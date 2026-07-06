Reševalci v Radečah po četrt stoletja, ponoči je kljub temu treba na celjsko urgenco

Zdravstvena domova Laško in Radeče sta sklenila dogovor, s katerim bodo v prihodnje v obeh občinah zagotovili boljši in predvsem hitrejši dostop do nujne medicinske pomoči. Od prvega julija je namreč vsak dan, med 7. in 19. uro, reševalno vozilo v pripravljenosti tudi za potrebe Radečanov.

Ključno vlogo je tu odigral prav laški zdravstveni dom, ki je zagotovil strokovno, organizacijsko, kadrovsko in tehnično podporo za vključitev prebivalcev območja ZD Radeče v svoj sistem nujne medicinske pomoči. »Z dodatno ekipo, ki bo nameščena v Radečah, se bo skrajšal odzivni čas na območjih obeh občin, predvsem v Krajevni skupnosti Zidani Most in drugih vzhodnih delih Občine Laško, kjer bo nujna medicinska pomoč prebivalcem dostopna hitreje. Hkrati bo obstoječa ekipa nujne medicinske pomoči, ki ostaja locirana v Laškem, pogosteje na razpolago za posredovanja na preostalih območjih občine, kar bo izboljšalo pokritost in razpoložljivost nujne zdravstvene oskrbe za vse občane,« pravi direktorica ZD Laško Ingrid Mastnak. Kot poudarja, je takšna ureditev pomembna nadgradnja in rezultat odgovornega sodelovanja obeh zdravstvenih domov.

23 je usposobljenih za posredovanje v reševalnem vozilu.

Ingrid Mastnak, direktorica ZD Laško, je vesela, da so na ministrstvu za zdravje naleteli na posluh.

»Reševalno vozilo z dvema reševalcema bo pri nas v Radečah po četrt stoletja znova prisotno vsak dan. S tem smo močno skrajšali čas, ko bo ekipa nujne medicinske pomoči prispela na pomoč ljudem, ko bodo to potrebovali,« je vesel direktor ZD Radeče Franci Čeč.

Kadrovske okrepitve

»Reševalci na terenu so vedno tisti, ki pomagajo prvi. Zato smo se pred časom prijavili na razpis ministrstva za zdravje za prve posredovalce, saj ocenjujemo, da je Laško ena od zelo razvejanih občin, tudi po velikosti, in da je treba tudi v zaselkih, ki so bolj oddaljeni od centra, opremiti in opolnomočiti ljudi z znanjem, da lahko pomagajo na kraju samem in nudijo prvo pomoč. Vsi vemo, da takrat štejejo sekunde, minute so lahko že preveč,« pravi Mastnakova. Kljub temu bodo morali občani, ki bodo potrebovali pomoč ponoči, še vedno na celjsko urgenco.

»Smo se pa morali za ta projekt tako kadrovsko kot finančno okrepiti, tudi tehnična oprema je posledično obširnejša. Predvsem pa smo morali, to moram priznati, imeti na strani države, konkretno ministrstva za zdravje, ki je program umestil v uredbo in bo tudi ustrezno financiran, dobrega sogovornika,« poudarja Mastnakova, ki v tej organizaciji vsekakor vidi multiplikativni učinek. Kljub vsemu upa, da bo potreb čim manj, a ko bo, bo nudenje pomoči kakovostnejše, dostopnejše in učinkovitejše. Kar zadeva kadrovske okrepitve, to pomeni, da so morali v ZD Laško dodatno zaposliti devet ljudi, skupaj z obstoječimi 14 jih je torej za posredovanje v reševalnem vozilu usposobljenih 23. »V glavnem so to reševalci, diplomirane medicinske sestre pa tudi zdravstveni tehniki,« pove Mastnakova.

V ZD Radeče so ponosni, da bodo lahko občanom hitreje pomagali.

Kot priznava, pa imajo tudi v Laškem težave pri iskanju zdravnikov, zato si pomagajo na vse možne načine. »Pri tem se spogledujemo s sosednjimi zdravstvenimi domovi, pa tudi tujo delovno silo, urejamo ustrezne listine za njihov prihod, udeležili smo se kariernega sejma, ki ga vsako leto organizira Medicinska fakulteta v Mariboru. Skratka, rešitve iščemo na vse možne načine,« sklene Ingrid Mastnak, sicer pa so v pričakovanju zaključka gradnje prizidka zdravstvenega doma, vrednega okoli štiri milijone evrov. Uradno odprtje je predvideno jeseni.