo, delež pozitivnih na covid-19 pa ostaja približno enak kot teden prej (okoli 9 %). Veliko pa je drugih viroz – posebej rinovirusov (tipični “navadni prehlad”), poleg tega še enterovirusov, adenovirusov, virusov parainfluence in drugih sezonskih dihalnih virusov.

(Poročilo do 7. december).

