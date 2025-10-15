  • Delo d.o.o.
ŠPORTNI DOGODEK

Rekreativci, gasilec in 85-letni veteran: nepozaben nočni tek na Kalvarijo

Slovite stopnice so gostile že petnajsti Seltronov nočni tek na Kalvarijo.
Klemen in Maja Tasič iz Zdrave zabave skrbita za rekreacijske dogodke v mestu ob Dravi. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Klemen in Maja Tasič iz Zdrave zabave skrbita za rekreacijske dogodke v mestu ob Dravi. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Emra Salihi, SoundBiro, Aleš Purgaj, Factumevent, Domen Žnidarič, ProTime, ter dr. Martina Rauter, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Emra Salihi, SoundBiro, Aleš Purgaj, Factumevent, Domen Žnidarič, ProTime, ter dr. Martina Rauter, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Nino Žokš je po stopnicah tekel v polni gasilski opremi.

Nino Žokš je po stopnicah tekel v polni gasilski opremi.

Najstarejši tekač Ivan Bratko jih šteje 85.

Najstarejši tekač Ivan Bratko jih šteje 85.

Ramiz Derlić, organizator prireditev in vodja Klub MC v Pekarni, se s soprogo Nino in sinom Alanom redno udeležuje nočnih tekov.

Ramiz Derlić, organizator prireditev in vodja Klub MC v Pekarni, se s soprogo Nino in sinom Alanom redno udeležuje nočnih tekov.

Klemen in Maja Tasič iz Zdrave zabave skrbita za rekreacijske dogodke v mestu ob Dravi. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Emra Salihi, SoundBiro, Aleš Purgaj, Factumevent, Domen Žnidarič, ProTime, ter dr. Martina Rauter, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Nino Žokš je po stopnicah tekel v polni gasilski opremi.
Najstarejši tekač Ivan Bratko jih šteje 85.
Ramiz Derlić, organizator prireditev in vodja Klub MC v Pekarni, se s soprogo Nino in sinom Alanom redno udeležuje nočnih tekov.
Marko Pigac
 15. 10. 2025 | 06:10
1:41
Okoli 500 tekačev se je minuli petek podalo na enega najpomembnejših gričev štajerske prestolnice. Premagati je bilo treba progo navkreber, dolgo 210 metrov oziroma 454 stopnic. Nočni tek na Kalvarijo velja za enega najpomembnejših in najstarejših dogodkov, ki ga v Mariboru pod okriljem Univerzitetne športne zveze Maribor prireja Zdrava zabava.

Emra Salihi, SoundBiro, Aleš Purgaj, Factumevent, Domen Žnidarič, ProTime, ter dr. Martina Rauter, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Emra Salihi, SoundBiro, Aleš Purgaj, Factumevent, Domen Žnidarič, ProTime, ter dr. Martina Rauter, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

»Zmagovalec je vsak, ki pride do vrha,« pravi Klemen Tasič, idejni oče prireditve, ki s svojimi številnimi rekreacijskimi dogodki, odprtimi za široke množice, popestri dogajanje v mestu ob Dravi. Osvajanje Kalvarije po znamenitih stopnicah velja za eno vsakdanjih rekreacij v Mariboru. »Ker imamo radi drugačne in zanimive športne izzive, smo se pred skoraj 20 leti odločili organizirati tekmovanje, ki se je dobro prijelo in velja za eno najprepoznavnejših,« dodaja Maja Tasič.

Nino Žokš je po stopnicah tekel v polni gasilski opremi.
Nino Žokš je po stopnicah tekel v polni gasilski opremi.

V preteklosti so tukaj tekli najboljši trail tekači, pa tudi nekdanji predsednik republike Borut Pahor se mu ni mogel upreti. »Zagotovo velja za zaščitni znak teka gasilec, ki se v naporno strmino poda v polni opremi. Letos je to bil Nino Žokš, ki je za zmagovalcem Ivanom Vuletićem (1:47,01) zaostal za dobrih 10 minut.« Najstarejši tekmovalec Ivan Bratko jih šteje 85, na cilj pa je prišel kot 162. s šestinpolminutnim zaostankom. V ženski konkurenci je zmagala ​Maja Mencingar (2:36:18). 

Najstarejši tekač Ivan Bratko jih šteje 85.
Najstarejši tekač Ivan Bratko jih šteje 85.
Ramiz Derlić, organizator prireditev in vodja Klub MC v Pekarni, se s soprogo Nino in sinom Alanom redno udeležuje nočnih tekov.
Ramiz Derlić, organizator prireditev in vodja Klub MC v Pekarni, se s soprogo Nino in sinom Alanom redno udeležuje nočnih tekov.

