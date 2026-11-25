»Stiske se poglabljajo, mnogi se dolgo časa ne morejo rešiti revščine in to dolgoročno vpliva tudi na zdravje, kar postane začaran krog,« opozarja generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič. Da je revščina v Sloveniji vse globlja, kažejo tudi številke. Po podatkih Sursa je lani pod pragom tveganja revščine živelo približno 298.000 ljudi oziroma 14,3 odstotka prebivalcev Slovenije. Na Karitas so lani razdelili 23 odstotkov več hrane kot pred desetimi leti, čeprav je bilo prejemnikov pomoči za skoraj 16 odstotkov manj. Povprečna količina razdeljene hrane na prejemnika se je povečala za 46 odstotkov, podvojila pa se je tudi finančna vrednost materialne pomoči in plačil položnic. Na vrata Karitas danes trkajo tudi zaposleni, ki kljub rednim prihodkom težko pokrivajo osnovne življenjske stroške. Mnogi živijo v pomanjkanju, a zaradi sramu za pomoč niti ne zaprosijo.

Ob današnjem 36. dobrodelnem koncertu Klic dobrote, ki ga bosta Slovenska karitas in RTV Slovenija pripravili ob 20. uri v celjski dvorani Golovec, smo se s Tomažičem pogovarjali o obrazih revščine, ki jih uradne statistike ne morejo v celoti prikazati. Spregovoril je tudi o življenjskih zgodbah, ki so ga osebno pretresle, osamljenosti starejših in stiskah mladih družin, ki jim prošnja za paket hrane pomeni velik življenjski poraz. Drevi bodo v ospredju dobrodelnega koncerta družine v stiski, z zbranimi sredstvi bodo pomagali več kot 17.000 družinam po vsej Sloveniji.

V mreži Karitas deluje več kot 10.600 prostovoljcev. Polovica jih je starejših od 60 let, več kot petina pa je mlajših od 29 let. FOTO: Karitas

Po podatkih Sursa pod pragom tveganja revščine živi približno 298.000 prebivalcev Slovenije. Je glede na današnje življenjske stroške prag tveganja revščine po vašem mnenju ustrezno določen ali je postavljen prenizko oziroma previsoko?

Če govorimo o tveganju revščine je ta številka dober pokazatelj, saj zajema vse tvegane skupine, ki imajo mejne dohodke in mejne razmere. Že majhna sprememba lahko povzroči veliko stisko, ob večjih spremembah pogojev za življenje pa skupina zdrsne v konkretno revščino. Tak primer je bila zadnja gospodarska kriza, ko smo imeli tudi na Karitas podvojeno število prejemnikov pomoči. Seveda pa nismo mogli dohajati vseh prošenj za pomoč.

Uradna statistika torej odraža dejanske razmere na terenu ali je ljudi. Koliko ljudem pomaga Slovenska karitas?

Mreža Karitas z več kot 450 župnijskimi karitas in 6 škofijskimi v programe vključuje več kot 141.000 oseb med njimi skoraj 40.000 in 30.000 otrok. V to število so poleg materialne pomoči v hrani vključeni tudi vsi starejši, ki jih obiskujemo, in tudi vsi udeleženci različnih delavnic, družabnih dogodkov. Potem so tukaj še naši uporabniki v terapevtskih skupnostih za zasvojene, osmih materinskih domovih, programih za brezdomce, na letovanjih za otroke družine in starejše in še bi lahko naštevali.

Od tega skupnega števila 86 tisoč oseb prejema pomoč v hrani in so v večji materialni revščini. Znotraj prejemnikov hrane pa je 20 odstotkov gospodinjstev takih, ki so res v zelo težkih in akutnih stiskah, in jim pomagamo tudi pri plačilu položnic, kurjave, poračunu elektrike ali tudi, ko se pojavijo nepričakovani stroški za stanovanje, popravila in podobno.

Na Karitas pride tudi veliko ljudi, ki po uradnih statistikah niso upravičeni do javnih pomoči. Tudi veliko zaposlenih z minimalno plačo ali tistih, ki delajo krajši delovni čas zaradi razmer v družini. Pride veliko staršev po pomoč za šolske potrebščine, drugače pa ne prosijo za drugo pomoč. Veliko družin je zadolženih za reševanja stanovanjskega vprašanja, pa se je vmes zgodila nesreča, bolezen ali smrt v družini. Mnogi plačujejo tržne najemnine za bivanje, kar je še posebej problem v osrednjem delu Slovenije in ob obali.

