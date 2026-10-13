Referendumski zemljevid Slovenije razkriva velike razlike: kako so glasovali v Melanijini Sevnici?

Kako razdeljena je Slovenija, ko gre za politična in družbena vprašanja, so pokazali nedeljski referendumi. Analiza rezultatov vseh 88 volilnih okrajev razkriva, da so v 39 okrajih večinsko podprli vse štiri referendumske predloge, v 17 pa so jih prav vse zavrnili, v osmih okrajih so večinsko podprli tri predloge, v sedemnajstih dva, v sedmih pa le enega. Ponekod so bile razlike med glasovi za in proti komaj opazne, drugod so bili volivci precej bolj odločni.

Na podlagi podatkov Državne volilne komisije (DVK) smo s pomočjo umetne inteligence analizirali rezultate vseh štirih referendumov v vseh 88 volilnih okrajih. Upoštevali smo deleže glasov za in proti, volilno udeležbo ter razlike med posameznimi referendumskimi vprašanji.

Med kraji, kjer so vse štiri referendumske predloge prepričljivo podprli, je tudi Sevnica, rojstni kraj Melanie Trump. Tam je pri vseh štirih vprašanjih ZA glasovalo več kot 62 odstotkov volivcev, največ, 72,44 odstotka, pa jih je podprlo pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom.

Kje so bili najbolj ZA in kje najbolj PROTI? Med slovenskimi kraji ogromne razlike

Poiskali smo pet okrajev, v katerih so posamezne referendumske predloge najbolj podprli, in pet tistih, kjer so jim najbolj nasprotovali. Izkazalo se je, da se nekateri kraji na vrhu lestvic pojavljajo skoraj pri vseh štirih referendumih, razlike med posameznimi deli države pa ponekod presegajo celo 40 odstotnih točk.

Med najbolj izrazitimi zagovorniki referendumskih predlogov so bili volivci v okraju Ribnica - Dobrepolje, ki se je kar pri treh od štirih vprašanj uvrstil na prvo mesto v državi. Tam je novelo zakona o parlamentarni preiskavi podprlo 66,67 odstotka volivcev, pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom 76,41 odstotka, omejitev volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah pa 72,01 odstotka. Tudi pri ukinitvi obveznega RTV-prispevka je bil ta okraj s 66,37 odstotka podpore zelo visoko, na tretjem mestu.

Povsem drugačno sliko kažejo nekateri ljubljanski okraji. Ljubljana Center, Ljubljana Šiška 1 in Ljubljana Bežigrad 2 so se pri vseh štirih referendumskih vprašanjih uvrstili med pet okrajev z največjim deležem glasov PROTI. V Ljubljani Šiška 1 je denimo noveli zakona o parlamentarni preiskavi nasprotovalo kar 72,73 odstotka volivcev, v Ljubljani Center pa 72,22 odstotka. Med peterico največjih nasprotnikov zakona so bili še Ljubljana Bežigrad 2 (71,58 odstotka), Koper 1 (69,41 odstotka) in Ljubljana Moste - Polje 2 (68,84 odstotka).

Na drugi strani so novelo zakona o parlamentarni preiskavi najbolj podprli v Ribnici - Dobrepolju (66,67 odstotka), Škofji Loki 2 (66,16 odstotka), Ptuju 1 (65,88 odstotka), Ptuju 3 (65,26 odstotka) in Ivančni Gorici (65,22 odstotka).

Vpogled v podatke po posameznih volilnih okrajih razkriva izrazite regionalne vzorce in geografsko razdeljenost. FOTO: zajem zaslona DVK

Pri RTV-prispevku največji razkorak med Ptujem in Ljubljano

Posebej zanimivi so rezultati referenduma o ukinitvi obveznega RTV-prispevka. Čeprav sta bila na državni ravni tabora skoraj povsem izenačena, so bile razlike med posameznimi kraji izjemne.

Največ zagovornikov ukinitve so našteli v volilnem okraju Ptuj 3, kjer je predlog podprlo 67,96 odstotka volivcev. Le nekoliko manjša je bila podpora v okraju Ptuj 1 (67,80 odstotka). Med peterico so se uvrstili še Ribnica - Dobrepolje (66,37 odstotka), Ormož (65,65 odstotka) in Novo mesto 1 (65,54 odstotka).

V Ljubljani je bilo razpoloženje povsem drugačno. V okraju Ljubljana Šiška 1 je ukinitvi RTV-prispevka nasprotovalo 72,14 odstotka volivcev, v Ljubljani Center pa 72,08 odstotka. Visok delež nasprotnikov ukinitve so zabeležili tudi v Ljubljani Bežigrad 2 (69,93 odstotka), Ljubljani Šiška 2 (67,14).

FOTO: Voranc Vogel

Med Ptujem 3, kjer je bila podpora ukinitvi največja, in Ljubljano Šiška 1, kjer je bila najmanjša, je tako nastala razlika kar 40,10 odstotne točke. To je tudi največji razkorak med skrajnima okrajema pri vseh štirih referendumskih vprašanjih.

Pri socialni pomoči največ podpore v Ribnici, Novem mestu in na Ptuju

Izrazite razlike so se pokazale tudi pri vprašanju pogojevanja denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom. V Ribnici - Dobrepolju je predlog podprlo 76,41 odstotka volivcev, v Novem mestu 1 75,26 odstotka, na Ptuju 1 pa 75,25 odstotka. Med petimi okraji z največjo podporo sta bili še Škofja Loka 2 (74,15 odstotka) in Slovenske Konjice (74,12 odstotka).

Največ nasprotnikov tega predloga je bilo v Ljubljani Center, kjer je PROTI glasovalo 61,28 odstotka volivcev. Sledili so Ljubljana Šiška 1 (59,59 odstotka), Ljubljana Bežigrad 2 (58,84 odstotka), Koper 1 (57,18 odstotka) in Ljubljana Šiška 2 (56,07 odstotka).

Razlika med Ribnico - Dobrepoljem in Ljubljano Center je pri tem vprašanju znašala skoraj 38 odstotnih točk.

Pri volilni pravici tujcev močni za v Mozirju in Ivančni Gorici

Podoben vzorec se je pokazal še pri referendumu o omejitvi volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Največjo podporo je predlog dobil v Ribnici - Dobrepolju (72,01 odstotka), sledili pa so Škofja Loka 2 (70,31 odstotka), Ptuj 1 (69,58 odstotka), Mozirje (69,46 odstotka) in Ivančna Gorica (69,27 odstotka).

Največ volivcev je predlog zavrnilo v Ljubljani Center, kjer je PROTI glasovalo 65,30 odstotka udeležencev. Zelo blizu je bila Ljubljana Šiška 1 s 65,11 odstotka, nato pa Ljubljana Bežigrad 2 (63,03 odstotka), Ljubljana Moste - Polje 2 (62,07 odstotka) in Koper 1 (61,48 odstotka).

Razlika med okrajema z največjo in najmanjšo podporo je znašala 37,31 odstotne točke.

na prvem mestu po podpori predlogom, pri vseh štirih pa so se med njihovimi največjimi nasprotniki znašli trije ljubljanski okraji.

Največji geografski razkorak so zabeležili pri RTV-prispevku, kjer je razlika med skrajnima okrajema dosegla 40,10 odstotne točke. Pri parlamentarni preiskavi je znašala 39,40, pri socialni pomoči 37,69, pri volilni pravici tujcev pa 37,31 odstotne točke.