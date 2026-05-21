Repar Trkaj po srečanju z Jankovićem v Štepanjskem naselju: »Hura«

Kot smo že poročali, se je v sredo, 20. maja, na Osnovni šoli Karla Destovnika - Kajuha zbralo 260 prebivalcev Štepanjskega naselja. Na zboru občanov četrtne skupnosti Golovec so razpravljali o parkirni problematiki, ki že dlje časa obremenjuje stanovalce. Dogodka so se lahko udeležili le prebivalci s stalnim ali začasnim prebivališčem v soseski.

Ljubljanski župan Zoran Janković je v nagovoru poudaril, da novi parkirni režim po njegovih besedah ni bil uveden nenadoma. Spomnil je, da je bilo izdanih več kot 2300 brezplačnih dovolilnic. Ob tem je civilno iniciativo pozval, naj umakne referendumsko pobudo proti plačljivemu parkiranju v soseskah. Župan je dodal, da se lahko stanovalci sami dogovorijo s trgovinami, če bi želeli ponoči parkirati na njihovih površinah. Napovedal je tudi sto novih plačljivih garažnih mest pod stanovanji in premik robnika na Pesarski ulici za 75 centimetrov, s čimer naj bi pridobili več prostora. Predstavil je tudi drugo možnost: »Jaz lahko umaknem novi odlok. Ampak potem ne bo več možnosti za devet mesecev brezplačnih dovolilnic, prav tako bomo dodeljevali tri naenkrat. Dobil jih bo tisti, ki jih bo prvi kupil.«

Po županovem nagovoru so predstavniki stanovalcev opozorili, da uvedba novega parkirnega režima po njihovem ni prinesla rešitve. Parkirnih mest naj bi še vedno primanjkovalo, hkrati pa morajo za parkiranje plačevati. Predstavniki Iniciative za Štepanjsko naselje so spomnili, da je bilo že ob gradnji zagotovljenih manj parkirnih mest, kot jih je bilo sicer sprva načrtovanih. Težave naj bi se pozneje še povečale zaradi prodaje parkirnih mest zasebnikom in novih gradenj v naselju. Navzoči so podprli 17 ukrepov, ki jih je pripravila Iniciativa, med drugim zahtevajo odprt dialog z MOL, trajno odpravo plačljivega parkirnega režima v Štepanjskem naselju, odstranitev potopnih količkov in druge.

Parkirna težava traja že desetletja

Janković je po predstavitvi predlogov ocenil, da so nekateri predlogi iniciative populistični, smešni in nerealni, predvsem tisti, ki se nanašajo na ustavitev že pravnomočnih gradenj. Ob tem je poudaril, da občina ne more ustaviti projektov, ki imajo pravnomočno gradbeno dovoljenje in zoper katere ni bilo pritožb.

Stanovalci so v razpravi opozorili, da pomanjkanje parkirišč v Štepanjskem naselju traja že desetletja in da ga je treba reševati dolgoročno ter v sodelovanju s prebivalci. Poudarili so tudi, da so pripravljeni sodelovati pri urejanju okolice in parkirišč, saj so to že dokazali z medsosedskimi akcijami.

Odmev tudi na spletu

Zbor je odmeval tudi na družbenih omrežjih. Priljubljeni raper Trkaj je po dogodku zapisal: »Zbor občank in občanov v Štepanjskem naselju drevi. Vsi sklepi potrjeni. Sklep MOL 'popušil'.« Župana je obtožil, da je »samopašno sklenil, da lahko vstopijo notri samo tisti, ki so iz Štepca« in zatrdil, da v statutu MOL ne piše, da ne drugi Ljubljančani smejo spremljati ali gledati občnih zborov. »Kudos gajstnosti naših žensk, dam, deklet. Hura,« je še dodal glasbenik, ki je sicer del pobude Civilna inicitiva za Ljubljano (CILJ), v sklopu katere poziva občane prestolnice k podpori referenduma.

Zbor se je končal z jasno podporo sklepom, ki jih je pripravila iniciativa. Stanovalci pričakujejo trajnejše rešitve, občina pa opozarja na pravne, prostorske in izvedbene omejitve. Parkirna problematika v Štepanjskem naselju očitno še ne bo razrešena hitro.