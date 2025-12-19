Rekord, solze in upanje: 28 ur dobrote Radia 1 in dm prineslo več kot 1,5 milijona evrov

Na Mestnem trgu je spet utripalo srce Slovenije. Zaključil se je jubilejni 28-urni dobrodelni maraton Radia 1 in dm, ki je tudi letos poskrbel za praznično pravljico in po navedbah organizatorjev nov rekord. Zbrali so 1.521.839,69 evra, denar pa bodo prek Fundacije Preprosto blizu namenili družinam v stiski. Ko so na koncu razglasili znesek, je završalo. In ekipa ni skrivala navdušenja: »Jaaa, uspelo nam je! Kakšen znesek Znova ste dokazali, da imate veliko srce!« Tudi letos je maraton nosil še posebno sporočilo, saj so ga organizatorji posvetili veliki humanitarki Aniti Ogulin, kot poklon njenemu delu in ljudem, ki jim je vračala dostojanstvo, ko jim je bilo najtežje.

Voditelji Denis Avdić, Miha Deželak, Lara Tošić in Anja Ramšak so 28 ur doživljali pravi vrtiljak čustev. Eter so polnili smeh, glasba, gostje – nato pa so prišli klici, ki človeka ustavijo. Slišali smo osem pretresljivih zgodb družin, ki so se znašle v stiski in potrebovale pomoč. Ob takih trenutkih voditelji niso mogli zadržati solz.

Od 5. ure zjutraj do 9. ure naslednji dan – 28 ur v živo

Maraton je potekal v živo na Mestnem trgu v Ljubljani od 18. decembra od 5. ure do 19. decembra do 9. ure, ko so se po neprespani noči in neštetih zgodbah srečno poslovili. Zbrani denar bodo namenili družinam v stiski, pri tem pa so poudarili: »Velik poklon vsem ter vsakemu posebej za vsak doniran evro.« In dodali še tisto, kar je odmevalo kot obljuba, da bodo lahko pomagali čim več družinam in jim »pričarali lepe in mirne praznike ter jim prižgali žarek upanja«.

Ko je bilo vsega konec, je Denis Avdić darovalcem namenil besede, ki so zadele bistvo: »Vsak od vas je junak,« je sporočil vsem, ki so darovali, in dodal: »ste dokaz, da lahko dežela junakov spremeni na boljše.«

Kongresni trg kot velika dvorana dobrote

V četrtek zvečer se je dogajanje preselilo še na Kongresni trg, kjer so pripravili veliki koncertni del. Organizatorji so ga opisali kot »največji, najdaljši in najbolj dobrodelen koncert z največ nastopajočimi«, glede na obisk pa celo kot enega najbolj obiskanih dogodkov letošnjega decembra. Zbrana sredstva bodo razdeljevali prek Fundacije Preprosto blizu, ki skupaj z Radiem 1 vodi humanitarne akcije in pomoč usmerja tja, kjer je najnujnejša k družinam v stiski. Fundacija vsako družino, ki pride v obravnavo, pokliče in opravi poglobljen razgovor, nato od njih zahtevajo ustrezna dokazila, ki potrjujejo resničnost stiske. Dokumentacija se skrbno pregleda, zatem pa primer obravnava še komisija. Fundacija praviloma poravnava predračune ali položnice, denar ne gre neposredno na osebni račun prejemnikov pomoči, kar pomeni, da z njim ne morejo samostojno razpolagati. Na ta način je zagotovljeno, da je pomoč res namenjena tistemu, za kar je bila dodeljena.