Resnica kot prva v Sloveniji postala del skrajno desne evropske stranke

Stranka Resnica je uradno postala članica skrajno desne evropske stranke Evropa suverenih narodov (ESN). Članstvo vidijo kot pomemben korak v povezovanju z evropskimi političnimi partnerji, so sporočili iz Resnice, ki je med ključnimi področji sodelovanja izpostavila boj proti nezakonitim migracijam, energetsko varnost in manj birokracije.

Na spletni strani stranke ESN so v ponedeljek posodobili seznam članic, pri čemer je Resnica našteta kot ena od 11 političnih strank iz 11 evropskih držav, ki so del ESN. Resnica je danes sporočila, da je postala »prva slovenska stranka, ki je članica skupine ESN«. V sporočilu za javnost so navedli, da sodelovanje »temelji na številnih skupnih stališčih«, v ospredju pa je »suverenost držav članic in pravica narodov, da sami odločajo o svoji prihodnosti, ob hkratnem sodelovanju evropskih držav tam, kjer je to v skupnem interesu«. »V Bruselj ne gremo po navodila. Gremo tja, da slovenski interesi dobijo svoj glas. Slovenija mora imeti v Evropi svoj glas - ne glasu Bruslja v Sloveniji, ampak glas Slovenije v Evropi,« so dodali. Med ključnimi področji sodelovanja so poudarili zaščito evropskih zunanjih meja in konec nezakonitega prehajanja meja, zaščito evropskega gospodarstva in industrije, več energetske varnosti ter manj nepotrebne centralizacije in birokracije. Izpostavili so tudi mir v Evropi, pri čemer Resnica zagovarja »začetek mirovnih pogajanj ter večjo vlogo diplomacije in dialoga pri reševanju mednarodnih konfliktov«.

Stranka je sporočila še, da bo že konec tega meseca sodelovala na prvem dogodku ESN. Poseben poudarek želijo nameniti tudi povezovanju mladih, zato so se »že ob prvih pogovorih v Bruslju dogovorili za sodelovanje med podmladkom Resni.Carji in podmladkom ESN«. Evropa suverenih narodov je bila ustanovljena julija 2024 in združuje več nacionalnih desničarsko-populističnih strank na ravni EU. Med ustanovitelji je tudi skrajno desna nemška stranka Alternativa za Nemčijo (AfD). Politično skupino ESN v Evropskem parlamentu zastopa 27 poslancev iz devetih držav.