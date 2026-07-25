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AKVARIJ PIRAN

Razveseljive novice iz slovenskega morja, po treh letih znova odkrili mlade leščurje

V prenovljenem Akvariju Piran obiskovalce pričakajo nove razstave, strokovnjake pa navdušujejo opažanja sredozemskih morskih lilij in prvih mladih leščurjev po letu 2022.
Na portoroški plaži so jih pred leti zaradi varnosti kopalcev preseljevali, zdaj pa so skoraj izginili. FOTO: Janez Mužič

Na portoroški plaži so jih pred leti zaradi varnosti kopalcev preseljevali, zdaj pa so skoraj izginili. FOTO: Janez Mužič

Kazen za takšno početje je na Hrvaškem od 1000 in 25.000 evrov. FOTO: Janez Mužič

Kazen za takšno početje je na Hrvaškem od 1000 in 25.000 evrov. FOTO: Janez Mužič

Toliko lupin na obali še ne pomeni množičnega pomora školjk, trdijo biologi. FOTO: Boris Šuligoj

Toliko lupin na obali še ne pomeni množičnega pomora školjk, trdijo biologi. FOTO: Boris Šuligoj

Na portoroški plaži so jih pred leti zaradi varnosti kopalcev preseljevali, zdaj pa so skoraj izginili. FOTO: Janez Mužič
Kazen za takšno početje je na Hrvaškem od 1000 in 25.000 evrov. FOTO: Janez Mužič
Toliko lupin na obali še ne pomeni množičnega pomora školjk, trdijo biologi. FOTO: Boris Šuligoj
STA, A. G.
 25. 7. 2026 | 08:15
3:09
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V piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali za STA, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično.»V Akvariju Piran je, kot vsako poletje, tudi letos živahno in barvito,« je za STA povedala strokovna vodja Akvarija Piran Manja Rogelja. Posebej jih veseli, da se živali v prenovljenih akvarijih dobro počutijo, obiskovalcem pa lahko zato njihove zgodbe predstavijo še nazorneje.

Hkrati osebje akvarija navdušuje dogajanje v morju, saj nedavna opažanja mladih leščurjev in pogostejša srečanja z morskimi lilijami po oceni strokovne vodje kažejo, kako zanimivo in dinamično je naše morje.

Toliko lupin na obali še ne pomeni množičnega pomora školjk, trdijo biologi. FOTO: Boris Šuligoj
Toliko lupin na obali še ne pomeni množičnega pomora školjk, trdijo biologi. FOTO: Boris Šuligoj

Na posameznih lokacijah v slovenskem morju namreč trenutno redno srečujejo sredozemsko morsko lilijo (Antedon mediterranea), ki so jo v zadnjih letih opazili le nekajkrat. Njeno ime je nekoliko zavajajoče, saj ne gre za rastlino, pač pa žival, ki je zanimiv pokazatelj dobro ohranjenega morskega okolja, je pojasnila Rogelja. Ta iglokožec s svojimi razvejanimi kraki prestreza drobne organske delce in plankton ter tako sodeluje pri kroženju hranil. Na morski biološki postaji nacionalnega inštituta za biologijo v Piranu so seznanjeni, da je osebje akvarija opazilo povečano prisotnost sredozemske morske lilije. Kot je za STA povedala Valentina Pitacco, pa trenutno nimajo podatkov, s katerimi bi lahko razložili, zakaj je prišlo tega.

Vsak najdeni leščur lahko pomeni pomemben korak za ohranitev vrste

Osebje akvarija spremlja tudi populacijo velikih leščurjev. Čeprav je po njihovih podatkih v slovenskem morju trenutno živ le en odrasel osebek, jih veseli, da so letos prvič po letu 2022 opazili mlade leščurje. »Našli smo jih večje število na različnih lokacijah vzdolž celotne slovenske obale. Gre za mlade školjke, ki so se najverjetneje naselile v preteklem letu in sedaj merijo približno deset centimetrov,« je opisala Rogelja. Poudarila je, da je kljub tem spodbudnim podatkom populacija še zelo ranljiva, saj pri mladih osebkih opažajo precejšnjo smrtnost.

Kazen za takšno početje je na Hrvaškem od 1000 in 25.000 evrov. FOTO: Janez Mužič
Kazen za takšno početje je na Hrvaškem od 1000 in 25.000 evrov. FOTO: Janez Mužič

Na morski biološki postaji so pojasnili, da najdene mlade osebke leščurjev spremljajo skupaj z akvarijem. Ker je stanje vrste v slovenskem morju še vedno kritično, pa javnost znova pozivajo, naj jim sporočijo vsak najdeni živi osebek. Za preverjanje, če je žival živa, je dovolj nežen dotik vrha lupine z roko. »Poleti pa ne skrbimo le za živali in raziskovanje, ampak tudi za prenos znanja na obiskovalce, zato v avgustu pripravljamo posebne aktivnosti za otroke,« je v akvarij povabila Rogelja.

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