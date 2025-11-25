  • Delo d.o.o.
NE IZBIRA OBMOČJA, KJE SE BO POJAVILA

Rejci, pozor: ptičja gripa potrjena pri divjih pticah v Ljubljani in Kopru (FOTO)

Letos je v Evropi zabeleženo največ primerov aviarne influence po letu 2016.
Bolezen so večkrat odkrili tudi na lendavskem koncu FOTO: Oste Bakal

Bolezen so večkrat odkrili tudi na lendavskem koncu FOTO: Oste Bakal
O. B.
 25. 11. 2025 | 13:00
 25. 11. 2025 | 13:00
2:39
Potem ko je po nekaterih drugih delih države v tekoči jeseni že bila potrjena nevarna ptičja gripa, se ta širi tudi na drugih območjih. Tako je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) danes, v torek, 25. novembra, rejce perutnine in ptic v ujetništvu obvestila, da je bila potrjena visoko patogena aviarna influenca pri rumenonogem galebu, najdenem v mestni občini Ljubljana, in labodu grbcu, najdenem v mestni občini Koper. V nekaterih državah EU se soočajo z velikim porastom okužb. Nacionalni veterinarski inštitut je UVHVVR obvestil o pozitivnih rezultatih preiskav na visoko patogeno aviarno influenco tipa A, podtipa H5N1, pri poginjenem rumenonogem galebu, najdenem v mestni občini Ljubljana, in poginjenem labodu grbcu, najdenem v mestni občini Koper.

Za zmanjšanje tveganja za prenos virusa s prostoživečih ptic na perutnino ostajajo v veljavi priporočila za celotno Slovenijo, ki jih je sprejelo Državno središče za nadzor bolezni in so dostopna na spletni strani UVHVVR, ki rejce poziva, da pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali in takoj obvestijo veterinarja, če opazijo katerega od spodnjih znakov: zmanjšana poraba krme in vode (za več kot pet odstotkov), padec nesnosti (za več kot pet odstotkov), povišan pogin (za več kot trikrat od običajnega dnevnega pogina), znaki bolezni, kot so ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja, tekoči in zeleno ali belo obarvani iztrebki, živčne motnje (tresenje in zavijanje glave in vratu, krči, nekoordinirano gibanje, živali težko stojijo, so neaktivne, imajo spuščene peruti).

Tudi tako se prenaša bolezen

Ker se bolezen lahko prenaša tudi preko kontaminirane obutve in živali, ki pridejo v stik s poginjenimi pticami ali njihovimi izločki, naj se sprehajalci izogibajo vodnim površinam, na katerih se nahajajo vodne ptice, in jih ne krmijo. Če opazijo poginjene vodne ptice, ujede ali večje število poginjenih drugih vrst ptic na isti lokaciji, naj pokličejo številko 112. Na resnost situacije v Evropski uniji je opozorila tudi Evropska agencija za varnost hrane (EFSA). Med 6. septembrom in 14. novembrom 2025 je bilo v 26 državah EU pri divjih pticah odkritih 1.443 primerov aviarne influence, kar je štirikrat več kot v enakem obdobju lani in največ od leta 2016. EFSA poziva k okrepljenemu spremljanju in doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, da se prepreči vnos bolezni v reje perutnine in ptic v ujetništvu.

ptičja gripaaviarna influencalabodiuprava za varno hranoperutninaptice
