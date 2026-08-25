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BENCINSKE ČRPALKE

Rekordne cene goriv v Sloveniji! Alenka Bratušek se je odzvala brez dlake na jeziku

V enem letu je cena dizla poskočila za približno 30 odstotkov. Voznik danes za 50-litrski rezervoar odšteje kar 21,90 evra več kot v enakem obdobju lani.
FOTO: Delo UI, Blaž Samec, Jože Suhadolnik

FOTO: Delo UI, Blaž Samec, Jože Suhadolnik

Alenka Bratušek. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Alenka Bratušek. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

FOTO: Blaž Samec, Delo

FOTO: Blaž Samec, Delo

FOTO: Delo UI, Blaž Samec, Jože Suhadolnik
Alenka Bratušek. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
FOTO: Blaž Samec, Delo
N. Č.
 25. 8. 2026 | 18:55
5:26
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Voznike je ponoči pričakal nov udarec po denarnici. Dizelsko gorivo je v Sloveniji prvič preseglo mejo 1,90 evra za liter, podražila sta se tudi bencin in kurilno olje. Na nove cene se je odzvala tudi nekdanja ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je ob fotografiji cen na Petrolovi črpalki spomnila na burne odzive, ki jih je bila deležna v času svojega ministrovanja.

Od polnoči liter 95-oktanskega bencina stane 1,608 evra, dizel rekordnih 1,903 evra, kurilno olje pa 1,517 evra. Nove regulirane cene bodo veljale do vključno 31. avgusta, cene na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah pa lahko trgovci še naprej določajo sami. Cena dizla je prvič v Sloveniji presegla 1,90 evra za liter.

Bratuškova: »Iščem zapise zbornic, prevoznikov, kmetov ...«

Bratuškova je na družbenem omrežju objavila fotografijo cen na eni od Petrolovih črpalk in ob njej zapisala:

»Iščem zapise zbornic OZS, GZS, prevoznikov, kmetov, ... o propadu gospodarstva in kmetij, napovedi blokad avtocest, proteste pred vlado in druge zahteve.« Nato je spomnila še na obdobje, ko je sama vodila infrastrukturni resor. »Ko sem bila ministrica, sem ob nižjih cenah nafte dobila vsaj tri pisma na dan z grožnjo o zaporah cest in državni nepokorščini,« je zapisala nekdanja ministrica. Njeno sporočilo je očitno letelo na nekdanje ostre odzive dela gospodarstva, prevoznikov in drugih interesnih skupin ob vprašanjih cen goriv ter na njihov današnji odziv ob rekordni ceni dizla.

Pred volitvami je bil dizel občutno cenejši

Primerjava s cenami pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami pokaže precejšnjo razliko. Volitve so potekale 22. marca, takrat pa je v obdobju od 10. do 23. marca regulirana cena 95-oktanskega bencina znašala 1,466 evra, dizla pa 1,528 evra za liter.

Še izrazitejša je primerjava z istim datumom lani. 25. avgusta 2025 je bilo za liter bencina treba odšteti 1,443 evra, za liter dizla pa 1,465 evra. Leto pozneje je tako predvsem dizelsko gorivo občutno dražje, za približno 30 odstotkov več. Pri 50-litrskem rezervoarju je to 21,90 evra več.

Vlada trošarin ob tokratni spremembi ni spreminjala. Bencin, dizel in kurilno olje so do konca septembra začasno oproščeni tudi nekaterih okoljskih dajatev in prispevka za energetsko učinkovitost. Na ministrstvu pojasnjujejo, da se regulirane cene izračunavajo glede na gibanje cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaj dolarja proti evru.

Oglasili so se tudi v Levici, kjer so podražitev postavili v kontekst političnih sporov glede regulacije cen goriv v prejšnjem mandatu. Ocenjujejo, da so takrat skušali posledice rasti cen za prebivalce omejevati z močnejšo regulacijo, sedanji vladi pa očitajo drugačen odnos do velikih podjetij. 

»Desnica je v finišu volilne kampanje ob pomoči Petrola dobesedno izpeljala državni udar in nam skušala naprtiti krivdo za skok cen, ki je sledil napadu na Iran s strani vzornika desnice Donalda Trumpa. Kam je zdaj, po volitvah, izginila panika o Sloveniji na robu propada in zakaj lahko dostavljalci zalagajo črpalke brez motenj? V resnici je obratno: v prejšnjem mandatu smo se trudili brzdati posledice za državljane s pomočjo večje regulacije cen. To je eden izmed razlogov, zakaj se je uprava Petrola spustila v odkrito obračunavanje z vlado. Zdaj, ko je na oblasti desnica, takih 'nevšečnosti' več ni.

Gospodarstvo bo lahko 'zadihalo s polnimi pljuči' - kar pomeni, da sedaj sape zmanjkuje potrošnikom in državljanom, ki bodo s svojimi denarnicami zagotovili nove rekorde v poslovnih rezultatih in izplačilih dividend. Temeljni problem je, da se v Sloveniji za podobo samostojnega podjetnika, ki gara v svoji garaži in postavlja posel na noge iz nič, skriva peščica velikih podjetij, ki se obnašajo kot država znotraj države. Vodijo jih nekateri izmed najbogatejših menedžerjev s Sloveniji, uživajo monopolne položaje na trgu, so izjemno politično povezani in imajo velik vpliv na medije. Zadnje volitve so bile spopad med tistimi, ki smo skušali brzdati kapital, in tistimi, ki mu strežejo in vračajo usluge. Mi vemo, na kateri strani smo bili - in enako bomo počeli tudi v bodoče.«

Višje cene se poznajo tudi drugod

Dražje gorivo prihaja v času, ko gospodinjstva že občutijo splošno rast življenjskih stroškov. Zadnji podatki Statističnega urada kažejo, da so bile življenjske potrebščine julija letos v povprečju 2,9 odstotka dražje kot leto prej. Cene v skupini prevoz so bile medletno višje za 2,6 odstotka, pri stanovanjih, vodi, elektriki, plinu in drugih gorivih pa za 7,3 odstotka.

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