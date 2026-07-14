Reševalci s psi ugašajo telefone: »Že dolgo delamo brez prestanka«

Ekipa društva »K9 – iskanje pogrešanih« odhaja na nujen umik. Po izjemno napornih štirinajstih dneh, ko so se vsa iskanja pogrešanih živali končala z najdbo poginulih živali, so se odločili, da delo do 23. julija povsem ustavijo. »Že dolgo delamo brez prestanka. Zadnjih 14 dni je bilo tako kot za naše pse, tudi za nas zelo stresnih.« Zapisali so, da so vsi, ki so jih iskali, že odšli za mavrico, a domači so se vsaj lahko poslovili. »Naši psi so rekli: dovolj,« so objavili na Facebooku. Pojasnili so, da odhajajo na območje brez signala, saj morajo »pozdravit rane in poškodbe vseh vrst. Tiste, ki se vidijo in tiste, ki se ne.«

Pred odhodom so lastnike ostro opozorili, naj pazijo na svoje živali: naj imajo starejše pse na povodcih, naj posvojene živali obravnavajo kot begosumne, mačkam pa končno namestijo GPS sledilnike.

Nasveti društva K9 za lastnike živali: Ne izgubljajte živali in bodite maksimalno previdni. Starejše živali imejte vedno na povodcih in pod stalnim nadzorom. Novo posvojene živali so ne glede na starost že po naravi nagnjene k pobegom, zato z njimi ravnajte še posebej previdno. Mačkam obvezno namestite GPS sledilnike.

Komentatorji: Postali ste varovalka za neodgovornost

Sledilci društvu množično želijo miren počitek, hkrati pa opozarjajo, da so ljudje zaradi obstoja takšnih društev postali lahkomiselni. Eden od komentatorjev je situacijo opisal z besedami: »Se mi zdi, da odkar delujete, da ste ena taka varovalka za neodgovornost. Oh pa saj, če se bo izgubil, ga bo pa K9 iskal. Kot smo se navadili, da če telefon kje založiš pa rečeš najbližjemu 'dej me poklič, da slišim kje bo zvonilo'. Večino pobegov bi se dalo preprečiti z vestno uporabo povodca.«

Drugi so dodali, da so »lastniki živali postali preveč neodgovorni zanje« in da si ekipa po vsem, kar prestane na terenu, zasluži popoln odklop. »Pravilno, spočije naj se vse, od telesnega do netelesnega, delate čudeže,« se je glasil eden od zapisov pod objavo.