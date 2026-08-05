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Rejniška hiša groze v Pomurju, pedofila čaka takšna kazen

Žrtev spolnih zlorab so bili tako mati kot njena mladoletna otroka. Napadalec na dečka in deklico vse zanikal, a že prestaja štiriletno zaporno kazen.
V obtožnici so zapisana grozodejstva, ki jih je storilec počel dečku. Simbolična fotografija. FOTO: Imgorthand/Getty Images
V obtožnici so zapisana grozodejstva, ki jih je storilec počel dečku. Simbolična fotografija. FOTO: Imgorthand/Getty Images
Moni Černe
 5. 8. 2026 | 05:00
5:18
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Začetek leta 2021 je za mater in njena mladoletna otroka pomenil življenjsko prelomnico. Po razhodu z očetom svojih otrok se je mati s takrat sedemletnim sinom in hčerko začasno naselila v hiši v Pomurju, v kateri je v preteklosti odraščala kot rejenka. Pod isto streho je v tistem času živel tudi materin nekdanji sorejenec – polnoletni moški, čigar stric jo je v njenem otroštvu posilil. Družina se je, potem ko je našla nov dom, izselila, a sta se otroka v rejničino hišo še vračala na počitnice. Bivanje tam je bilo za otroka, kot se je izkazalo kasneje, vse prej kot brezskrbno. Spomladi je ...
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Rejniška hiša groze v Pomurju, pedofila čaka takšna kazen

Žrtev spolnih zlorab so bili tako mati kot njena mladoletna otroka. Napadalec na dečka in deklico vse zanikal, a že prestaja štiriletno zaporno kazen.
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Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
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NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
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Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
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Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
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