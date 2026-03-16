Redek pojav: skupaj zacveteli trije kosmatinci (FOTO)

POMLAD V NARAVI

Velikonočnica, črnikasti in gorski kosmatinec letos cvetijo hkrati – redek pojav, ki ga strokovnjaki pripisujejo ugodnim vremenskim razmeram in ponovni košnji travnikov.

»Redko se zgodi, da vsi trije kosmatinci – velikonočnica, črnikasti in gorski kosmatinec – cvetijo skupaj. A letos se to dogaja,« pravi dr. Blanka Ravnjak iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Velikonočnica (Pulsatilla grandis), ki je pri nas najbolj znana, čeprav je to ena naših najredkejših vrst in je tudi na seznamu ogroženih, je zacvetela na svojem naravnem rastišču v Ponikvi na Boču malo kasneje, v botaničnem vrtu pa že cveti prav tako zgodaj kot v naravi. Presenečenje je, da sta v istem času zacvetela druga dva kosmatinca. »Običajno sta bila vedno kasnejša od velikonočnice, letos pa ...