Retrospektiva počitniških prikolic

V Tehniškem muzeju Slovenije (TMS) v Bistri bodo ta četrtek ob 18. uri odprli razstavo Adria: Retrospektiva. »Pridružite se nam na sprehodu skozi desetletja oblikovalske dejavnosti, povezane s počitniškimi vozili Adria. Predstavljamo serijo izvirnih ilustracij prvega poklicnega oblikovalca počitniških vozil Adria Georga Gedla,« so povedali v TMS. V sklopu odprtja bodo pripravili pogovor z oblikovalcem in se ozrli na njegovo bogato življenjsko pot, na zgodovino oblikovanja ter na procese izdelave vozil od idejnih osnutkov do industrijske proizvodnje.

Industrijski oblikovalci so tehnično dovršena vozila oblikovali v izdelke, prijazne do uporabnika.

Razstava odstira šest desetletij razvoja industrijskega oblikovanja počitniških vozil blagovne znamke Adria. V tem času je v Novem mestu nastala vrsta prikolic in avtodomov, ki so ohranjali svojo bistveno značilnost – ponujali so udobje in svobodo –, a spreminjali obliko, materiale in barvo. Ob razvojnih inženirjih je postajala skozi desetletja vse bolj opazna vloga industrijskih oblikovalcev, ki so tehnično dovršena vozila oblikovali v izdelke, prijazne do uporabnika. Obiskovalci razstave bodo lahko spoznali spremembe v obliki pa tudi v tehnologiji izdelave in spreminjajočem se okusu kupcev – od prve, pionirske adrie 375 do najsodobnejših modelov, ki premišljeno oblikovanje združujejo z naprednimi tehnologijami.