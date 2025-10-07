Reberšek ga je močno napičil: »Minister? Ni ga bilo. Verjetno je solidarna prihodnost ravno takrat spala« (VIDEO)

Koalicija in opozicija sta imeli tudi na ponedeljkovi izredni seji DZ o priporočilih v zvezi z reševanjem stanovanjske problematike podobno kot na seji pristojnega odbora DZ minuli petek nasprotujoča stališča. Koalicija je zagovarjala pristop z gradnjo javnih najemnih stanovanj, opozicija pa bi lajšala pogoje za lastništvo stanovanj in gradnjo hiš. Od vladnih obljub o gradnji novih stanovanj so ostale le prazne politične parole, vlada v svojem mandatu ni začela niti enega lastnega projekta, je v imenu predlagateljev dejal Andrej Poglajen (SDS).

Simon Maljevac minister za solidarno prihodnost. FOTO: Jože Suhadolnik

Kot je menil Janez Janša (SDS), bi imelo ukrepanje po njihovih priporočilih veliko večji učinek na dostopnost stanovanj in bi bilo bolj pravično kot državna gradnja najemnih stanovanj v glavnem v večjih središčih. Med predlogi so sile spremembe stanovanjske jamstvene sheme za mlade, davčne spremembe za dolgoročnejše oddajanja in lažji nakup stanovanja ter državno pomoč pri prenovi starejših nepremičnin.

»Minister za solidarno prihodnost? Ni ga bilo. Verjetno je solidarna prihodnost ravno takrat spala«

Koalicija je zagovarjala vladno usmeritev. »Uvedene spremembe že dajejo otipljive rezultate,« je poudarila Sandra Gazinkovski (Svoboda) in dejala, da se izvajajo projekti po vsej državi, tudi v manjših občinah, ki da se prvič množičneje odločajo za gradnjo, saj imajo zagotovljena sredstva. Tereza Novak (Svoboda) pa je povedala, da so nekatera priporočila v načrtu za ukrepanje v prihodnje, denimo spodbujanje dolgoročnega oddajanja.

Aleksander Reberšek. FOTO: Facebook, Nsi

Se je pa na omrežjih oglasil poslanec NSi Aleksander Reberšek, ki se je spravil na ministra Simona Maljevca.

»Včerajšnja maratonska seja o priporočilih za reševanje stanovanjske problematike je trajala do 01.15 ure zjutraj.

Minister za solidarno prihodnost? Ni ga bilo. Verjetno je solidarna prihodnost ravno takrat spala. Pred volitvami je Luka Mesec obljubljal 30.000 stanovanj! Takoj po volitvah pa, da imajo lopate že pripravljene.

Očitno lopate čakajo na boljše čase, prav tako pa tudi stanovanja, ki jih ni,« je bil kritičen opozicijski poslanec.