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ZA ALI PROTI?

Referendum o RTV-prispevku: tesen izid razkriva globoko geografsko razdeljenost volivcev

Od prepričljive podpore ukinitvi na podeželju do močnega nasprotovanja v urbanih in zahodnih središčih.
Arhivska fotografija. FOTO: Voranc Vogel

Arhivska fotografija. FOTO: Voranc Vogel

Arhivska fotografija. FOTO: Leon Vidic/delo

Arhivska fotografija. FOTO: Leon Vidic/delo

Natalija Gorščak. FOTO: Jure Eržen/delo

Natalija Gorščak. FOTO: Jure Eržen/delo

Vpogled v podatke po posameznih volilnih okrajih razkriva izrazite regionalne vzorce in geografsko razdeljenost. FOTO: Zajem Zaslona Dvk

Vpogled v podatke po posameznih volilnih okrajih razkriva izrazite regionalne vzorce in geografsko razdeljenost. FOTO: Zajem Zaslona Dvk

Arhivska fotografija. FOTO: Voranc Vogel
Arhivska fotografija. FOTO: Leon Vidic/delo
Natalija Gorščak. FOTO: Jure Eržen/delo
Vpogled v podatke po posameznih volilnih okrajih razkriva izrazite regionalne vzorce in geografsko razdeljenost. FOTO: Zajem Zaslona Dvk
N. P.
 12. 10. 2026 | 10:15
 12. 10. 2026 | 10:52
5:16
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Trenutni izidi nedeljskih referendumov kažejo na izjemno izenačen boj pri vprašanju ukinitve RTV-prispevka, medtem ko regionalni podatki razkrivajo precejšnje razlike v razpoloženju volivcev po Sloveniji: od prepričljive podpore ukinitvi na podeželju do močnega nasprotovanja v urbanih in zahodnih središčih.

Jutranji podatki Državne volilne komisije po skoraj vseh preštetih glasovnicah (99,98 %) razkrivajo, da je prišlo do preobrata: za ukinitev RTV-prispevka je glasovalo 49,96 odstotka volivcev (461.073 glasov), medtem ko je bilo proti ukinitvi 50,04 odstotka oziroma 461.765 glasovalcev. Razlika je izjemno tesna in znaša le nekaj več kot 700 glasov. Ker izidi še niso dokončni, bodo o končni usodi prispevka odločale glasovnice, ki prispejo po pošti; tiste iz Slovenije bodo prešteli danes popoldne, glasove iz tujine pa 19. oktobra.

Poleg referendumskega vprašanja o RTV so volivci odločali še o treh temah. Zeleno luč so prižgali pri dveh vprašanjih, in sicer pri urejanju socialne pomoči (kjer je bila podpora najvišja), ter pri odvzemu volilne pravice tujcem. Po drugi strani pa so poleg RTV-prispevka zavrnili tudi predlog sprememb zakona o parlamentarni preiskavi.

Gledanost RTV-ju raste

Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak je v prvem odzivu ocenila, da tako tesen rezultat kljub populistični naravi vprašanja pomeni potrditev uspešnega dela javnega servisa. Ob tem je izpostavila rast gledanosti televizije in obiska portala rtvslo.si, stabilno poslušanost radijskih programov ter visoko priljubljenost platforme RTV365. Poudarila je še, da javni medij potrebuje stabilen vir financiranja in da referendumsko glasovanje politiki ne daje legitimnosti za ukinitev prispevka.

Natalija Gorščak. FOTO: Jure Eržen/delo
Natalija Gorščak. FOTO: Jure Eržen/delo

Izrazit razkorak med podeželjem in mestnimi središči

Podrobnejši vpogled v podatke po posameznih volilnih okrajih razkriva izrazite regionalne vzorce in geografsko razdeljenost.

