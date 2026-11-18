LJUBLJANA

Ljubljanska policista sta v soboto iz deroče Ljubljanice rešila moškega, ki je skočil v vodo, nato pa ga je začel močan tok odnašati.

Nekaj pred poldnevom je občanka na zunanji strani varovalne ograje enega izmed mostov na območju Most v Ljubljani opazila moškega, ki naj bi nameraval skočiti v reko Ljubljanico, in o tem nemudoma obvestila policijo. Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Ljubljana je tja takoj napotil več policijskih patrulj. Kot prva sta na kraj prispela policista PP Ljubljana Moste. Tik pred njunim prihodom je moški skočil v reko, močan vodni tok pa ga je začel odnašati proti zapornicam. »Policista sta se nemudoma odpravila vzdolž rečnega obrežja in pričela iskati moškega, ki je zaradi močnega ...