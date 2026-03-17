Revolucija v URI Soča, nova robotska roka napoveduje prihodnost rehabilitacije (FOTO)

Danes sta Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča (URI Soča) obiskala predsednik vlade dr. Robert Golob in ministrica za zdravje dr. Valentina Prevolnik Rupel. Seznanila sta se z delovanjem inštituta, s ključnimi izzivi rehabilitacije v Sloveniji ter z večjimi investicijskimi projekti – pridobitvijo nove robotske roke in prenovo lekarne. Goste sta sprejela direktor URI Soča Roman Jakič in strokovna direktorica doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med., s sodelavci. Osrednji del obiska je bil namenjen zagonu nove robotske roke v Centru za ortotiko in protetiko, ki predstavlja pomembno tehnološko nadgradnjo pri izdelavi ortoz in protez. Investicija, vredna 350.000 evrov, bo omogočila, da bodo z novo računalniško vodeno tehnologijo medicinski pripomočki načrtovani in izdelani v digitalnem okolju ter s tem še bolj natančni ter individualno prilagojeni pacientom.

Predsednik vlade in ministrica sta si ogledala tudi prenovo Lekarne Soča, ki predstavlja eno večjih trenutnih investicij inštituta, v obsegu približno 805.000 evrov, od česar je 90 % prispevalo Ministrstvo za zdravje. Dela v lekarni, s katerimi bodo izpolnjeni pogoji aseptične izdelave zdravil glede na nove zahteve in standarde, bodo predvidoma končana v mesecu maju. Med obiskom sta se ustavila tudi na Oddelku za rehabilitacijo po amputacijah, kjer sta se srečala s pacienti na fizioterapiji. Potekalo je tudi krajše srečanje s predstojnicami in predstojniki oddelkov, na katerih so spregovorili o izzivih in nadaljnjem razvoju rehabilitacije v Sloveniji.

Na dobri poti v prihodnost

Roman Jakič, direktor URI Soča, je ob obisku med drugim povedal: »V URI Soča smo na dobri poti v prihodnost. Poslovni in strokovni rezultati so pozitivni, izvajamo pomembne investicijske projekte in se že pripravljamo tudi na nove, še bolj pomembne za dolgoročno kakovostno rehabilitacijo v Sloveniji: izgradnjo klinike za kronično bolečino, prizidek osrednje zgradbe Vrtnica ter tudi izgradnjo dvorane za šport invalidov. Pri tem pa je ključnega pomena tudi podpora Vlade RS, saj je skrb za paciente in kakovostno zdravstveno oskrbo dolžnost vseh nas.«