Maribor razdeljen na pol, okolica odločno ZA

V Mariboru so se mnenja razdelila skoraj na polovico, pri čemer se razpoloženje opazno spreminja glede na okraj:

VO 7005 (Maribor 1): Pokriva predvsem severozahodni del mesta (npr. Kamnico), del občine Hoče - Slivnica in občino Rače - Fram. V tem okraju je ukinitev prispevka podprlo 49,09 % volivcev, proti pa jih je bilo 50,91 %.

VO 7006 (Maribor 2): Obsega jugovzhodne predele ter sosednji občini Miklavž na Dravskem polju in Starše. Tu je prevladala podpora ukinitvi – ZA je glasovalo 52,12 %, proti pa 47,88 %.

VO 7007 (Maribor 3): Obsega vzhodne dele mesta in občino Duplek. V tem okraju je bila podpora ukinitvi še precej izrazitejša: za ukinitev je glasovalo kar 56,58 % volivcev, proti pa le 43,02 %.

Podobno razpoloženje, kot v vzhodnem delu Maribora, so zabeležili v okrajih Radlje (VO 5011) in Gornja Radgona (VO 8006). Še znatno bolj prepričljivo pa so ukinitev podprli v Lenartu (VO 8007), kje je glas ZA oddalo kar 65,25 % volivcev (proti le 34,75 %). Visoka podpora ukinitvi je bila zabeležena tudi na Ptuju in v Ormožu.

Arhivska fotografija. FOTO: Leon Vidic/delo
Arhivska fotografija. FOTO: Leon Vidic/delo

Prepričljiva podpora na Štajerskem, Dolenjskem in v delu Gorenjske

Podpora ukinitvi RTV-prispevka je presegla 60 odstotkov v številnih okrajih po državi:

Štajerska in Savinjska: Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica in Mozirje.

Dolenjska in Posavje: Sevnica, Trebnje, Ivančna Gorica, Novo mesto 1 (VO 6002) ter Ribnica - Dobrepolje.

Gorenjska: Škofja Loka 2 (VO 1009), v Kranju pa je podpora deljena glede na okraj.

V večini preostalih podeželskih in manjših okrajev po Sloveniji so volivci prav tako v večini podprli predlog za ukinitev prispevka.

Kje so prevladali nasprotniki?

Nasprotniki predloga so prevladali v večjih mestnih središčih, na zahodu države ter v nekaterih specifičnih regijah:

Ljubljana z okolico: Vsi ljubljanski volilni okraji so odločno glasovali proti ukinitvi, prav tako pa so nasprotniki zmagali v Kamniku, na Vrhniki in v Idriji.

Gorenjska in severozahod: Glasovi PROTI so prevladali v Radovljici in na Jesenicah. V Kranju so bolj urbani predeli v okrajih Kranj 1 (mestno jedro, Primskovo, Britof, Kokrica) in Kranj 2 (Zlato Polje, Stražišče, Bitnje) glasovali PROTI, medtem ko je pretežno podeželski okraj Kranj 3 (Golnik ter občine Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko) podprl predlog ZA.

Primorska in Obala: Predlogu so se močno zoperstavili v vseh obalnih okrajih (Piran, Koper, Izola), enako pa velja za vse novogoriške okraje, Postojno in Sežano.

Zasavje in Jug: Celotno Zasavje (Trbovlje, Zagorje in Hrastnik) je glasovalo proti ukinitvi, edina izjema v tem območju je bila Litija. Pretežno proti so bili tudi volivci v Kočevju ter v okraju Novo mesto 2 (VO 4001).

Vpogled v podatke po posameznih volilnih okrajih razkriva izrazite regionalne vzorce in geografsko razdeljenost. FOTO: Zajem Zaslona Dvk
Vpogled v podatke po posameznih volilnih okrajih razkriva izrazite regionalne vzorce in geografsko razdeljenost. FOTO: Zajem Zaslona Dvk

Statistiko za vsak volilni okraj si lahko ogledate na uradni strani DVK.

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