Koliko je po vaših ocenah v Sloveniji še prikrite revščine? Se srečujete tudi z ljudmi, ki živijo v velikem pomanjkanju, a jih je sram prositi za pomoč?

Še posebej na podeželju in v manjših krajih ljudje neradi prosijo, saj se jim zdi, da bodo zelo izpostavljeni in ožigosani, saj so običajno bolj vidni, če pridejo na Karitas po pomoč. Marsikje pomoč tudi razvozimo ali to storimo zelo diskretno. Mlade družine zelo težko prosijo za pomoč, saj se jim to zdi kot velik poraz, še posebej če prosijo za osnovno hrano. Starejši velikokrat niti ne zaznavajo, da živijo v zelo slabih razmerah, vendar se slabi pogoji odražajo tudi na njihovem zdravju. Nekaj revnih starejših vsako leto vključimo tudi v letovanja, ki jih izvajamo spomladi in jeseni, tako da malo okrepimo njihovo zdravje. Nekateri so tudi dejansko zelo redko v življenju okusili morje.

Slovenska karitas je lani razdelila več kot 3200 ton hrane. Pomoč v hrani prejema tudi veliko zaposlenih, ki se kljub rednim prihodkom spopadajo s finančnimi stiskami. FOTO: Karitas

Kaj je po vaših izkušnjah najpogostejši razlog, da se ljudje znajdejo v revščini? Kako hitro lahko danes posameznik ali družina zdrsne v finančno stisko?

Sam velikokrat pravim, da so najbolj v nevarnosti ljudje brez dediščine, ki od svojih prednikov niso prejeli nobene materialne dediščine, predvsem pa dediščine dobrih navad, pozitivne samopodobe, vztrajnosti in spretnosti ter poguma premagovanja življenjskih izzivov. Vse to se otrok in mladostnik nauči od staršev in vzgojiteljev. Če tega ni, je v prihodnosti oropan možnosti. Še huje je, če je človek doživel raznovrstne zlorabe, zasvojenost staršev, nasilje… To so rane, od katerih ni enostavno ozdraveti. Druga pomembna stvar je izobrazba in predvsem spretnosti in odkrivanje darov, ki jih ima vsak človek v sebi. Veliko področje je tudi duševno zdravje, saj imajo mnogi naši prejemniki, predvsem tisti, ki živijo sami, s tem veliko težav, ki jih omejujejo, da bi prišli do dela.

Mnogo stvari pa se lahko preprosto zgodi vsakomur. Smrt v družini, nesreče, invalidnost in bolezen nikoli ne počivajo in vsakega hudo prizadenejo ter se na koncu nemalokrat akumulirajo v revščino. Gospodarske krize, inflacija, draga hrana in drage najemnine pa so stvari, na katere ljudje nimamo vpliva, imajo pa lahko močan in hiter vpliv na kvaliteto življenja oseb z nizkimi dohodki.

Na Karitas ste lani razdelili 23 odstotkov več hrane kot pred desetimi leti, čeprav je bilo prejemnikov pomoči manj.

Stiske se poglabljajo, mnogi se dolgo časa ne morejo rešiti revščine in to dolgoročno vpliva tudi na zdravje, kar postane začaran krog. Potrebe ljudi so v resnici veliko večje od tega, kar lahko zagotovimo, tako da je nujno sodelovanje tudi z Rdečim križem in drugimi humanitarnimi organizacijami in javnimi službami. Marsikje se lepo dopolnjujemo, saj so tudi pri nas po posameznih krajih različne zmožnosti za pomoč. Vse je v veliki meri odvisno od prostovoljstva. Samo vsi skupaj povezani v skrbi za človeka in družino lahko naredimo korak naprej pri odpravljanju stisk.

Lani je po podatkih vašega letnega poročila pomoč v hrani prejemalo več kot 86.000 ljudi. Kaj konkretno dobi posameznik, ki se po pomoč obrne na Karitas in kako pogosto lahko prejme paket hrane?

Mi pomagamo predvsem z osnovno hrano, s tako imenovano evropsko hrano, ki jo zagotavlja EU in MDDSZ (moka, mleko, testenine, olje, konzerve zelenjave…) ter pri največjih stiskah s plačilom položnic, kurjave in podobno. Hrano tudi dokupujemo, predvsem ko gre za otroke, pred prazniki jo tudi zbiramo po trgovinah Hofer, da malo polepšamo božično novoletni čas družinam. Kupujemo tudi higienske pripomočke, da jih lahko razdelimo. Veliko hrane zberemo tudi od podjetij. Lani smo razdelili več kot 3.200 ton hrane. 400 ton zberemo tudi donirane hrane pred zaprtjem trgovin, ki jo naslednji dan delimo. Večino tega dela opravijo naši prostovoljci in sodelavci škofijskih karitas. Otrokom pomagamo s šolskimi potrebščinami. Je pa deljenje pomoči nekoliko različno po razdelilnih mestih, nekje to lahko storimo enkrat na mesec ali celo dvakrat, večinoma pa enkrat na dva meseca.

