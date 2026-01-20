  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAZNI IN ODVOZI

Redarji v obsežno akcijo po Ljubljani: Janković poudarja, da ne bodo odnehali

Ljubljana zaostruje nadzor parkiranja. Ljubljanski župan je poudaril, da dovolilnica ne pomeni dovoljenja za parkiranje kjerkoli.
Fotografija je simbolična. FOTO: Boštjan Celec
Fotografija je simbolična. FOTO: Boštjan Celec
Nina Čakarić
 20. 1. 2026 | 12:15
 20. 1. 2026 | 12:17
A+A-

Od minulega ponedeljka je v Ljubljani parkiranje plačljivo tudi na javnih parkirnih površinah na območju Štepanjskega naselja in naselja Galjevica 2 ob dolenjski železnici. Župan Zoran Janković je prejšnji teden napovedal, da bodo redarji do 20. januarja najprej izdajali opozorila, nato pa bodo začeli izdajati kazni. V Štepanjskem naselju se je v ponedeljek res začela obsežnejša akcija nadzora  že zgodaj zjutraj, z več odredbami za odvoz vozil, kar je med prebivalci povzročilo precej vznemirjenja, saj se spor glede parkiranja vleče že dlje časa.

Mestna občina je sicer napovedovala, da bo nadzor predvsem usmerjen v voznike, ki parkirajo na zelenih površinah, intervencijskih poteh in na pločnikih. Na današnji tiskovni konferenci je Bojan Petek z Mestnega redarstva pojasnil, da so mestni redarji v ponedeljek in danes v sodelovanju z javnim podjetjem  Ljubljanska parkirišča in tržnic (LPT) izvajali nadzor prav zaradi nepravilnega parkiranja, dovolilnic in neplačanega parkiranja. Kot je poudaril, so ukrepali predvsem zaradi parkiranja na zelenicah, pločnikih, peš conah in interventnih poteh, kjer je lahko ovirano gibanje in ogrožena varnost.

»Nekateri se ne želijo podrediti pravilom«

Po njegovih besedah so v ponedeljek ugotovili 76 kršitev in izdali 68 odredb za odvoz, a uspelo jih je odpeljati  11, danes pa 47 kršitev in 38 odredb za odvoz, a odpeljali so jih danes do 11. ure osem. Petek je dejal, da številke kažejo na določeno izboljšanje, a da stanje po oceni redarstva še vedno ni zadovoljivo. Posebej je izpostavil ponavljajoče se kršitve istih vozil in voznikov, kar po njegovem kaže, da se nekateri nočejo podrejati pravilom, s tem pa ogrožajo ranljivejše, predvsem otroke in pešce.

Dodatno je na konferenci spregovoril še Igor Novak, vodja sektorja parkirišč pri javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT). Dejal je, da sistem parkirnih dovolilnic v MOL deluje že vrsto let in da občina izda približno 10.000 dovolilnic. Pojasnil je, da so bili prejšnji teden do prebivalcev še bolj opozorilni, zdaj pa je nadzor strožji. 

200 evrov za odvoz avtomobila in po 10 evrov za vsak dan hrambe

Novak je ob tem spomnil na stroške, ki jih prinese odvoz: ob odvozu vozila se zaračuna 200 evrov, nato pa še 10 evrov za vsak dan hrambe. Poudaril je, da njihov cilj ni kaznovanje, temveč red in »pravično parkiranje za stanovalce«. Stanovalce je pozval, naj si uredijo dovolilnice, pri čemer je poudaril, da so za prvi avtomobil do 30. januarja še brezplačne.

Po njegovih podatkih je bilo do danes za Štepanjsko naselje izdanih 2074 dovolilnic, za Galjevico pa 204. 

Opozorili so tudi, da se najde tudi kakšno prosto parkirno mesto, a ljudje kljub temu parkirajo na pločniku ali zelenici. 

Janković: »Nič od tega ni narejeno na pamet«

Župan Zoran Janković je poudaril, da so se parkirnega režima lotili prav tam, kjer je največ težav – in to, kot je dejal, tudi na pobudo stanovalcev. »Tisto območje, ki ima največ težav, smo se lotili na pobudo Štepanjcev. Nič od tega ni narejeno na pamet. Inštitut za urejanje prostora je pobiral ankete in so prišli do rešitev, ki smo jih predlagali,« je dejal. Občane je pozval, naj se vsaj »pol leta držijo reda, in dodal, da občinska »prijaznost« v času opozoril nikakor ne pomeni, da je parkiranje na intervencijskih poteh ali zelenicah dovoljeno. »Ta prijaznost ne pomeni, da lahko parkiraš na intervencijski poti … zato bomo pri akciji vztrajali,« je bil jasen.

