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INTERVENTNI ZAKON

Referendum 6. decembra: koalicija obljublja rast, a opozicija opozarja: »Primite se za denarnice«

Koalicija pravi, da »zakon vsem prinaša več in nikomur ničesar ne jemlje«.
FOTO: Leon Vidic/delo
FOTO: Leon Vidic/delo
N. P.
 3. 11. 2026 | 19:28
 3. 11. 2026 | 19:28
3:53
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Slovenija se pred decembrskim referendumom o interventnem zakonu za razvoj nahaja na pomembnem političnem in gospodarskem križišču. Pred začetkom uradne kampanje pred glasovanjem, ki bo 6. decembra, so parlamentarne stranke znova razgrnile svoje karte: medtem ko koalicija v zakonu vidi nujen spodbudni paket za gospodarstvo, mlade in delavce, opozicija svari pred milijonsko proračunsko luknjo in grožnjo socialni državi.

Interventni oz. tako imenovani razvojni zakon prinaša nabor ukrepov, med katerimi so razbremenitev plač, uvedba kapice na socialne prispevke, nižja obdavčitev najemnin, administrativne poenostavitve za male podjetnike ter ukrepi v zdravstvu, kot je omogočanje dodatnega dela zdravnikom zunaj matičnih zavodov.

Koalicija: »Zakon vsem prinaša več in nikomur ničesar ne jemlje«

Predstavniki vladne koalicije (SDS, NSi, SLS, Fokus, Demokrati) in stranke Resnica poudarjajo, da zakon spreminja odnos do dela, ustvarjalnosti ter usmerja Slovenijo iz bazena poceni delovne sile v deželo razvijalcev in inovatorjev. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je zagotovila, da zakon ne bo prizadel najranljivejših: »Zakon prinaša konkretne koristi za vse državljane ... Pokojnine, socialni transferji in druge pravice iz javnih sredstev se zaradi zakona ne bodo zmanjšale. Močno gospodarstvo je jamstvo za dolgoročno stabilno socialno državo.« 

Podobno je poudaril Janez Žakelj (NSi, SLS, Fokus), ki v zakonu vidi takojšnjo razbremenitev upokojencev, kmetov in gospodinjstev: »Tistemu, ki dela, se mora to poznati v denarnici. Razvojni zakon ljudem vrača njihov denar v njihove žepe in hkrati spodbuja razvoj. Na referendumu bomo izbirali državo, ki manj obremenjuje državljane in bolje upravlja z javnim denarjem.«

Predstavniki Demokratov in Resnice so ob tem izpostavili še nujnost ohranitve mladih strokovnjakov v domovini ter razbremenitev normiranih samostojnih podjetnikov in obrtnikov, kar naj bi ustvarilo predvidljivejše poslovno okolje.

Ljubljana, 1. 9. 2026: predstavniki sindikatov so oddali svoje podpise v podporo referendumu o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. FOTO: Foto:dejan Javornik
Ljubljana, 1. 9. 2026: predstavniki sindikatov so oddali svoje podpise v podporo referendumu o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. FOTO: Foto:dejan Javornik

Opozicija: »Primite se za denarnice«

Na drugi strani opozicijski poslanci opozarjajo na javnofinančne posledice. Ob sklicevanju na ocene Fiskalnega sveta in ministrstva za finance opozarjajo, da bi uveljavitev zakona povzročila od 900 milijonov do 1,3 milijarde evrov proračunskega primanjkljaja, pričakovani »dinamični učinki« (povračilo denarja skozi višjo porabo in davke) pa naj bi bili preveč optimistično ocenjeni.

Poslanec Levice Vladimir Šega je opozoril, da zakon večini prebivalstva ne bo prinesel realnih koristi: »Cene energentov, najemnin in hrane se ne bodo znižale ... Kaj bomo počeli, medtem ko bomo čakali na učinke? Stiskali bomo na tistih proračunskih izdatkih, ki so v dobrobit vseh nas – šola, zdravstvo, kultura. Primimo se za denarnice, če bo ta zakon izglasovan.«

Poslanka Svobode Alenka Bratušek pa je kritizirala vlado, ker ne razkriva, kje bo nadomestila izpadli denar v proračunu: »Ljudje si zaslužijo vedeti, ali to pomeni uvajanje šolnin, zmanjševanje porodniških nadomestil, ukinjanje dodatka za veliko družino ali nižanje plač. Edina stvar, ki 100-odstotno drži, pa je, da bo odstotek ljudi, ki že danes zasluži največ, v žepih imel še mnogo več.« Bratušek je izpostavila tudi, da nižji DDV na hrano ali nižji davek na najemnine trgovcev in lastnikov ne zavezujeta k znižanju končnih cen ali najemnin za državljane.

Vseh 1,7 milijona volilnih upravičencev bo tako 6. decembra pred odločitvijo, ali podpreti koalicijsko vizijo razbremenitve gospodarstva in dela ali prisluhniti opozicijskim opozorilom o tveganjih za javne blagajne in socialno državo.

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