Slovenska karitas v različne programe pomoči vključuje več kot 141.000 ljudi. Poleg materialne pomoči ljudem v stiski zagotavlja tudi psihosocialno podporo, ki jim pomaga pri premagovanju življenjskih težav. FOTO: Karitas

V katerih slovenskih regijah ali celo posameznih krajih zaznavate največje stiske? So v Sloveniji območja, kjer je revščina še posebej izrazita, in čemu pripisujete te razlike?

Severovzhodna Slovenija je v povprečju zagotovo bolj dovzetna za revščino. Manj kot je brezposelnosti, manj je revščine, večja kot je razvitost območja in prometna povezanost, možnost kvalitetnih služb, manj je revščine. Več kot je revščine, več je zasvojenosti, duševnih stisk in težav z zdravjem. To je rečeno splošno in poenostavljeno, saj mnogo ljudi v absolutnih številkah živi zelo revno tudi v osrednji Sloveniji. Močno na revščino vpliva tudi socialna mreža, ki jo ima človek. Načeloma pa pri nas na Karitas po regijah niso tako velike razlike in se kar držijo v bližini deleža prebivalstva, saj k nam prihajajo najhujši primeri revščine.

Se revščina na podeželju razlikuje od tiste v mestih?

Razlike so vse manjše. Poleg materialnega pomanjkanja je v resnici največja revščina samota tako za starejše kot tudi za mlajše. Nič ni tako težko, če le nisi sam.

Kdo danes najpogosteje potrka na vrata Karitas? So to predvsem upokojenci, brezposelni in družine z več otroki ali je med njimi vse več zaposlenih, ki kljub redni plači nimajo dovolj denarja za hrano, položnice in ogrevanje?

Število upokojencev z nizkimi pokojninami, ki običajno živijo sami se na Karitas vsako leto poveča za 5-10 odstotkov. Zelo so na udaru družine z enim staršem in tiste, ki jih pesti bolezen in invalidnost, bodisi staršev ali otrok. Enako velja tudi za posameznike v aktivni dobi, ki živijo sami pa imajo različne primanjkljaje, ki jim onemogočajo, da bi trajno vstopili na trg dela. Plačevanje tržne najemnine pa je dodatna utež na mejne razmere teh skupin.

Pred nami je zima, ki za številne pomeni dodatno finančno breme. Kaj bi morala država nemudoma spremeniti, da ljudje za osnovno preživetje ne bi bili odvisni od dobrodelnih organizacij?

Vsak človek bi moral priti do stanovanja z razumno najemnino in imeti dostop do hrane in kurjave, ki jo lahko kupi z denarno pomočjo ali minimalno plačo, pa da mu še nekaj ostane za težke čase ali večje stroške. Cene hrane, kurjave in najemnine so resnično velik problem, ki v zadnjih letih priliva olja na ogenj revščine.

Katere zgodbe ljudi so vas v zadnjem času najbolj pretresle?

Ko poslušam sodelavce na lokalnih karitas zagotovo najbolj pretrese nenadna smrt, hujša bolezen ali nenaden odhod enega iz med staršev, ki ohromi celo družino in jo spravi v materialno in vsakovrstno stisko. Včasih je tudi zelo težko razumeti in sprejeti, kako se različne stiske in težave nakopičijo pri enem človeku.

Žalostno je tudi videti starejšega človeka, ki živi sam v majhni garsonjeri v bloku, in je njegov edini stisk z okoljem okno jedilnice, s katerega več ur strmi z žalostnim pogledom. Hudo je trpljenje otroka, kjer v družini vlada alkohol.

Mene osebno pa je v zadnjem času zelo pretresel pogreb moškega, ki je imel res težko življenjsko zgodbo, bil je reven, brez službe in vedno na robu. Mnogo let je veliko pil. Umrl je v domu popolnoma sam, brez svojcev in prijateljev. Karitas je poskrbela za njegov pogreb in spomenik. A na pogrebu je bilo nepričakovano veliko ljudi, ki so mu izkazali poslednje slovo in priznanje, da se je v življenju kljub padcem trudil in vedno znova pobral. Predvsem pa je imel kljub vsemu rad življenje.

