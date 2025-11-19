Rekordni meseci za bohinjske gorske reševalce: s Francozom na hrbtu skozi nočni vihar

Za bohinjskimi gorskimi reševalci, člani društva GRS Bohinj, ki imajo v zadnjem desetletju največ intervencij med vsemi, je zelo pestra poletna sezona, v kateri so se reševalne akcije kar vrstile. Letos so jih opravili že 90, medtem ko jih je bilo v celotni državi 621. Med vrhuncem poletne gorniške sezone so včasih posredovali kar po trikrat ali štirikrat na dan.

A niti ob prehodu v zimsko sezono se klici na pomoč niso ustavili. V zadnjih dneh je vremenska napoved vse prave ljubitelje gora zadržala v nižinah, kljub temu pa so se v nedeljo zvečer znova odzvali na klic na pomoč in se v nevihti in viharju odpravili v visokogorje.

Premočena in izčrpana

Mlada francoska turista sta namreč želela še zadnji dan dopusta v Sloveniji izkoristiti za obisk gora in ogled Doline Triglavskih jezer. Zvečer sta prišla v Bohinj in v penzionu, kjer sta bivala, izvedela, da je pot čez Komarčo zelo zahtevna, zato sta naslednje jutro naredila že prvo napako, saj sta izbrala velikanski obvoz – čez Komno in nato prek planine Lopučnica do koče pri Triglavskih jezerih.

»No, koče pravzaprav sploh nista opazila. Pot sta nadaljevala proti Ovčariji, tam pa se je zapletlo. Izčrpana in premočena sta ubrala napačno pot in se izgubila. Da ju je vmes presenetila noč, ste verjetno že lahko razbrali. Ker nista videla izhoda, sta nas poklicala,« so začetek nočne akcije opisali bohinjski gorski reševalci na svojem Facebookovem profilu.

Nekateri verjamejo, da lahko celotno turo opravijo samo s pomočjo telefona.

V takšnih razmerah helikopter ni mogel posredovati, zato so se do njiju odpravili peš. Po nekaj minutah hoje v dolino je postalo jasno, da je eden od mladeničev preveč izčrpan za hojo, zato ga je eden od gorskih reševalcev dvignil na hrbet in ga tako nesel vse do planine Dedno polje, kjer je ekipo čakal terenec.

Načelnik GRS Bohinj Miha Arh nad dogajanjem ni prav nič presenečen. Težko bi rekli, da se je na tako visoko število intervencij že navadil, a zanj to ni presenečenje, temveč stalnica. Prav tako bohinjskih gorskih reševalcev ne presenečajo več navade tujih turistov, saj je teh kar okoli dve tretjini med udeleženci njihovih intervencij. Je bila pa zanje najbolj izstopajoča in tudi boleča tragedija na Toscu, ko je plaz izjemno zgodaj vzel tri življenja hrvaških državljanov.

Čeprav se na družbenih omrežjih pogosto vrstijo kritike na račun neizkušenih in slabo opremljenih tujih turistov, Arh poudarja, da jih reševalci ne obsojajo: »Mi rešujemo ljudi. To, kar se dogaja, je odraz sodobnega načina življenja, zato je vse skupaj pričakovano. Postali smo telefonska družba. Nekateri verjamejo, da lahko celotno turo opravijo samo s pomočjo telefona, med njimi sta tudi ta dva Francoza, ki sta se zanašala le na telefonsko navigacijo. Ko nista mogla več naprej, sta nas pravilno poklicala na pomoč.«

Konec tedna ne v visokogorje!

V visokogorju so že zimske razmere, zato Arh obiskovalcem gora svetuje boljšo pripravo in poznavanje ture. »Pozimi se odpravljajmo le na poti, ki jih dobro poznamo od takrat, ko ni snega. Ko zapade sneg, ne gremo takoj v visokogorje, ampak počakamo, da se sneg predela in so razmere stabilne. Saj imamo tudi lepe nižje hribe,« je poudaril in opozoril, da vremenska napoved za naslednje dni in tudi za konec tedna kaže, da so razmere za obisk gora povsem neprimerne.

»Smo se iz te akcije kaj naučili? Mi ne, ker se na pot v hribe znamo dobro pripraviti. Lahko pa za vas vseeno ponovimo korake ustrezne priprave: izberemo primerno pot glede na naše znanje in psihofizične sposobnosti, preverimo vremensko napoved in s seboj vzamemo turi in razmeram primerno opremo,« dodajajo člani GRS Bohinj.

Francoz je povsem onemogel. FOTO: GRS Bohinj

Intervencija je potekala ponoči in v močnem nalivu. FOTO: GRS Bohinj