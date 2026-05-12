Rekordno število traktorjev hitelo na blagoslov (FOTO)

Konjev, ki so vlekli pluge pri oranju zemlje, pred njimi pa so setvene površine na poljih obdelovali z volovsko vprego, že dolgo ni več videti. Nadomestili so jih traktorji, ki zmorejo tudi po več deset konjskih moči. S priključki so uporabni pri slehernem opravilu na kmetiji, v gozdu. Da bi ostali v dobri pripravljenosti, jih lastniki poleg rednega servisiranja, takšna je navada tudi na Ribniškem, na začetku maja, seveda olepšane, pripeljejo na športno igrišče pod župnijsko cerkvijo pri svetem Gregorju nad Ortnekom.

Tam je letos potekal 14. blagoslov traktorjev in traktoristov, ki ga organizira strojni krožek Urban, ta praznuje 30 let delovanja. Obred je namenjen prošnji svetega Izidorja, zavetnika traktoristov oziroma poljedelcev in kmetov, za zaščito in varnost pri delu. Stroji različnih kategorij po velikosti, moči in letniku, nekaj unimogov in druge kmetijske mehanizacije, večina takšnih z visokotehnološkimi stroji z GPS, avtomatiko in pametnimi sistemi za natančno kmetovanje, spravilo lesa iz gozda, gradbeništvo, so proti najvišji točki naselja brneli v strnjeni koloni iz Ribniške doline čez Ortnek, iz sosednih Velikih Lašč pa je hruljenje številnejše druščine, z državnimi zastavami na kabinah, nase opozarjalo že od Velike Slevice navzgor. Našteli so jih 200, kar je največ doslej. Ko so ugasnili motorje in sestopili na asfaltno podlago, jih je v takte popoldanskega druženja popeljala folklorna skupina Grmada iz bližnjih Velikih Poljan. »To je kot na kakšnem velikem kmetijskem sejmu. Toliko strojev še nisem videl, lahko se vprašam, koliko so vsi skupaj vredni. Zagotovo več deset milijonov evrov,« je preračunaval mladenič Miha z Bloške planote, ki se je blagoslova udeležil že lani.

Močni stroji

Nastop FS Grmada

Vsestranski stroj

Sprednji del traktorja z likom iz animiranega filma

Tudi nekdanji predsednik strojnega krožka Urban Milan Kaplan in plesalec v Grmadi je bil navdušen nad mehanizacijo, ki je od vsepovsod priromala na Slemena. »Brez nas, kmetov, ne bi bilo niti države. To je menda vsakomur jasno. Drugo je vprašanje, koliko smo spoštovani, da ne rečem še kaj,« je dejal Kaplan, ki pravi, da pred začetkom kmetijske sezone preprosto potrebujemo žegen od zgoraj. Žegnanja traktorskega voznega parka se je domislil Andrej Mulej, Slemenski Andrej, domači župnik pri svetem Gregorju, tudi član stojnega krožka Urban, povrhu še gasilec, pa poservisira marsikateri tukajšnji dogodek. S škropilnikom v roki, ko je stopal od lastnika do lastnika traktorja in z njim seveda pokramljal, je govoril tudi o izumu traktorja in njegovi vlogi od takrat.

»Traktor je izjemno vsestranski stroj. Če primerjamo z avtomobilom, ki služi predvsem prevozu s točke A do točke B, ima traktor bistveno širšo uporabnost. Nanj lahko priključimo različne priključke spredaj ali zadaj in ga uporabljamo na različnih deloviščih ter pri številnih opravilih. Gre za izum, ki ga je človek zelo premišljeno razvil in ga učinkovito uporablja še danes. Prav zato moramo s takšnimi stroji ravnati odgovorno in skrbno,« so priljubljenemu župniku, ki je verjetno eden redkih, ki ima traktor, pritrjevali blagoslovljeni.

Blagoslov so prejeli tudi najmlajši traktoristi.

Župnik Andrej Slemenski z ministranti

»V zadnjem letu ali dveh sem si omislil celo starodobnika, traktor Fendt, z letnico mojega rojstva, 1962. Za delo uporabljam manjši traktor Kubota, brez katerega si danes težko predstavljam vsakdan,« pove ponosno Andrej. Med obredom se je z besedami: »Blagoslovljeni kmetijski stroji naj bodo znamenje, da nas Stvarnik spremlja na vsakem koraku,« zahvalil vsem, ki so se udeležili dogodka. Strojniki že vrsto let vodenje krožka zaupajo Matjažu Stritarju, ki je bil prav tako hvaležen traktoristom vseh prostornin, da so prejeli blagoslov, to je bila hkrati priložnost za množično druženje, izmenjavo izkušenj in pogovore o opravilih bodisi na zemlji bodisi v gozdu, kamor novejši stroji pogosto ne zahajajo. »Nekajkrat na leto se podružimo na izletih. V načrtu imamo obisk kakšne tovarne traktorjev v tujini. Organiziramo še mini izlet s traktorji, s tako imenovano letno kuhinjo na prikolicah, ko se približno dvajset mož odpravi na nekoliko daljši krog po domačih krajih,« je dejal Matjaž, ki dodaja, da se je članstvo ustalilo med 80 in 90.

Pred blagoslovom je Marjan Dolenšek s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana, ki je med drugim svetovalec za kmetijsko tehniko in tajnik zvez strojnih krožkov Slovenije, prisotne nagovoril o uporabi oziroma neuporabi varnostnih pasov v traktorjih. »Pas življenje rešuje tudi traktoristom,« jih je spomnil.