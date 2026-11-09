Resnica daleč pod parlamentarnim pragom, Stevanović dobil oceno, kakršne že leta ni bilo

Če bi bile parlamentarne volitve jutri, bi parlamentarni prag prestopilo šest strank oziroma list. Med njimi pa ne bi bilo Resnice, ki se ji je podpora v primerjavi s prejšnjim mesecem skoraj prepolovila. Najnovejši Barometer, ki ga za časnik Delo izvaja inštitut Mediana, razkriva tudi precejšen padec priljubljenosti predsednika stranke Zorana Stevanovića.

Po podatkih raziskave, ki je med 2. in 5. novembrom zajela 716 vprašanih, bi Resnico volilo le 1,8 odstotka anketiranih. Oktobra je stranka uživala 3,5-odstotno podporo.

SDS ostaja prva, Gibanje Svoboda izgublja podporo

Na vrhu lestvice ostaja SDS z 22,3 odstotka podpore, kar je pol odstotne točke več kot oktobra. Sledi Gibanje Svoboda z 18,2 odstotka oziroma 1,5 odstotne točke manj kot pri prejšnjem merjenju.

Na tretjem mestu je povezava okoli NSi z 9,4 odstotka, sledijo SD s 7,2 odstotka, Levica s 6,6 odstotka in Demokrati s 3,7 odstotka. Če bi upoštevali samo anketirance, ki so že izbrali svojo stranko, bi SDS prejela 29,4 odstotka glasov, Gibanje Svoboda 24, povezava okoli NSi 12,4, SD 9,5, Levica 8,7 in Demokrati 4,9 odstotka. Resnica bi tudi med opredeljenimi volivci ostala pod parlamentarnim pragom z 2,3 odstotka podpore.

Stevanović prejel izjemno nizko oceno

Padec podpore prihaja po več odmevnih zgodbah, povezanih z Resnico. Med drugim je po razkritjih o dolgovih do delavcev in države odstopil poslanec Boris Mijič. Pozornost javnosti so pritegnila tudi vprašanja o vlogi Zorana Stevanovića pri zemljišču za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju. Stevanović je na barometru priljubljenosti politikov prejel povprečno oceno 1,97. Kot poroča Delo, tako nizke ocene že več let ni dobil nobeden od politikov na njihovi lestvici.

Raziskava je pokazala tudi, da delo vlade pozitivno ocenjuje slabih 27 odstotkov vprašanih, negativno pa skoraj 48 odstotkov. Ob tem 11,2 odstotka anketirancev še ne ve, komu bi namenili glas, 8,1 odstotka pa ne bi izbralo nobene stranke.