Župan je dodal, da bo moral tisti, ki ima več avtomobilov, zanje tudi plačati: »Če imaš tri avtomobile, boš moral tri plačati.« Omenil je tudi rezultate anket: po njegovih besedah 72 odstotkov anketiranih meni, da naj bo ena dovolilnica na eno stanovanje. Dejal je, da razmišljajo tudi o dodatnih parkiriščih, vendar o tem »ne danes«.

Odzval se je tudi na očitke nekaterih, da so jim vozilo odpeljali kljub temu, da so imeli dovolilnico. Poudaril je, da dovolilnica ne pomeni dovoljenja za parkiranje kjerkoli: »Ja, še enkrat mu bodo, če bo avto na zelenici.« Dodal je, da so bili po njegovih opažanjih na območju tudi prosti parkirni prostori, a so nekateri kljub temu parkirali na zelenicah. »To je nedopustno,« je dejal in poudaril, da se mora število avtomobilov zmanjšati na vseh območjih v Ljubljani. »Pločniki bodo prosti in so namenjeni pešcem,« je sklenil.

Janković je ob tem dodal še, da se na občino oglašajo tudi stanovalci, ki so po njegovih besedah dobesedno obupani, ker iz soseske včasih sploh ne morejo normalno ven. »Tudi stanovalci kličejo obupani, da ne morejo ven, ker je vse zaparkirano,« je dejal in znova poudaril, da je treba število avtomobilov zmanjšati.

Za primerjavo je spomnil na obdobje pred skoraj dvema desetletjema, ko je občina uvajala zapiranje mestnega središča za promet in je bilo prav tako veliko nasprotovanja. Takrat se je, kot je dejal, zdelo, da bo nastal kaos, a se je  »vse uredilo«  in podobno pričakuje tudi pri urejanju parkiranja v soseskah.

Pritisk se seli na brezplačna parkirišča v Fužine

Mestne službe poudarjajo, da želijo z nadzorom doseči red in varnost, prebivalci pa medtem opozarjajo, da parkirnih mest preprosto ni dovolj  in da se zato pritisk seli iz ulice v ulico. Igor Novak iz LPT je povedal, da prejemajo pritožbe s Fužin in z območja Bilečanske, kjer stanovalci opažajo večjo zasedenost parkirišč. To je verjetno povezano s spremenjenim režimom v Štepanjskem naselju, saj naj bi se del vozil preusmeril drugam.

Novak je dodal, da stanovalci opozarjajo tudi na tako imenovane dnevne migrante, ki iščejo brezplačno parkiranje, ter da opaža da so se kombiji in Štepanjskega naselja preselili v Fužine. Fužinčane je zato pozval, naj, če želijo, naslovijo pobudo za uvedbo dovolilnic ali drugih ukrepov, saj poudarjajo, da njihov cilj ni kaznovanje, temveč rednejše parkiranje in več prostora za stanovalce.

Več iz teme

Zoran JankovićparkiranjeMOLŠtepanjsko naseljedovolilnice
ZADNJE NOVICE
13:45
Novice  |  Slovenija
POHVALNO

Znatno več občinskih sredstev za šport: Verjamem, da bodo po novem načinu obračunavanja tudi drugi klubi prišli na zeleno vejo

Klubi v Celju so zmanjšali dolg do javnega podjetja, ki upravlja objekte.
Špela Kuralt20. 1. 2026 | 13:45
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ČRNO NA BELEM

Sveža ugibanja o ločitvi slavnega para: oglasila se je domnevna ljubica

Potem, ko so se razplamtele govorice o njeni romanci s Keithom Urbanom, se je oglasila pevka Karley Scott Collins.
20. 1. 2026 | 13:25
13:15
Novice  |  Svet
NORVEŠKA

Šok v članici Nata: vojska opozorila državljane, da jim bo zaplenila premoženje, če izbruhne vojna s Putinom

Država ima pomorsko mejo in 198 kilometrov dolgo kopensko mejo z Rusijo na skrajnem severu.
20. 1. 2026 | 13:15
13:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU CELJE

Prali denar prek računa občanke! Slovensko podjetje ostalo brez črpalk in več kot 300.000 evrov

S PU Celje sporočajo, da so obravnavali dve spletni goljufiji.
20. 1. 2026 | 13:05
13:04
Šport  |  Športni trači
NI ŠLO, PA SO JIH POKASIRALI

Takole je rokometni selektor izgubil živce: »Alo zbudi se ti, p****!« (VIDEO)

Našim reprezentantom je natresel nekaj krepkih.
20. 1. 2026 | 13:04
12:45
Novice  |  Slovenija
VINARSTVO

Prva slovenska članica v mednarodnem združenju

Pomembno poslanstvo za Puklavec Family Wines.
20. 1. 2026 | 12:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki