Redarji v obsežno akcijo po Ljubljani: Janković poudarja, da ne bodo odnehali

Od minulega ponedeljka je v Ljubljani parkiranje plačljivo tudi na javnih parkirnih površinah na območju Štepanjskega naselja in naselja Galjevica 2 ob dolenjski železnici. Župan Zoran Janković je prejšnji teden napovedal, da bodo redarji do 20. januarja najprej izdajali opozorila, nato pa bodo začeli izdajati kazni. V Štepanjskem naselju se je v ponedeljek res začela obsežnejša akcija nadzora že zgodaj zjutraj, z več odredbami za odvoz vozil, kar je med prebivalci povzročilo precej vznemirjenja, saj se spor glede parkiranja vleče že dlje časa.

Mestna občina je sicer napovedovala, da bo nadzor predvsem usmerjen v voznike, ki parkirajo na zelenih površinah, intervencijskih poteh in na pločnikih. Na današnji tiskovni konferenci je Bojan Petek z Mestnega redarstva pojasnil, da so mestni redarji v ponedeljek in danes v sodelovanju z javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnic (LPT) izvajali nadzor prav zaradi nepravilnega parkiranja, dovolilnic in neplačanega parkiranja. Kot je poudaril, so ukrepali predvsem zaradi parkiranja na zelenicah, pločnikih, peš conah in interventnih poteh, kjer je lahko ovirano gibanje in ogrožena varnost.

»Nekateri se ne želijo podrediti pravilom«

Po njegovih besedah so v ponedeljek ugotovili 76 kršitev in izdali 68 odredb za odvoz, a uspelo jih je odpeljati 11, danes pa 47 kršitev in 38 odredb za odvoz, a odpeljali so jih danes do 11. ure osem. Petek je dejal, da številke kažejo na določeno izboljšanje, a da stanje po oceni redarstva še vedno ni zadovoljivo. Posebej je izpostavil ponavljajoče se kršitve istih vozil in voznikov, kar po njegovem kaže, da se nekateri nočejo podrejati pravilom, s tem pa ogrožajo ranljivejše, predvsem otroke in pešce.

Dodatno je na konferenci spregovoril še Igor Novak, vodja sektorja parkirišč pri javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT). Dejal je, da sistem parkirnih dovolilnic v MOL deluje že vrsto let in da občina izda približno 10.000 dovolilnic. Pojasnil je, da so bili prejšnji teden do prebivalcev še bolj opozorilni, zdaj pa je nadzor strožji.

200 evrov za odvoz avtomobila in po 10 evrov za vsak dan hrambe

Novak je ob tem spomnil na stroške, ki jih prinese odvoz: ob odvozu vozila se zaračuna 200 evrov, nato pa še 10 evrov za vsak dan hrambe. Poudaril je, da njihov cilj ni kaznovanje, temveč red in »pravično parkiranje za stanovalce«. Stanovalce je pozval, naj si uredijo dovolilnice, pri čemer je poudaril, da so za prvi avtomobil do 30. januarja še brezplačne.

Po njegovih podatkih je bilo do danes za Štepanjsko naselje izdanih 2074 dovolilnic, za Galjevico pa 204.

Opozorili so tudi, da se najde tudi kakšno prosto parkirno mesto, a ljudje kljub temu parkirajo na pločniku ali zelenici.

Janković: »Nič od tega ni narejeno na pamet«

Župan Zoran Janković je poudaril, da so se parkirnega režima lotili prav tam, kjer je največ težav – in to, kot je dejal, tudi na pobudo stanovalcev. »Tisto območje, ki ima največ težav, smo se lotili na pobudo Štepanjcev. Nič od tega ni narejeno na pamet. Inštitut za urejanje prostora je pobiral ankete in so prišli do rešitev, ki smo jih predlagali,« je dejal. Občane je pozval, naj se vsaj »pol leta držijo reda, in dodal, da občinska »prijaznost« v času opozoril nikakor ne pomeni, da je parkiranje na intervencijskih poteh ali zelenicah dovoljeno. »Ta prijaznost ne pomeni, da lahko parkiraš na intervencijski poti … zato bomo pri akciji vztrajali,« je bil jasen.

Župan je dodal, da bo moral tisti, ki ima več avtomobilov, zanje tudi plačati: »Če imaš tri avtomobile, boš moral tri plačati.« Omenil je tudi rezultate anket: po njegovih besedah 72 odstotkov anketiranih meni, da naj bo ena dovolilnica na eno stanovanje. Dejal je, da razmišljajo tudi o dodatnih parkiriščih, vendar o tem »ne danes«.

Odzval se je tudi na očitke nekaterih, da so jim vozilo odpeljali kljub temu, da so imeli dovolilnico. Poudaril je, da dovolilnica ne pomeni dovoljenja za parkiranje kjerkoli: »Ja, še enkrat mu bodo, če bo avto na zelenici.« Dodal je, da so bili po njegovih opažanjih na območju tudi prosti parkirni prostori, a so nekateri kljub temu parkirali na zelenicah. »To je nedopustno,« je dejal in poudaril, da se mora število avtomobilov zmanjšati na vseh območjih v Ljubljani. »Pločniki bodo prosti in so namenjeni pešcem,« je sklenil.

Janković je ob tem dodal še, da se na občino oglašajo tudi stanovalci, ki so po njegovih besedah dobesedno obupani, ker iz soseske včasih sploh ne morejo normalno ven. »Tudi stanovalci kličejo obupani, da ne morejo ven, ker je vse zaparkirano,« je dejal in znova poudaril, da je treba število avtomobilov zmanjšati.

Za primerjavo je spomnil na obdobje pred skoraj dvema desetletjema, ko je občina uvajala zapiranje mestnega središča za promet in je bilo prav tako veliko nasprotovanja. Takrat se je, kot je dejal, zdelo, da bo nastal kaos, a se je »vse uredilo« in podobno pričakuje tudi pri urejanju parkiranja v soseskah.

Pritisk se seli na brezplačna parkirišča v Fužine

Mestne službe poudarjajo, da želijo z nadzorom doseči red in varnost, prebivalci pa medtem opozarjajo, da parkirnih mest preprosto ni dovolj in da se zato pritisk seli iz ulice v ulico. Igor Novak iz LPT je povedal, da prejemajo pritožbe s Fužin in z območja Bilečanske, kjer stanovalci opažajo večjo zasedenost parkirišč. To je verjetno povezano s spremenjenim režimom v Štepanjskem naselju, saj naj bi se del vozil preusmeril drugam.

Novak je dodal, da stanovalci opozarjajo tudi na tako imenovane dnevne migrante, ki iščejo brezplačno parkiranje, ter da opaža da so se kombiji in Štepanjskega naselja preselili v Fužine. Fužinčane je zato pozval, naj, če želijo, naslovijo pobudo za uvedbo dovolilnic ali drugih ukrepov, saj poudarjajo, da njihov cilj ni kaznovanje, temveč rednejše parkiranje in več prostora za stanovalce.