Zagotovo pa je tudi nekaj takih zgodb, ki imajo srečen razplet in vam dajejo upanje in potrditev, da lahko pomoč sočloveku spremeni njegovo življenje.

Drži. Vsakič znova te razveseli, ko se pokaže, da ni nič brezizhodnega, če le človek pomaga človeku. Lepo je videti mamo, ki odhaja z otroki iz našega materinskega doma in je dobila službo in dom. Enako je s tistimi, ki rečejo, ne potrebujemo več hrane, mož je dobil službo, ki je končno v redu. Dragoceno je slišati nekoga, ki po desetih psihosocialnih svetovanjih gleda na svet bolj pozitivno. Naši sodelavci v vseh programih doživljajo nekaj podobnega.

Kako preverjate, kdo je resnično upravičen do pomoči?

Kdor prvič pride po pomoč in prosi za hrano, mu je nikoli ne odklonimo. Tudi dokazila niso potrebna ob takem akutnem stanju. Ko pa pride naslednjič po pomoč, pa potrebuje tudi dokazila. Plačilo položnic in druga denarna pomoč so zelo omejena, ker imamo vedno premalo sredstev in bi veliko več pomagali, če bi le mogli. Seveda želimo ljudi spoznati in skupaj z njimi ugotoviti, kaj bi jim najbolj pomagalo.

Nemalokrat se za materialno revščino skrivajo tudi globlje rane in težave na področju odnosov ter duševnega zdravja. V zadnjih letih intenzivno delamo na širjenju programov psihosocialne pomoči. Mnoge usmerimo tudi naprej na druge specializirane institucije, vendar je pred tem potrebno, da nam ljudje zaupajo. Nekateri pa so tako ranjeni, da ni mogoče pričakovati velikega napredka in bodo z nami ostali še dolga leta. Tudi te poskušamo vključiti v skupine, druženje in podobno ali pa jih vsaj malo spraviti ven iz njihove osamljenosti in izločenosti iz okolja. Včasih samo človeška bližina in sprejemanje naredi čudež in ljudi potegne naprej, da zopet sami krojijo svoje življenje ali vsaj dobijo človeško dostojanstvo.

Se srečujete tudi s posamezniki, ki poskušajo izkoristiti vašo dobrodelnost, prikrivajo svoje premoženje ali prosijo za pomoč na več koncih? Kako pogosti so takšni primeri?

Poskusov izkoriščanja je zelo malo, čeprav pa je vsak tak poskus v javnosti in skupnosti zelo odmeven. Seveda tudi mi postavimo jasne meje, kadar vidimo, da bi se kdo želel okoristiti ali če lažno predstavlja svoje razmere. Zagotovo pa kdaj tudi kaj spregledamo. Komu tudi ne damo pomoči, če je grob in nasilen. Če se le da, poskušamo videti, kako človek živi v svojem okolju. Sami velikokrat rečemo, da kdor pride na Karitas zagotovo rabi pomoč. Včasih prosi za paket, ki ga sicer lahko ne potrebuje, lahko pa izkazuje stisko, ki je stvar duše in duha ali pa preprosto ni opremljen za samostojno in odgovorno življenje. Tukaj pa je na nas sodelavcih Karitas, da to opazimo in poskušamo pomagati, tam, kje je potrebo. Ampak, kot že rečeno, je glede na veliko število naših prejemnikov zelo majhen delež ljudi, ki bi izkoriščali.

Slovenska karitas je lani pri plačilu položnic pomagala 9661 ljudem. Visoke najemnine, draga hrana in stroški ogrevanja številne družine potiskajo v vse globlje stiske. FOTO: Karitas

V mreži Karitas deluje več kot 10.600 prostovoljcev. Se za prostovoljno delo odločajo tudi mladi, ali breme dobrodelnosti vse bolj nosijo starejše generacije?

Polovica naših prostovoljcev je starejših od 60 let. Na srečo danes živimo dlje in kvaliteta življenja je veliko boljša, tako da so tudi naši mnogi prostovoljci polno aktivni tudi pri 75 letih. Neverjetno kaj zmorejo. Na drugi strani pa imamo na srečo več kot 20 odstotkov prostovoljcev mlajših od 29 let. Vmes pa so tisti, ki jih pripravljamo, da prevzamejo aktivne vloge v prihodnosti.

