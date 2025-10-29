Regata pomurka povezuje na morju in v srcu, udeleženci so naravnost uživali (FOTO)

Čeprav delujejo že skoraj četrt stoletja, v pomurski regiji le redki vedo, da skupina zanesenjakov že 24 let organizira Pomursko regato, s čimer si ljubitelji športnega jadranja prizadevajo utrditi ta šport tudi na skrajnem severovzhodu Slovenije. A ker Panonskega morja že dolgo ni več, regato vsako leto organizirajo na Jadranskem morju. Letos je bila na vrsti 23., vmes so eno zaradi pandemije odpovedali.

Malce več vetra

Prvo pomurko, kot radi imenujejo regato, so na začetku tega tisočletja organizirali Rudi Cipot, Marjan Kočila in Igor Banič. Kasneje so sodelovali Banič, Nataša Banič, Debby Hurwits in Kočila, zadnja leta pa sta organizatorja zadnja dva. Prireditev je neprofitna, poskrbijo le, da se pokrijejo stroški. Regata običajno poteka v Srednji Dalmaciji (Murter, Vodice, Sukošan in najpogosteje Kornati), pri organizaciji sodelujejo tudi z domačimi klubi, kot sta JK Zadra in JD Morska vidra.

Tokratni dogodek se je z nekaj več močnega vetra končal po štirih dneh jadranja, druženja in nepozabnih trenutkov na morju in ob njem. Regata je potekala v Marini Hramina in Naravnem parku Telaščica, kjer se je zbralo 14 posadk, ki so v zahtevnih vetrovnih razmerah pokazale izjemno znanje, pogum in ekipni duh.

Pomurska regata je več kot le tekmovanje – je tradicija, prijateljstvo in skupna ljubezen do morja.

»V petih plovih smo videli vse – od močnega vetra in napetih obračunov do nasmehov ob druženju po končanih regatah. Dogodek je znova dokazal, da je Pomurska regata več kot le tekmovanje – je tradicija, prijateljstvo in skupna ljubezen do morja. Vesel sem, da je dogodek tudi letos združil jadralce, prijatelje in ljubitelje morja z vseh koncev Slovenije,« je povedal alfa in omega regate Kočila.

»Znova smo dokazali, da je naša regata eden najbolj priljubljenih jadralskih dogodkov, kjer se prepletajo jadranje, druženje in novo znanje. Kar 14 posadk, ki so se pomerile v petih zahtevnih plovih, so spremljali močni vetrovi in poskrbeli za razburljive razmere, napete dvoboje in obilico jadralnega znanja. Trenutno smo vsi še vedno polni pozitivnih vtisov in energije, zato težko strnemo misli. Komaj čakamo naslednje leto! Pomurska regata je znana tudi po sproščenem in prijateljskem vzdušju z glasbo in animacijo. Zaokrožila jo je tradicionalna slovesnost, na kateri so podelili nagrade najboljšim ekipam,« je Kočila.

Mednarodna udeležba

Posebno težo dogodku je dodal izobraževalni del pod vodstvom Tomislava Bašića, nekdanjega olimpijca in uveljavljenega jadralskega trenerja. Bašić je s strokovnim pristopom udeležencem pomagal izboljšati tehniko, taktiko in razumevanje jadralskih manevrov, kar je regati dalo dodatno vrednost, športni dogodek je namreč vsakokrat simbol solidarnosti in pomoči.

V petih plovih smo videli vse!

Tudi letos so udeleženci v sodelovanju z Lions klubom Kočevje zbirali sredstva za pomoč posameznikom in družinam v stiski. Pomurska regata tako povezuje ljudi na morju, pa tudi v srcu. »Vseskozi sta v ospredju popularizacija tega športa in izobraževanje, drugotnega pomena pa je druženje. Udeležba je mednarodna, kar jo še popestri,« nam je še povedal Kočila, ki je dodal, da se število udeležencev spreminja iz leta v leto. Zadnja leta se običajno zbere od 15 do 20 jadrnic s po osmimi jadralci, kar pomeni od 120 do 160 tekmovalcev, dogajanje pa seveda občudujejo tudi številni gostje. Doslej je na Pomurski regati sodelovalo največ 40 jadrnic z več kot 350 jadralci.

23 REGAT so že organizirali.

Najboljše letošnje ekipe, ki so stopile na zmagovalni oder, so bile Mamma Mia (skiperka Debby Hurwits), Savinjska grla (Sebastian Podlesnik), Smoke on the Water (Gregor Memedovič), četrta in peta posadka pa sta bili Red October (Marjan Kočila) in Dravus Sajling (Vito Ljubec). Organizatorji pa že zrejo v prihodnost, za 24. Pomursko regato, ki bo oktobra 2026, so namreč prijave že odprte.

Valovi so bili občasno kar visoki. FOTO: Osebni arhiv

Po pravilih morajo biti vsa plovila enaka. FOTO: Osebni arhiv

Vodja regate Marjan Kočila je bil pobudnik dogodka pred skoraj četrt stoletja. FOTO: Osebni arhiv

Jadrali so štiri dni. FOTO: Osebni arhiv

Tudi na kopnem je bilo vedno pestro in zanimivo. FOTO: Osebni arhiv

Ko si na morju, na jedilniku nikakor ne sme manjkati rib. FOTO: Osebni arhiv