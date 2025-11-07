Rez vinske trte opravijo jeseni, in ne več pozimi

Rez vinske trte je strokovno nadvse zahtevno opravilo, saj je od tega odvisen jesenski pridelek grozdja. Po starem ljudskem izročilu so na večini vinorodnih območij obredno začeli rez vinske trte na dan sv. Vincencija, to je 22. januarja. Ne brez razloga, saj se je svetli del dneva začel daljšati, pa tudi sonce ima vse večjo moč.

Po tradiciji naj bi vinogradnik na prvo nedeljo po tem dnevu že ob zori odšel v svoj vinograd in obrezal vsaj tri trte. Danes je vse drugače: rez vinske trte v začetku novembra je že nekaj povsem vsakdanjega. Dokaz, da je tako, so vsi večji vinogradniki z območja Radgonsko-Kapelskih goric.

Tako so tudi v družbi Radgonske gorice začeli letošnjo rez vinske trte že prvo sredo v novembru, kar je sicer nekaj dni pozneje, kot je bilo v zadnjih letih.

Idealno za kurjavo

V podjetju Radgonske gorice obdelujejo okoli 1,5 milijona trt, posamezni delavec lahko v eni uri z akumulatorskimi škarjami obreže od 40 do 70 trsov. Prej jih je z navadnimi obrezal do 30.

Sicer pa viničarji nekoč za opravljeno rez niso dobili prav nobenega plačila. Iz goric so smeli odstraniti zgolj rožje in ga porabiti za ogrevanje prostorov, v katerih so bivali. In še danes je nekaj manjših vinogradnikov, ki porabijo rožje za kurjavo – idealne so v kmečkih krušnih pečeh, za peko kruha ali gibanice. Danes se večina rožja zmulči. Z zmletim rožjem potem gnojijo vinograd.