Iz družbe za varovanje Sintal so sporočili, da je bila pozornost njihove varnostnice ključna, da so rešili pogrešano osebo. Varnostnica je nekaj po 19.30 v avli pred kinodvorano namreč opazila moškega, ki je sedel na klopci in spal.

Po njegovem videzu in oblačilih je ugotovila, da ustreza opisu iz policijskega poročila o pogrešanih osebah, zato je takoj pristopila do njega, ga prebudila in preverila, ali potrebuje pomoč.

Moški je povedal, da je utrujen in da čaka ženo, ki je v kinu

Kljub temu je varnostnica ostala pozorna, saj je moški kmalu ponovno zaspal. Ker je ustrezal opisu iz policijskega poročila, je nemudoma obvestila policijo.

Pohvala naši sodelavki za profesionalno opazovanje, miren pristop in pravočasno ukrepanje, ki je omogočilo srečen razplet!

Policisti so hitro prišli na kraj in potrdili, da gre res za pogrešano osebo. Opravili so vse potrebno in poskrbeli za njegovo varnost, so še navedli v Sintalu.