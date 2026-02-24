Razstava varovankam in varovancem daje občutek ponosa

Center za varstvo in delo Golovec Celje je javni zavod, ki odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju in po pridobljenih poškodbah možganov zagotavlja kakovostne razmere za delo in življenje, pri tem pa upoštevajo želje in potrebe uporabnikov. Pred dnevi so varovanke in varovanci centra skupaj z mentoricami ob 40-letnici delovanja CVD Golovec odprli razstavo svojih čudovitih unikatnih izdelkov, dogodka pa sta se udeležila tudi podžupan Mestne občine Celje Samo Seničar in direktorica Osrednje knjižnice Celje Polonca Bajc Napret.

Vsak izdelek je drugačen, tako kot posameznik, ki ga je izdelal.

Bogat in srčen kulturni program, ki so ga pripravili uporabniki centra, so popestrile tudi flavtistke iz Glasbene šole Celje. »Za razstavo so pripravili različne unikatne izdelke, ki jih uporabniki ustvarjajo v okviru socialnovarstvene storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji – v delavnicah, kot so slike, keramični izdelki, ročno izdelan nakit, izdelki iz papirja, šiviljski izdelki, izdelki iz lesa in drugi dekorativni predmeti. S tem so širši javnosti predstavili ustvarjalnost, talent in trud, ki ga vlagajo v svoje delo,« je povedala direktorica Mojca Murko. Kot je dodala, razstava obiskovalcem omogoča, da spoznajo zavod, delo, predvsem pa uporabnike, ki z veliko vnemo in ustvarjalnostjo sodelujejo v njihovih programih. »Udeležba na razstavi je za uporabnike izjemna motivacijska izkušnja. Priložnost, da njihova dela vidi in občuduje širša javnost, njim in hkrati vsem v zavodu daje občutek ponosa, jih spodbuja k nadaljnjemu ustvarjanju in krepi njihovo samozavest. Uporabniki z ustvarjanjem izražajo svoje občutke in razpoloženje, svoj pogled na lepoto sveta ali na stvari okoli sebe. V nekaterih izdelkih se skriva del njihove zgodbe, spomina ali želje. Vsak izdelek je rezultat njihovega truda, učenja in vztrajanja. Vsak izdelek je drugačen, tako kot posameznik, ki ga je izdelal,« je še povedala Murkova.

Zaposleni so na dosežke uporabnikov zelo ponosni. »Vsak uspeh, ne glede na to, kako majhen se zdi na prvi pogled, je pomemben korak naprej. Vidi se tudi njihov napredek na različnih področjih, saj nekateri usvajajo nove veščine na delovnih in ustvarjalnih delavnicah, drugi na športnih tekmovanjih in srečanjih, tretji dosegajo osebne cilje, kot so povečanje samostojnosti ali krepitev socialnih veščin. S trdim delom in vztrajnostjo ter nenehno podporo zaposlenih pa ves čas napredujejo in dosegajo vidne spremembe,« sklene direktorica zavoda. Razstava bo v Osrednji knjižnici Celje na ogled do 2. marca.

Z ustvarjanjem izražajo svoje občutke in razpoloženje ter svoj pogled na lepoto sveta. FOTO: CVD Golovec

Utrinek z odprtja, na katerem so mnogi že občudovali stvaritve. FOTO: CVD Golovec

Vse voščilnice in druge izdelke so izdelali ročno. FOTO: CVD Golovec