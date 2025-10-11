Rekordna dobrodelnost: koncert Društva Viljem Julijan zbral največ doslej

Na odru Linhartove dvorane v Cankarjevem domu so se zvrstili številni vrhunski glasbeniki, vendar so bile, kot vedno, največje zvezde večera prav otroci z redkimi boleznimi. Levjesrčni mali borci, ki se vsak dan spopadajo z zelo zahtevnimi bolezenskimi stanji, so s svojo prisotnostjo in pogumom ganili vse prisotne v dvorani. »Koncert Viljem Julijan je zapuščina najinega predragega Viljema Julijana in je za naju vsako leto najlepši in najbolj čustven dogodek, ki nas vse vedno znova spomni na večno moč ljubezni in srčnosti,« sta povedala Gregor in Nina Bezenšek.

Gregor in Nina Bezenšek s hčerko Ello Vito in sinom Julijanom Valentinom

»Ta koncert je ponosen in pokončen glas otrok z najtežjimi boleznimi in hvaležna sva, da z njim že toliko let širimo ozaveščenost o redkih boleznih in pomagamo malim borcem.« Z dobrodelnim koncertom so tokrat zbrali izjemnih 96.700 evrov, kar je največ doslej. Kot vsako leto bodo v društvu vsa zbrana sredstva v celoti namenili otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. Te se poleg izredno težkih zdravstvenih stanj namreč pogosto soočajo še z visokimi stroški terapij, nege in oskrbe ter materialnimi stiskami.

Med nastopajočimi sta s pesmijo ganila tudi Tilen Lotrič in Saša Lendero.

Ganljiv in srčen večer so s svojimi nastopi obogatili številni priznani glasbeniki: Miran Rudan, Ditka, Zvita feltna, Nuša Derenda, Saša Lendero, SoulGreg Artist & BigLights Band, Dejan Dogaja Band, Firbci in Tilen Lotrič. Skupaj z mladinskima pevskima zboroma Glasbene matice Ljubljana in OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja so pod sloganom Otroci za male borce ustvarili čarobno in srčno vzdušje, ki bo še dolgo odzvanjalo v srcih obiskovalcev.

Dr. Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan, z Miranom Rudanom

Na koncertu so v društvu začeli tudi licitacijo originalnega podpisanega dresa našega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja z Gira d'Italia. Bil je tudi častni ambasador dogodka. Izklicni znesek za dres je 1000 evrov, ponudbe za licitacijo pa lahko do konca tega meseca pošljete na drustvo@viljem-julijan.si. »Tudi letos smo otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam namenili vso našo ljubezen in podporo, obenem pa smo zanje zbrali veliko sredstev, kar nas napolnjuje z veliko radostjo,« je povedal dr. Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan, »iskreno se z vsem srcem najlepše zahvaljujemo vsem donatorjem in glasbenikom, ki so s svojo dobroto prispevali k temu, da skupaj pišemo zgodbo upanja. Kot vedno doslej je Slovenija pokazala, da ima zlato srce.«

Koncert je povezal številne glasbenike, ki so poskrbeli za prekrasen in čustven dogodek. FOTOGRAFIJE: DRUŠTVO VILJEM JULIJAN