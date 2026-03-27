Danes do polnoči še velja rdeče vremensko opozorilo za severni del države zaradi močnega vetra s sunki preko sto kilometrov na uro, ki je veliko težav povzročil že v četrtek. Zaradi varnosti bodo zaprte nekatere šole in vrtci na Gorenjskem in Severnem Primorskem.

Rdeči alarm zaradi vetra velja za 47 občin v severnem delu države, od koder so že v četrtek poročali o številnih težavah. Prihajalo je do izpadov elektrike, veter je odkril več streh stanovanjskih in drugih objektov ter podrl več dreves, zaradi katerih je bilo neprevoznih nekaj cest.

Najmočnejši sunki vetra bodo predvidoma na Bovškem in Tolminskem, na območjih pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami ter na širšem območju Pohorja, kjer lahko posamezni sunki dosežejo tudi okoli 140 km/h.

Zaradi varnosti otrok bodo danes ostala zaprta vrata šol in vrtcev na območju Gorenjske, in sicer občin Jesenice, Radovljica, Tržič in Preddvor, pa tudi v občinah Bovec in Kobarid.

Močnejši sunki danes dopoldne, popoldne bo veter postopoma slabel

Pri Agenciji RS za okolje najmočnejše sunke vetra pričakujejo v drugi polovici noči in danes dopoldne, popoldne pa bo veter postopoma slabel, vendar pričakujejo še preseganja opozorilnih vrednosti. Dopoldne bodo prehodno sunki burje na Primorskem prav tako dosegli hitrost okoli sto kilometrov na uro.

Danes do večera bodo predvsem na severu in v višinah sunki severnega vetra presegali hitrost 100 km/h. Pojavljali se bodo vetrolomi. Dopoldne bodo sunki burje na Primorskem prehodno dosegali hitrost okoli 100 km/h.

V civilni zaščiti prebivalcem svetujejo, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih. Opozarjajo tudi, da so sedaj vse sile uperjene v preprečevanje nevarnosti za premoženje in življenje, sanacija pa pride na vrsto, ko se bodo razmere umirile.

Kje najmočnejši sunki vetra?

Od polnoči so med drugim izmerili močne sunke vetra na postajah Kanin, in sicer 141 kilometrov na uro, Ratitovec 139, Slavnik 119, Kredarica 108, Trojane - Limovce 101 kilometer na uro in na Sviščakih 100 kilometrov na uro. Zelo močne sunke vetra so izmerili tudi na Rogli (98 kilometrov na uro), Krvavcu (98), Nanosu (90), prav tako na Letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani, kjer so namerili sunek 89 kilometrov na uro. Na Letališču Edvarda Rusjana Maribor je najmočnejši izmerjeni sunek dosegel 84 kilometrov na uro.

Razmere na cestah Trenutno je po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste zaradi burje na vipavski hitri cesti med Selom in Nanosom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami do osem ton. Na regionalnih cestah se omejitve ves čas spreminjajo, zato voznike opozarjajo, da veljajo omejitve, navedene na signalizaciji ob vozišču. Na gorenjski avtocesti močni sunki vetra ovirajo promet med priključkoma Jesenice vzhod in Podtabor. Zaradi zimskih razmer so zaprte ceste Oplotnica-Pesek, Areh-Šumik-Osankarica-Lukanja, Ruta-Pesek, Borovec-Dragarji in Zgornji Čačič-Osilnica. Zaradi podrtega drevja pa so zaprte ceste Preddvor-Spodnje Jezersko, v Zagorju ob Savi je zaprta Levstikova ulica, neprevozna je cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Slemenu, zaprta je tudi cesta Mrzli Studenec-Rudno polje. Zaradi zimskih razmer velja prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone na cestah Novo mesto-Metlika, Štrekljevec-Jugorje in Soteska-Črmošnjice-Črnomelj. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna za osebna vozila z verigami.

Agencija za okolje RS sicer ob 10. uri pripravlja novinarsko konferenco o pričakovanih izrednih vetrovnih razmerah.