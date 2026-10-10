Reflektor v Štepanjskem naselju svetil v spalnico, občina: »Skladno z določili je to dopustno«

Stanovalci Štepanjskega naselja, ki jih je pred kratkim razburila močna svetloba reflektorjev, so, kot kaže, dočakali hiter razplet. Na Inšpektoratu MU MOL in Oddelku za urejanje prostora MU MOL za Slovenske novice pojasnjujejo, da ima Plezalni center Ljubljana reflektorje nameščene na zunanje fasade objekta, nad plezalnimi stenami ter nad logotipom in imenom centra. Skladno z občinskim prostorskim načrtom so svetlobni napisi na takšnih objektih dopustni, a morajo biti izvedeni po predpisih o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja.

Če pride do kršitev, pa občina stanovalcem svetuje, da se najprej obrnejo neposredno na upravljavca: »Stanovalcu, ki ga reflektorji motijo, svetujemo, da poskuša najprej z upravljavcem, zasebnim podjetjem, doseči dogovor. Če dogovor ne bi bil možen, lahko poda prijavo na Inšpekcijo za okolje, poleg tega pa tudi zahteva pravno varstvo pred sodiščem.«

V JZ Šport Ljubljana ob tem poudarjajo, da na svojih objektih razsvetljavo nameščajo v skladu z uredbo, ki dopušča uporabo športne razsvetljave do 22. ure, če je ta ustrezno usmerjena: »Zavedamo se, da so športne površine velikokrat umeščene v bližino stanovanjskih območij, zato si prizadevamo usklajevati potrebe športne dejavnosti z zagotavljanjem čim bolj prijetnega bivalnega okolja.«

Prebivalce Štepanjskega naselja je zmotil reflektor. FOTO: Facebook

»Urbana naselja imajo prednosti in slabosti«

Čeprav so uradni postopki običajno dolgotrajni, se je težava tokrat rešila nepričakovano hitro. Prebivalci na družbenih omrežjih namreč sporočajo, da so sporni reflektorji ponoči že ugasnili. »Danes so ugasnili vse luči. A ste to vi posredovali? Najlepša hvala,« se je v razpravi razveselila ena od stanovalk. Odgovoril ji je občan, ki je očitno vzel stvar v svoje roke: »Lepa beseda lepo mesto najde. A sem posredoval? Kot kaže uspešno. Brez grdih besed, mimogrede v pogovoru ...«

Snop svetlobe s športnega objekta je med sosedi sprožil tudi neizogibno debato o tem, kje se konča mestni vrvež in začne pravica do nočnega miru. »Včasih so ulične svetilke svetile v nebo. Zaradi zakona so jih zamenjali s takšnimi, ki svetijo na cesto. Torej zakon velja, le prijaviti je treba, morda biti vztrajen.« Drugi so spomnili, kako moteča je lahko razsvetljava v blokih: »V blokovskem naselju, kjer sem nekoč živel, nisem rabil zvečer za branje namizne svetilke, saj je ulična razsvetljava dovolj osvetljevala del sobe.«

Seveda pa niso manjkali niti praktični in nekoliko bolj ostri nasveti tistih, ki v nočni osvetlitvi ne vidijo večjega problema. »Če te moti, spustiš rolete oziroma zagrneš zavese. Če pa še to ne pomaga, se vrneš na podeželje. Urbana naselja imajo prednosti in slabosti,« je zapisal eden od komentatorjev, drugi pa dodal: »Da nas svetloba in drugi pogledi ne motijo, si je človek izmislil zavese. Da zavaruje pred nevihtami, pa še rolete. Tako da, dragi moji, malo logike ne škoduje.«

Kakorkoli že, sosedski pogovor je očitno zalegel hitreje kot inšpekcijske prijave in reflektorji nočnega miru ne motijo več.