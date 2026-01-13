Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je pritrdilo tedniku Mladina, da mu je bila v Sloveniji kršena pravica do svobode izražanja, navaja Delo. Njihov dopisnik iz Bruslja Peter Žerjavič je odločitev ESČP tudi objavil na omrežju X in dodal: »Zanimivo. Mladini je na evropskem sodišču za človekove pravice uspelo spodbiti odločitev slovenskih sodišč, da mora plačati 3000 evrov odškodnine Branku Grimsu, ker ga je, skupaj z njegovo družino, primerjala z Josephom Goebbelsom in njegovo družino.«

Revija je namreč leta 2011 v satirični sekciji Mladinamit primerjala fotografijo poslanca SDS Branka Grimsa z družino na Brezjah s fotografijo ministra za propagando nacistične Nemčije Josepha Goebbelsa.

Mladina se je s tem sicer le odzvala na debato na družbenih omrežjih, ob fotografijah obeh politikov z družinama pa zapisala, da primerjavo obsoja, saj da Grims še ne dosega Goebbelsa. Zaradi objave je poslanec SDS zahteval 40.000 evrov, Grimsova žena Martina Dragoš Grims pa je zahtevala 79.000 evrov, a se je z Mladino januarja 2016 poravnala za bistveno nižji znesek, ki pa ga ne ena ne druga stran ne želita razkriti.

Uredništvo Mladine bo razsodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru Branko Grims in odziv nanjo prestavilo ob 13. uri.