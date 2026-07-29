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VREMENSKO OPOZORILO

Rekordne temperature, dolgotrajna suša in vse večja nevarnost požarov: čaka nas peklenski vročinski val

Meteorologi napovedujejo več dni izjemne vročine, ponekod tudi do 38 stopinj Celzija. Visoke temperature bodo vztrajale vse do prihodnjega tedna.
Temperature bi lahko dosegle skrajne vrednosti. FOTO: Dokumentacija Dela
Temperature bi lahko dosegle skrajne vrednosti. FOTO: Dokumentacija Dela
I. R.
 29. 7. 2026 | 06:42
2:47
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Nov močan vročinski val bo ta teden zajel velik del Evrope. Med državami, v katerih pričakujejo izjemno visoke temperature, je tudi Slovenija, pri čemer bo vročinski val vrhunec dosegel predvidoma v soboto, ko se bo živo srebro povzpelo do 37 stopinj Celzija. Začelo se bo že danes, ko se bodo temperature začele postopoma stopnjevati. Če bodo najvišje dnevne temperature še okoli 33 ali 34 stopinj, se bodo v petek že povzpele do 36 stopinj Celzija. Kakšno stopinjo več bodo lahko izmerili v nižinah Primorske, bolj vroče bo v Krški kotlini, medtem ko lahko drugod po nižinah pričakujemo od 35 do 38 stopinj Celzija. V začetku prihodnjega tedna se bodo nekoliko ogrela tudi jutra, vročina bo vztrajala vse do torka, ko lahko v notranjosti Slovenije pričakujemo okoli 37 stopinj Celzija.

To bo že četrto obdobje izrazitih vročin na celini od maja, je objavil NYT. Po napovedih meteorologov bi lahko temperature sredi tedna v delih zahodne in južne Evrope celo presegle 40 stopinj Celzija. Dolgotrajna vročina je v kombinaciji s pomanjkanjem pomembnejših padavin izsušila vegetacijo in ustvarila idealne razmere za hitro širjenje požarov. Najvišja opozorila zaradi nevarnih vremenskih razmer so bila izdana v 15 evropskih državah, med katerimi so Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija in Slovenija, pa tudi številne države zahodne in srednje Evrope, je objavila Slobodna Dalmacija.

Dolgotrajna vročina v kombinaciji s pomanjkanjem padavin izsuši tla in prizadene vegetacijo. FOTO: Christophe Lehenaff/Getty Images
Dolgotrajna vročina v kombinaciji s pomanjkanjem padavin izsuši tla in prizadene vegetacijo. FOTO: Christophe Lehenaff/Getty Images

Meteorolog Ivan Šolić je opozoril, da bi lahko bilo najhuje v Dalmaciji, vendar zelo visoke temperature pričakujejo tudi v notranjosti države. »V Dalmaciji bo dihanje vse težje. In to ne le v Dalmaciji, temveč tudi v celinskem delu države, kjer bi po prognostičnih modelih lahko temperature zraka presegale skrajnih 40 °C. Na dolgi rok bo Hrvaška z ekstremnimi temperaturami zraka soočena tudi v prvem tednu avgusta.«

Nov vročinski val bo še dodatno poslabšal že izjemno težke razmere s požari v Evropi. Posebno težke razmere so na jugozahodu Francije in severu Španije, kjer je Evropski informacijski sistem za gozdne požare razglasil »zelo ekstremne razmere za požare«, najvišjo stopnjo na lestvici nevarnosti. Izjemna požarna ogroženost zajema tudi velik del Iberskega polotoka, zahodno in osrednjo Francijo, sever Finske ter dele zahodnega Balkana.

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