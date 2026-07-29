Razveselili smo Ivana, ki Slovenske novice bere že več kot 20 let (FOTO)

Lidlov bon smo tokrat odpeljali Ivanu Vodošku v velenjsko naselje Lipa. Sedli smo za veliko mizo, na kateri je imel Slovenske novice, na katere je naročen že vsaj 20 let. Listanje časopisa vedno začne z zadnje strani, potem ko reši križanko, pa pridejo na vrsto druge vsebine. Prav s tem si najpogosteje krajša čas, sploh odkar mu je pred petimi leti za rakom umrla soproga.

»Deset let sem jo vozil na preglede in terapije na Onkološki inštitut v Ljubljani, a žal se ni izšlo po njenih in mojih željah,« nam je zaupal Vodošek, ki v hiši kljub temu ni sam, saj sta si, vsak v svojem nadstropju, uredila v njej stanovanje tudi njegova sin in hči. »Hči je medicinska sestra v velenjskem zdravstvenem domu, sin pa je gostinec in je šel po mojih stopinjah, čeprav sprva ni želel niti slišati, da bi se ukvarjal z gostinstvom, saj je po osnovni izobrazbi elektronik.« Nagrajenec je ponosen tudi na štiri vnuke, stare od 15 do 24 let. »Najstarejša vnukinja je glasbenica Anja Belini, pred leti smo jo videli v šovu Slovenija ima talent, nato se je in se še izobražuje pri Maraayi, trenutno pa že piše doktorat iz klavirja in petja,« je ponosen dedek, tudi navdušen gornik.

Naš naročnik je že več kot dvajset let.

»S soprogo sva veliko hodila v hribe, na morje, tudi smučala sva, jaz pa sem že pri 13 letih prehodil našo transverzalo. Večkrat sem bil sam, pa tudi s soprogo, na Veliki planini, Peci, Uršlji gori, Raduhi in drugih priljubljenih planinskih točkah.« Ivan je športno zelo aktiven.»Bil sem član velenjskega smučarskega kluba, še vedno imam tudi licenco za sodnika slaloma in veleslaloma, a tega ne počnem več.«

Poklicno pa se je zapisal gostinstvu. »Začel sem v hotelu Paka, nato sem bil vodja strežbe v hotelu Metropol v Portorožu, pa tudi v ljubljanskem hotelu Union. Ko sem se vrnil v Velenje, sem bil v Vili Herberstein, vmes delal v Kranjski Gori, nazadnje pa vodil kar pet obratov pri velenjskem podjetju Gost, pod njegovo okrilje so med drugim spadali Arkada, dom starejših, center srednjih šol, tudi restavracija Velenjsko jezero. Del velenjskega gostinstva se je kasneje povezal z družbo Gorenje Gostinstvo.«

V Lidlu kupuje vse. FOTOGRAFIJI: Mojca Marot

Pobarali smo ga, kakšne izkušnje ima z gosti. »Najbolj šparovni so švedski in nemški gostje, največji žurerji in gurmani pa Italijani. Ti pri hrani nikoli ne varčujejo, njim je pomembno, da je miza vedno polna,« nam je povedal Ivan. In kaj vse nakupuje v Lidlu, ga povprašamo. »Vse, od sadja in zelenjave do kruha in drugih pekovskih izdelkov, higienskih pripomočkov, zelo pogosto v Lidlu izberem tudi kakšne hlače in druga oblačila, saj so kakovostna in cenovno ugodna,« je sklenil srečni nagrajenec.