V zadnjih petih letih se zelo razvija Mlada karitas, ki z več sto prostovoljci izvaja veliko aktivnosti za otroke, še posebej z letovanji tabori in centri pa tudi zbira sredstva. Ravno so v teku Miklavževi angelčki, kjer se zbirajo darila za otroke in akcija Pismo za lepši dan, v kateri je lani več kot 8.000 ljudi pisalo voščilnico za starejše. Prostovoljstvo se zagotovo spreminja, danes več ljudi želi delati bolj projektno in na več različnih področjih in temu se poskušamo tudi prilagajati.

Danes bo tradicionalni dobrodelni koncert Klic dobrote v Celju, ki si ga bomo zvečer lahko ogledali tudi na javni RTV Slovenija. Ali opažate, da višji življenjski stroški vplivajo tudi na višino dobrodelnih prispevkov? Kdo so najpogosteje donatorji?

Veseli smo za izjemno podporo darovalcev, več kot 50.000 nas redno podpira v vseslovenskih akcijah, vsak po svojih zmožnosti, in za različne namene, ki ji darovalci zberejo sami. Eni za pomoč doma, eni za tujino ali humanitarne katastrofe ter mnogi za vse. Veliko je tudi podjetij, predvsem malih in srednjih občasno pa tudi kakšna večja, ko gre za naravne nesreče. Na srečo tudi naši darovalci sledijo inflaciji in postopno povečujejo darove, saj vedno kar darujejo, primerjajo s tistim, kar jim to pomeni. Če vemo, da si včasih za 20 evrov kar nekaj dobil v trgovini, sedaj vemo, da jih potrebuješ veliko več, vsaj 30 ali 50, da je vsaj nekaj hrane in potrebščin v nakupovalnem vozičku.

Koliko denarja ste zbrali na lanskem dobrodelnem koncertu Klic dobrote in koliko družinam ste pomagali?

Sredstva Klica dobrote so namenjena družinam v stiski po vsej Sloveniji. Zbrana sredstva razdelimo na šest škofijskih karitas, ki z njim pomagajo predvsem pri plačilu najnujnejših položnic, kurjave in podobno, kjer so potrebna denarna sredstva. Nekaj pa je namenjeno tudi nakupu hrane, da je naša pomoč bolj celovita. Na samem koncertu smo lani zbrali 194.000 evrov, preko celega leta pa se zbere tudi več kot 600.000 evrov, saj ljudje še zelo veliko darujejo za to akcijo preko celega adventa do novega leta, mnogi pa tudi kadarkoli med letom. Akcija se praktično nikoli ne ustavi in teče z leta v leto, tako kot na žalost tudi stiske. Klic dobrote je zelo pomemben del pomoči, ki jo potrebujemo, da lahko učinkovito pomagamo 17.000 družinam. Pomoč družinam dopolnjujemo tudi s sredstvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter s tako imenovano evropsko hrano, ki je osnovna podlaga vse naše pomoči. Ob večjih stiskah pa tudi s programom ZAupanje, kjer pomagamo v večjem finančnem obsegu. En del prispeva tudi Fundacija Radia1 in tu je še mnogo lokalnih iniciativ in akcij za družine.

Kako pomemben je Klic dobrote za vaše delovanje? Je kakšen predsodek o revščini, ki bi ga želeli s svojim delom in letošnjim Klicem dobrote razbiti?

Koncert Klic dobrote, ki je letos že 36 zapovrstjo, prenaša Televizija in Radio Slovenija ter Radio Ognjišče, je za Karitas vrh vsakoletnega Tedna Karitas, ki je vsako leto poziv k solidarnosti, sočutju in skrbi skupnosti za ranljive. Obenem pa tudi zahvala in spodbuda vsem prostovoljcem. Vsebina koncerta je tako naravnana, da nas vse spodbuja, da bi bili bolj ljudje, da bi bili drug drugemu dar in povezani v skupnosti. Dobrota, ljubezen, skupnost, družina, povezanost, delo za skupno dobro, prijateljstvo, sočutje. vse to so vrednote, ki jih sporoča Klic dobrote in so večne ter vedno prava pot za družbo. Vedno se lahko ob teh vrednotah povežemo in tudi kaj naredimo drug za drugega.

Predsodkov in poenostavitev o revščini je na žalost vedno veliko, tako v politiki, javnosti in v zasebni diskusiji, vsi pa vemo, da se vsak lahko znajde v stiski, če že ne v materialni pa v duševni ali v pomanjkanju smisla. In pot iz tega je samo s sočlovekom, drugače ne gre, saj smo ljudje preprosto tako ustvarjeni.