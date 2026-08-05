Rejniška hiša groze v Pomurju, pedofila čaka takšna kazen

SODIŠČE IZREKLO KAZEN

Žrtev spolnih zlorab so bili tako mati kot njena mladoletna otroka. Napadalec na dečka in deklico vse zanikal, a že prestaja štiriletno zaporno kazen.

Začetek leta 2021 je za mater in njena mladoletna otroka pomenil življenjsko prelomnico. Po razhodu z očetom svojih otrok se je mati s takrat sedemletnim sinom in hčerko začasno naselila v hiši v Pomurju, v kateri je v preteklosti odraščala kot rejenka. Pod isto streho je v tistem času živel tudi materin nekdanji sorejenec – polnoletni moški, čigar stric jo je v njenem otroštvu posilil. Družina se je, potem ko je našla nov dom, izselila, a sta se otroka v rejničino hišo še vračala na počitnice. Bivanje tam je bilo za otroka, kot se je izkazalo kasneje, vse prej kot brezskrbno. Spomladi je ...