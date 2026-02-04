Reke v tem delu Slovenije bodo zvečer in ponoči še naraščale

Reke na zahodu in jugu Slovenije bodo zvečer in ponoči še naraščale. Večinoma bodo imele velike pretoke, a bodo ostale v strugah. Ljubljanica se bo zvečer in ponoči v manjšem obsegu razlila na Ljubljanskem barju na območjih vsakoletnih poplav. Naraščanje rek v preostalih delih države bo manj izrazito, reke bodo večinoma ohranjale srednje pretoke.

Narašča še Kolpa v srednjem in spodnjem toku

Do velike vodnatosti so danes čez dan narasle reke v Slovenski Istri, kjer se je Dragonja že začela razlivati na območjih vsakoletnih poplav. Narasle so tudi druge reke v jugozahodni in osrednji Sloveniji. Narašča še Kolpa v srednjem in spodnjem toku. Drugod po državi prevladuje srednja vodnatost rek. Malo vodnate so medtem posamezne reke v severozahodni Sloveniji in Pomurju, kjer imajo ustaljene pretoke, navaja agencija za okolje na svoji spletni strani.

Reke bodo v četrtek čez dan postopoma začele upadati, še vedno pa bodo naraščale reke v porečju kraške Ljubljanice ter Krka in Sava v srednjem in spodnjem toku. Upadanje rek se bo v petek nadaljevalo, pri čemer bo prevladovala srednja vodnatost.

Gladina morja povišana

Gladina morja bo danes in v četrtek v času večerne plime povišana. Morje se bo na izpostavljenih delih obale danes med 22. in 24. uro razlivalo do višine približno 25 centimetrov. Ob burji bo v tem času tudi povišano valovanje morja. Pač pa bo večerna plima predvidoma nekoliko nižja v četrtek. Morje se lahko razlije do višine približno desetih centimetrov.

Temperatura rek znaša od tri do deset stopinj Celzija, morje ob slovenski obali pa ima približno 11 stopinj Celzija.