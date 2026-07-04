Vrvice in lasje pticam režejo noge, a dobri ljudje v Ljubljani pomagajo vsako nedeljo

Ljubljanske ulice bodo to nedeljo prizorišče prav posebne, plemenite akcije. Skupina prostovoljcev se pod imenom »Odvezano s Teo« znova podaja v boj za reševanje mestnih golobov, ki jim grozijo hude telesne poškodbe. Mnogi se sploh ne zavedajo, s kakšnimi mukami se vsakodnevno srečujejo ti krilati prebivalci prestolnice. Mestni golobi namreč izjemno pogosto trpijo za sindromom, imenovanim »stringfoot« (zvezana noga, op. p.). Gre za resno težavo, ko se pticam okoli nogic ovijejo vrvice, človeški lasje ali nitke. Če se te pravočasno ne odstranijo, se zažrejo v kožo in prekinejo krvni obtok, zaradi česar lahko nesrečne ptice izgubijo prste ali celo stopalo.

Vsaka nedelja je rezervirana za pomoč

Dobrodelna skupna akcija se odvija vsak konec tedna, naslednje srečanje pa je načrtovano za to nedeljo, 5. julija 2026, ob 18.00. Več informacij lahko najdete v njihovi objavi na Facebooku. Organizatorji poudarjajo, da predhodne izkušnje z reševanjem živali niso potrebne. Vsakdo, ki ima kanček dobre volje in želi pomagati nemočnim živalim, je več kot dobrodošel. Vsi tisti, ki bi radi pticam polepšali dan, pa lahko s seboj prinesejo tudi semena, s katerimi jih bodo lažje privabili in oskrbeli.

Leteče podgane? Čeprav se mestnih golobov že desetletja drži neupravičena stigma »letečih podgan«, ki naj bi prenašale bolezni in umazanijo, gre v resnici za izjemno čiste in inteligentne živali. Golobi velik del svojega dneva posvetijo prav natančnemu čiščenju in negovanju svojega perja, njihova navidezna »umazanost« v urbanih okoljih pa je zgolj neposredna posledica človekovih odpadkov in onesnaženja. Znanstvene raziskave kažejo, da možnost prenosa bolezni z goloba na človeka ni nič večja kot pri hišnih ljubljenčkih, zato je skrajni čas, da te prilagodljive ptice prenehamo gledati skozi prizmo predsodkov in v njih prepoznamo sopotnike našega mestnega vsakdana.